خبير لـ (الزمان) : تحرير راوة رسالة إلى العالم بمدى قدرة العراق على دحر الإرهاب

القوات المشتركة تتوجّه نحو الحدود السورية لإنهاء تسلل الدواعش

بغداد – محمد الصالحي

كشف الخبير الامني سعيد الجياشي عن الخطوة المقبلة للقوات الامنية بعد تحرير قضاء راوة في الانبار ، مشيرا الى ان تنظيم داعش لم يعد له وجود في اي منطقة وفقد امله في اعادة تنظيم فلوله المهزومة. وقال الجياشي لـ (الزمان) امس انه (بتحرير قضاء راوة حققت القوات الامنية انتصارا استثنائيا كونها المدينة الاخيرة بيد التنظيم داخل العراق فضلا عن ايصال رسالة الى العالم بان العراق قد نجح في الانتصار على الارهاب العالمي بوقت استثنائي). واضاف ان (رواة كانت نقطة انطلاق لتنظيم داعش في العامين الماضيين الا انها تحولت الى نقطة انتهاء وانعدام بعد دخول القوات الامنية). وتابع ان (ما تبقى من مناطق قرب الحدود لا يمثل اي نسبة مقارنة بما جرى عام 2014 وسيتم تحريرها وتأمين الحدود بشكل كامل مع سوريا خلال الايام المقبلة).الى ذلك قال قائد عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقه (الزمان) امس ان (قوات قيادة عمليات الجزيرة والحشد العشائري حررت قضاء راوة بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه). وكانت القوات الامنية قد شرعت بعملية امنية واسعة لتحرير اخر معقل لتنظيم داعش في مناطق غربي الانبار. وبارك القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تحرير القوات الامنية راوة بالكامل ورفع العم العراقي فوق مبانيها. وذكر العبادي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (الزمان) امس ان (تحرير قضاء راوة خلال ساعات يؤكد القوة والقدرة الكبيرتين لقواتنا المسلحة البطلة والخطط الناجحة المتبعة في المعارك).

ومن جانبه قال عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات العيساوي، في تصريح امس ان (عمليات تحرير مناطق عنة والقائم وراوة غربي الانبار لم تسفر عن اي اصابة في صفوف المدنيين المحاصرين من قبل عناصر داعش داخل المدينة على الرغم من القصف العنيف للطيران الحربي والاشتباكات التي تشهدها بعض قواطع العمليات العسكرية). مبينا انها (نظيفة وفق المعايير الانسانية). وأضاف أن (رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه كافة القطعات العسكرية بتوخي الحذر في عملية اقتحام المناطق الغربية للحيلولة دون وقوع اصابات في صفوف المدنيين). واوضح أن (القوات الامنية وفرت ممرات امنة لخروج العوائل المحاصرة داخل مركز المدينة الى القطعات من خلال القاء منشورات من قبل الطيران الحربي مؤشر فيها الطرق الآمنة التي تسلكها تلك العوائل للوصول الى المناطق الامنة وباشراف القوات الامنية). ومن جانبها قالت خلية الإعلام الحربي في بيان امس ان (العمليات العسكرية مستمرة في ملاحقة فلول الدواعش وتطهير المناطق والقصبات والقرى كافة). وأضاف أن (القوات تواصل تقدمها لإكمال وتطهير ومسك الحدود الدولية بين العراق وسوريا). وقالت مصادر صحفية امس ان (زعيم داعش أبو بكر البغدادي يعتقد انه مختبئ في قطاع صحراوي على امتداد الحدود بين العراق وسوريا). ونقلت المصادر عن مسؤولين عسكريين ومحليين قولهم إن (مسلحي داعش يفرون عموماً إلى سوريا قبيل وصول القوات العراقية الى المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم). وفي بغداد قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين هاجموا بأسلحة رشاشة نقطة مرابطة تابعة للحشد العشائري في منطقة عرسان ببغداد مما أسفر عن استشهاد أحد عناصر الحشد وإصابة آخر بجروح متفاوتة).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى دائرة الطب العدلي، ونفذت حملة دهم وتفتيش في المنطقة بحثاً عن المنفذين).