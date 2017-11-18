الحكيم يحذّر من إقحام المقاتلين في صف الإرهاب والفتلاوي تستغرب الصمت الحكومي

إتهامات واشنطن للحشد تثير غضب شخصيات سياسية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اثارت تصريحات مسؤولين امريكيين مناهضة لفصائل في الحشد الشعبي وقادته غضب قوى سياسية دعت الحكومة الى موقف ازاء ما وصفته بالتدخل الامريكي، في وقت يسعى الكونغرس الأمريكي لطرح مشروع قانون يفرض عقوبات متعلقة بالإرهاب ضد كل من عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله المنضوية تحت لواء هيئة الحشد الشعبي.وحذر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم من محاولة اقحام الحشد الشعبي وفصائله في الارهاب . وقال في كلمة القاها خلال الحفل الذي اقيم لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل أمين عام حزب الدعوة الإسلامية – تنظيم العراق – هاشم الموسوي امس (نحن نقترب من اعلان العراق خالياً من الاحتلال الداعشي وليس خالياً من الدواعش وتبقى هناك خلايا نائمة لذلك فأن البلد بحاجة لمعالجات فكرية وثقافية واسعة وبحاجة الى اعادة توزيع مهام وموقعة القوات المسلحة)، مشيراً الى ان (الحشد الشعبي يمثل الركيزة الاساسية في القوات المسلحة، ونرفض تسييس الحشد وزجه في الصراعات، ونحذر من محاولة اقحام الحشد وفصائله بالارهاب تحت ذرائع غير منطقية). وكانت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية قد وصفت نائب رئيس هيئة قيادة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بالارهابي، فيما رد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بأن تصريحات الخارجية الامريكية (مرفوضة ولا قيمة لها ).ولفت الحكيم الى ان (بناء المشروع الوطني ومظلة الوطن يحتاج لحوار جدي تحت سقف الدستور والقانون ، وان مشروع التسوية الذي حمله التحالف يحظى بتبني الحكومة والبعثة الاممية في اطار الحوار الجامع ضمن سقف الدستور وعلينا السير بهذا الاتجاه)، مؤكدًا الحاجة الى (قوائم وطنية عابرة للمكونات وحكومة اغلبية ما بعد الانتخابات ممثلة لجميع العراقيين ، ولخطاب وطني جامع يلم شتات العراقيين). ودعا الحكيم الى (اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد وان تسهم التحالفات وبرامجها في تكريس المشروع الوطني) .كما دعا مجلس النواب (للاسراع بتشريع قانوني مجالس المحافظات ومجلس النواب او تعديل القوانين السابقة لتكون مهيئة لاجراء الانتخابات بموعدها)، مجددًا الدعوة لـ(تشكيل جبهة وطنية لوحدة العراق واستكمال اجراءات وحدة التراب العراقي).من جهتها، ابدت رئيسة حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي استغرابها لـ(الصمت المطبق) من الحكومة ازاء اتهام واشنطن قيادات وفصائل الحشد الشعبي بالإرهاب. وقالت في بيان تلقته(الزمان) امس (في الوقت الذي نثمن فيه جميع الجهود التي أسهمت في دحر داعش الإرهابي وما ان اقتربنا من زوال هذا العدو الغادر حتى نتفاجأ بالتصريحات الأمريكية ضد بعض قيادات وفصائل الحشد الشعبي التي تصفها واشنطن بالإرهابية ونستغرب صمت الحكومة المطبق بعدم الرد او الدفاع عمن قاتلوا ودافعوا عن البلاد)، متسائلة (كيف للولايات المتحدة ان تصف المهندس بالارهابي وهو يرتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية فهذا تشويه لكامل المؤسسة الأمنية التي ضحت وما زالت من اجل وحدة البلاد). واضافت (اما وضع النجباء على لائحة الاٍرهاب الأمريكية فنعتقد انه مقدمة لحرب قادمة ضد الحشد الشعبي بذرائع مختلفة وواهية احيانا)، محذرة الحكومة من (عدم اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات الامريكية التي قد تتمادى الى ما لا يعلم). وخلصت الفتلاوي الى القول ان (على وزارة الخارجية ورئيس الحكومة استدعاء السفير الأمريكي وتسليمه مذكرة احتجاج على ما صدر منهم)، وأكدت انها ستعمل في مجلس النواب على اتخاذ ما يلزم لحماية المقاتلين الذين (هبوا في وقت خذلنا فيه الجميع)، على حد تعبيرها. واستنكر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري عدّ الكونغرس الامريكي لحركة النجباء منظمة ارهابية.ونقل بيان لإعلام الكتلة عن الحيدري إستنكاره الشديد لهذا التوجه من جانب الكونغرس الامريكي ورأى (انها مؤامرة للنيل من الحشد الشعبي لأن النجباء جزء من تشكيلات هيئة الحشد الشعبي التابعة لمجلس الوزراء والتي تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة).وكان المتحدث باسم النجباء أبو وارث الموسوي قد أكد في وقت سابق ان الحركة تنتظر (الموقف الرسمي الحكومي الرافض للقرار الامريكي)، مشيراً الى ان(هذه الفصائل هي جزء من مؤسسة امنية حكومية ، واي قرار ضدها من تجريم او غيره، فهو رسالة لا تستثني احداً من التجريم من القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها). وأعلن الكونغرس مؤخراً النجباء جماعة (إرهابية) وان على الرئيس تطبيق حظرها والشخصيات الأجنبية المسؤولة أو المرتبطة بها خلال مدة لا تزيد عن 90 يومًا.ونشر الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي تقريرا عن (قانون الكونغرس لفرض الحظر على عملاء إيران في المنطقة خلال العام الجاري. (وجاء في التقرير أنه (ثبت للكونغرس من خلال دراساته وتحرياته أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه قوات النجباء، يتم تأمينها من جانب فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، ويؤدي حزب الله اللبناني مهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة)، مضيفاً أن (النجباء أوفدت مقاتلين إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ومن ضمن العمليات التي قامت بها في سوريا محاصرة مدينة حلب).وأشار الكونغرس إلى أن الأمين العام للحركة أكرم الكعبي (متهم بتهديد السلم والاستقرار في العراق)، متهمًا اياه بأنه(شارك في قصف المنطقة الدولية المعروفة بالمنـطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون خلال عام .(2008