مدرّب عجمان ينتقد أداء لاعبيه أمام الشارقة

الزمالك يُواصل صحوته ويتقدّم للمركز الثاني بالدوري المصري

{ مدن – وكالات: واصل الزمالك، صحوته بالدوري المصري لكرة القدم، وحقَّق فوزه الثالث على التوالي على حساب النصر (2-1) اول امس الجمعة بملعب القاهرة بالجولة التاسعة من البطولة. سجَّل ثنائية الزمالك محمود علاء، ومحمد أشرف روقة من ركلة جزاء في الدقيقتين (25، 51)، بينما أحرز للنصر، حجاج عويس في الدقيقة (90). ورفع الزمالك، رصيده بقيادة مدربه المونتينجري نيبوشا إلى 18 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد النصر بقيادة مدربه سيد عيد، عند 4 نقاط في المركز الـ17، قبل الأخير. جاءت المباراة في مجملها، سهلة للزمالك رغم محاولات النصر للعودة إلى الأجواء في الدقائق الأخيرة، لكن الفريق الأبيض، لم يمنحه الفرصة للتعادل بعد تسجيل هدف في الدقيقة (90). بدأ الزمالك، المباراة بشكل هجومي بحثًا عن هدف مبكر، وسنحت محاولة قريبة لأحمد مدبولي، ثم تسديدة من عبد الله جمعة أبعدها دفاع النصر. وألغى حكم المباراة، هدفًا سجله الكونغولي كابونجو كاسونجو، من تمريرة عرضية، سكنت شباك النصر؛ بسبب التسلل في الدقيقة (17).

ضغط الزمالك

واستمر ضغط الزمالك، على دفاع النصر المتراجع قبل أن ينجح المدافع محمود علاء، في تسجيل هدف التقدم من كرة عرضية تعامل معها النصر بطريقة ساذجة لتصل لعلاء الذي أودع الكرة الشباك في الدقيقة (25). هدأ إيقاع هجمات الزمالك رغم السيطرة التامة في وسط الملعب، وكاد عبد الله جمعة أن يحرز هدفًا ثانيًا من تسديدة مرت بجوار القائم. وأجرى النصر، أول تغييراته بنزول محمد حسن ميدو، بدلاً من وليد عادل في الدقيقة (43)، ووجه مدبولي تسديدة طائشة لينتهي الشوط الأول بالتقدم الزملكاوي. الزمالك أجرى تغييرًا بنزول أيمن حفني، بدلاً من عبد الله جمعة مع بداية الشوط الثاني. سيطر الفريق الأبيض ببراعة على وسط الملعب مع تمريرات متقنة من حفني ثم كرة من مدبولي، قبل أن يحصل الزمالك على ضربة جزاء يسجل منها محمد أشرف الهدف الثاني في الدقيقة (51). النصر أجرى تغييرًا بنزول محمد سعيد بدلاً من أحمد حسين (54)، ولم يتغير الحال كثيرًا بالنسبة للزمالك الذي أحكم سيطرته على وسط الملعب مع فاصل من المهارات لحفني، كما حاول مدبولي في تسديدة على المرمى. هدأ إيقاع اللقاء مع تمريرات في وسط الملعب من جانب الزمالك قبل أن يجري نيبوشا، مدرب الفريق الأبيض تغييره الثاني بنزول باسم مرسي بدلاً من كاسونجو في الدقيقة (77). ودفع سيد عيد مدرب النصر، باللاعب محمد البعلي، على حساب محمود القط، ونال طارق حامد لاعب وسط الزمالك إنذارًا قبلها للخشونة. تراجع أداء الزمالك بشكل لافت في الدقائق العشر الأخيرة مع نزول خالد قمر، قبل أن ينجح النصر في تسجيل هدف مباغت عن طريق حجاج عويس في الدقيقة (90) من خطأ ساذج للمدافع علي جبر. وحاول النصر في اللحظات الأخيرة، لكن دفاع الزمالك حافظ على توازنه ليقتنص الزمالك الفوز على حساب النصر.

لاعبي الشارقة

على صعيد اخر وجه أيمن الرمادي، مدرب فريق عجمان، انتقادا شديدا إلى لاعبيه، عقب خسارتهم 0-1، اول امس الجمعة، أمام الشارقة، في دوري الخليج العربي الإماراتي. وقال الرمادي خضنا أسوأ مباراة منذ انطلاق الموسم حتى الآن، كانت هناك الكثير من الأخطاء، لست أدري لماذا أدى فريقي بهذا الشكل المستهتر؟. وأضاف الرمادي لا نستحق الفوز أو حتى التعادل في هذه المباراة، لأننا لم نقدم ما يستحق ذلك، وبالتالي لابد من إعادة المناقشة والتحدث مع اللاعبين لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يؤدون بهذا الشكل السيء. وتابع لم يكن حزني على النتيجة والخسارة بهدف نظيف، بل لسوء الأداء الذي قدمناه، وهو ما يجعلني أقدم الاعتذار لجماهير عجمان على هذا الأداء.