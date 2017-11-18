إلاتحاد الأسباني قد يغلق الكامب نو بسبب الهتافات السياسة

شتوتغارت يعمّق جراح دورتموند والتعادل يحسم مواجهة جيرونا وسوسييداد

{ مدن – وكالات: سقط بوروسيا دورتموند، في فخ الهزيمة 1-2 أمام مضيفه شتوتجارت، على ملعب الأخير مرسيدس بنز أرينا، في افتتاح الأسبوع الـ 12 من الدوري الألماني. بهذه النتيجة، يحصل شتوتجارت على 3 نقاط ثمينة يرفع بها رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 20 نقطة في المركز الثالث من البوندسليجا. افتتح تشادراك أكولو، التسجيل لأصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة 5 من عمر اللقاء. وانتظر دورتموند 40 دقيقة كاملة، حتى يدرك التعادل، حين احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف، انبرى لها شورله الذي أهدرها، لكن زميله ماكسميليان فيليب تابعها إلى داخل مرمى شتوتجارت. ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 51، وضع يوسيب بريكالو، فريقه شتوتجارت في المقدمة من جديد.

مواجهة جيرونا وريال

على صعيد اخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة فريقي جيرونا، صاحب الأرض، وريال سوسييداد على ملعب مونتيليفي، في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. سجل الضيوف أولا عبر المهاجم البرازيلي ويليان جوزيه (7)، فيما أدرك الأوروجوائي كريستيان ستواني التعادل لأصحاب الأرض(64). وبهذه النتيجة، أصبح لسوسييداد 18 نقطة في المرتبة السابعة، بفارق نقطتين عن جيرونا العاشر، وذلك لحين استكمال منافسات الجولة.

موناكو يسقط في الفخ

من ناحية اخرى سقط موناكو في فخ التعادل (1-1) أمام مضيفه أميان، اول امس الجمعة، في الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. تقدَّم أميان بهدف سجله سيرج جاكبي في الدقيقة (31)، وتعادل ستيفان يوفيتيتش لموناكو في الدقيقة (67). ورفع موناكو، رصيده لـ29 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، كما رفع أميان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ17 . وحقق نادي ليل، فوزا مهما على ضيفه سانت إيتيان، بنتيجة 3-1، في افتتاح الجولة الـ 13 بالدوري الفرنسي، اول امس الجمعة. حملت ثلاثية أصحاب الأرض، توقيع نيكولاس بيبي وتياجو مينديش وإيزاكييل بونسي، بينما جاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق جوناثان بامبا. وخرج ليل بهذا الفوز من منطقة الخطر مؤقتا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، في حين توقف رصيد سانت إيتيان عند 18 نقطة في المركز السادس.

اغلاق الكامب نو

في موضوع اخر يُواجه برشلونة، خطر إغلاق ملعب الكامب نو؛ بسبب الهتافات والشعارات السياسة التي يرفعها جمهور النادي الكتالوني في ملعبه. وأيَّد برشلونة قضية استقلال كتالونيا، التي أثارت الرأي العام في إسبانيا مؤخرًا، وأكد النادي في بيان رسمي أنه يدافع عن الديمقراطية، وتقرير المصير. وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية اول امس الجمعة: في الآونة الأخيرة وصلتنا تقارير عن الهتافات العنيفة في المدرجات. وأضاف: تمَّ الإعلان عن بعض الشكاوي، وإذا كان هناك عقوبات على الهتافات التي تنتقد إسبانيا في برشلونة، فإنَّ اللجنة قد تقوم باتخاذ قرار إغلاق الكامب نو. وأوضح مرَّت قضية الاستقلال، لكن ما حدث في الأشهر الأخيرة أثر على برشلونة. وختم: تم الإعلان عن الشكاوى، وإذا كانت هناك عقوبات على الهتافات التي تنتقد إسبانيا ببرشلونة، وترى اللجنة أنه معها يمكن إغلاق الكامب نو.

الفارق بين مدريد وبرشلونة

على الصعيد نفسه كشف الإسباني مارسيلينو جارسيا، مدرب فالنسيا، الفارق بين الغريمين ريال مدريد، وبرشلونة، هذا الموسم. وقال جارسيا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية اول امس الجمعة: برشلونة يمنحك في هذا الوقت من الموسم، خيارات أقل من ريال مدريد. إنَّهم على مستوى أعلى. وأضاف: ما حدث كان مفاجأة، ففي فصل الصيف، فاز ريال مدريد ببطولتي كأس السوبر المحلي، والأوربي، وكان الفريق الأكثر انتظامًا. هذا ما كانت تقوله النتائج، والإحصاءات. وتابع: برشلونة كامل بشكل عملي. إنََّه الفريق الأكثر ملاءمة في الدوري، على الرغم من تعادلهم أمام أتلتيكو مدريد. وعن إمكانية أن يكون فالنسيا بطلًا لليجا هذا الموسم، قال: لا نفكر في ذلك أبدًا. سنرى في أواخر الموسم. نريد الذهاب لدوري الأبطال، ويجب أن نحصل على 95 نقطة من أجل ذلك. ويُفضل مارسيلينو جارسيا التركيز على بطولة كأس الملك، قائلاً: سنحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوز في المباريات النهائية. إنها مسافة قصيرة من أجل الفرح لهذه المدينة. يذكر أنَّ فالنسيا يقدم موسمًا رائعًا، حيث يحتل وصافة الليجا بـ27 نقطة، بعد مرور 11 جولة، وبفارق 4 نقاط عن برشلونة، المتصدر، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ23 نقطة.

حديث فالفيردي

في حين نقلت صحيفة أس الإسبانية، تصريحات فالفيردي حيث أعرب عن فيرمايلين، أضاف :لدينا مدافعين جيدين ولا يمكننا التنبؤ بظروف الموسم، الإصابات دائمًا تأتي عندما لا تتوقع ذلك، لدينا فريق كبير . وعن إمكانية غياب بيكيه أو أومتيتي عن المباراة بعد المقبلة أمام فالنسيا، في حال حصول أحدهما على بطاقة صفراء، قال: لو كنا نفكر في مباراة فالنسيا أكثر من مباراة الغد فلن نشركهما. وحول سواريز، علق: لقد تعافى بشكل جيد، في الأسبوع الماضي قام بمعالجة خاصة للمشاكل، لقد تدرب بجد وبشكل نشط، والتنبؤ الوحيد هو مشاركته لأنه يلعب جيدًا. ورد فالفيريدي على شائعات انضمام أنطوان جريزمان للفريق الكتالوني الصيف المقبل، وقال :إنه لاعب عظيم وكبير، ولكن سوف أعمل مع ما لدي من لاعبين، سوف نرى ما سيحدث في المستقبل. وعن رحيل اللاعب دينيس سواريز، أردف: إنه لاعب جيد ويؤدي جيدًا في المراكز التي أضعه فيها، إنه على ما يرام ولا يمكنني التعليق على ما يقال في الصحف.