ودّية كربلاء تطيح بمدرّب سوريا

بغداد – الزمان

قدم أيمن الحكيم، المدير الفني لمنتخب سوريا، استقالته من تدريب نسور قاسيون، مبديا فخره بالايام التي قضاها على رأس الإدارة الفنية.

وجاءت استقالة الحكيم بعد أيام من تعادل سوريا مع العراق وديا بهدف لمثله.وكان الحكيم قد بصم على جد رائع مع منتخب سوريا، في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إذ قاد …نسور قاسيون.

لبلوغ الملحق الآسيوي، قبل الخروج على يد أستراليا، التي تأهلت لاحقا، إلى العرس الكروي العالمي، عقب فوزها على هندوراس في الملحق العالمي.

ومن المتوقع أن يتعاقد المنتخب السوري مع مدرب أجنبي، لقيادة نسور قاسيون في المرحلة المقبلة.

يمتلك المنتخب السوري حاليا جيلا ذهبيا من اللاعبين، على رأسهم، عمر السومة، وعمر خربين، وإبراهيم عالمة، وأحمد الصالح، قادرون على قيادة سوريا للمنافسة على لقب كأس آسيا في الإمارات عام 2019.