أول زيارة من نوعها منذ 1990

معصوم يتوجّه إلى الكويت على رأس وفد رفيع

بغداد – الزمان

يقوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم غدا الاثنين بزيارة الى دولة الكويت بدعوة من اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (معصوم سيبحث جملة من الملفات خلال لقاءات يجريها والوفد الوزاري المرافق له مع امير الكويت ورئيس الحكومة وعدد من كبار المسؤولين بينها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز آفاقها في مختلف المجالات ومؤتمر الدول المانحة الذي ستحتضنة الكويت خلال شهر شباط المقبل واوضاع الحدود المشتركة والأمن، كما سيعرض معصوم الانتصارات العراقية المتحققة على تنظيم داعش وتحرير المدن واعمارها). وسيرافق معصوم في الزيارة وزراء الداخلية قاسم الاعرجي والنقل كاظم الحمامي ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ووكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله وعدد من المستشارين وبعض رؤساء المؤسسات الصحفية. وهذه اولى زيارة لرئيس عراقي يقوم بها الى الكويت منذ عام 1990. من جهة اخرى، هنأ معصوم الشعب العراقي بالنصر الساحق على الارهاب الذي تكلل بتحرير قضاء راوة آخر قلاع تنظيم داعش ورفع العلم الوطني على المجمع الحكومي فيه بعد تطهير مدينة راوة القديمة واحيائها السكنية.وحيّا معصوم بحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس (قادة وضباط وافراد قواتنا المسلحة كافة بجميع تشكيلاتها البطلة على بسالتهم وكفاءتهم القتالية في تحقيق هذا النصر التاريخي الحاسم)، مؤكداً ان (هذا الانتصار التاريخي الرائع يأتي بمثابة اعلان النصر النهائي لشعبنا بمكوناته كافة على فلول ارهابيي داعش، وعزم العراقيين على رفد هذا النصر العسكري العظيم بانتصارات كبرى موازية في معارك الاعمار والاستقرار واعادة النازحين والمصالحة المجتمعية وحل الخلافات الداخلية كافة وتعزيز الوحدة الوطنية والمكانة الاقليمية والدولية للعراق).ووجّه معصوم بـ(لزوم الاهتمام الخاص بعوائل الشهداء ومعالجة الجرحى وحماية المدنيين والنازحين، كما ثمن بتقدير عال دعم التحالف الدولي ومساندة الدول والشعوب الصديقة لبلادنا وشعبنا في معركته القاسية والبطولية ضد الارهاب).