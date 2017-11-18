لا شرط جزائياً في عقد نيمار

{ باريس – وكالات: كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود شرط جزائي في عقد لاعبه البرازيلي نيمار. ونقلت صحيفة ذا صن الإنكليزية، عن موقع culture psg الفرنسي المتخصص في أخبار النادي الباريسي، أن سان جيرمان نفى أن يكون هناك أي شرط جزائي في عقد اللاعب. وكانت تقارير إسبانية قد كشفت في الأيام القليلة الماضية عن وجود شرط جزائي في عقد نيمار مع الفريق الباريسي، وهو بنفس قيمة رحيله عن برشلونة مقابل 222 مليون يورو الصيف الماضي. وزعمت تقارير أن اللاعب الدولي البرازيلي اشترط وضع هذا البند في عقده مع النادي الباريسي، من أجل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني. وكان أوناي إيمري، مدرب الفريق قد تحدث مؤخرًا عن نيمار، وقال: كل لاعب جديد يعاني في البداية من أجل التكيف والتأقلم، وكل الشائعات ليست مهمة على الإطلاق.