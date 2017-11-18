الهند تطلب من العراق دعم مرشحها لعضوية العدل الدولية

بغداد – صباح الخالدي

تقدمت الهند بطلب الى العراق لدعم مرشحها للحصول على عضوية محكمة العدل الدولية ، فيما نفت وزارة الخارجية مقاطعته اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم الاحد . وقال بيان امس ان (الجعفري استقبل سفير الهند لدى بغداد براديم سينغ راجبور وبحثا سبل التعاون المتاحة بين البلدين ولاسيما في المحافل الدولية)، واضاف الجعفري ان (العلاقة بين البلدين اتسمت بالصداقة والتفاهم المشترك ما يشكل ذلك حافزا اضافيا لمزيد من العلاقات ودفعها نحو افاق اوسع). من جانبه سلم راجبور للجعفري (رسالة من وزيرة خارجية بلاده سوشما سواراج تتضمن طلب دعم العراق لمرشح الهند للحصول على عضوية محكمة العدل الدولية). من جهة اخرى استقبل الجعفري مقررة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الإعدامات أغنيس كالامار لمناقشة جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها داعش. وقال البيان ان (الجانبين بحثا جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم التي ارتكبتها داعش)، واكد الجعفري ان (العراق دخل في اتفاقات دولـية تتعلق بمسائل القضاء و العهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية)، مشيرا الى ان (الدستور يتضمن 14 مادة تُعنى بحقوق الإنسان)، مشيدا بـ (بمواقف الأمم المتحدة الداعمة للعراق في مختلف المجالات ودورها في توفير الأمن والاستقرار)، مبدياً (استعداد العراق الكامل في التعاون في مجال دعم حقوق الإنسان). من جانبها اكدت كالامار ان (هدف زيارة العراق يتركـز بشأن الجرائم التي ارتكبتها داعش، والاطلاع على كيفـية تعامل الحكومة مع ضحايا العنف). كما ناقش الجعفري مع سفراء دول فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والقائم بأعمال السفارة الأمريكية الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وتطورات الأحداث بالمنطقة ضدّ داعش).

في تطور لاحق يشارك العراق في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت له الجامعة العربية بشأن الوضع في لبنان.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في امس إن (الوكيل الاقدم للوزارة نزار الخير سيشارك في الاجتماع ممثلا عن العراق في لقاء القاهرة)، نافيا (ما تردد من تقارير عن أن الجعفري قرر مقاطعة الاجتماع لأنه من المتوقع صدور بيان يندد بسياسات إيران).