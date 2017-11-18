مذكرات تحسين قدري 1894- 1986 المرافق العسكري الأقدم للملك فيصل الأول 10-10

الأمير فيصل يواجه مشاكل وتحديات أبرزها فرض الإنتداب ونكث الإنكليز عهودهم

تقديم وتحقيق: أ.د. سيّار الجميل

كندا

تقديم

هذه هي مذكرات الاستاذ تحسين قدري (1894 -1986) المرافق العسكري الاقدم للملك فيصل الاول منذ التحاقه في عمليات الثورة العربية الكبرى عام 1916، و مرافقته له في الحكومة الفيصلية في سوريا، وبقائه تحت ظله على امتداد عهد فيصل في العراق ووصوله الى رئاسة دائرة التشريفات في البلاط الملكي العراقي واستمرار وجوده مرافقا وأمينا وسفيرا دبلوماسيا للعراق على عهد الملك غازي الاول 1933- 1939م، وعهد الوصاية 1939- 1953م وعهد ابنه الملك فيصل الثاني 1953- 1958م وبقي يعيش في سويسرا حتى رحيله في شهر آب / اغسطس عام 1986، وهو من اصل سوري، ولكنه تربى ودرس في العراق وشهد تاريخ العهد الملكي في العراق بطوله، فهو ذاكرة تاريخية لحياته الطويلة في القرن العشرين.

معاهدة سايكس – بيكو

ذكر معاهدة سايكس – بيكو

قضية لبنان وفلسطين

عهود الأنكليز الى الملك حسين.

حب لورانس للعرب.

ما هي الدوافع التي أدت إلى عدم صراحة لورانس في قضية فلسطين إلى الأمير فيصل؟

الأسباب التي أدت إلى واقعة ميسلون؟

هجوم غورو على دمشق

عدم كفاءة الاستخبارات العسكرية والحكومة السورية.

اندفاع قسم من السوريين الوطنيين والمتهورين بدون علم النتائج، وعدم انشغالهم في الوسائط العملية الفعالة.

أسباب استيلاء العثمانيين على شمالي سورية أنطاكية والإسكندرونة إلى أطنة.

الأخطاء السياسية في هذه الفترة من 1918 – 1920

علاقة الملك حسين وعدم تمكين حكومة وجيش قوي في الحجاز.

عدم مساندة الأمير فيصل في سياسته في الأوقات الحرجة من قبل الوطنيين المتهورين.

عدم تنظيم جيش قوي سوري والاهتمام في إتمام العتاد له لمساندة الحركات (جته) عصابات في فلسطين.

عدم الإنسياق إ لى وعود الإنكليز.

عدم الإفادة من الافرنسيين والتأثير عليهم في بعض الأمور غير المهمة، والاستفادة منهم في حل قضية فلسطين.

فهذه كلها نقاط أساسية تاريخية يجب أن أبدي رأيي فيها، وما أعلم إذا كان رأيي مصيباً أم لا؟ فهذا التاريخ والمستقبل يكشف عنه الستار. أما أنا أذكر رأيي بصراحة وبكل وضوح والمستقبل هو يكشف عن رأيي.

الحكومة العربية في سورية:

فلنرجع الآن إلى ذكر ما أذكره من ذكرياتي الخاصة في سورية، حين تشكيل المقر في سورية عين رستم حيدر رئيساً لديوان، الأمير وحيدر مردم بك ابن سلمان باشا مردم تشريفاتي، وفخري البارودي كمرافق..الخ..

ان انشغال الأمير فيصل بالأشغال الرسمية، وعدم اهتمامه في عيشة الترف أو أكل الطعام أو غيره، و سخائه إلى القضايا الوطنية، فهذه أيضا يلزم أن أفصله، ونفسية الأمير ورأيه بالقضايا السياسية، تعلقه بالقضايا العائلية والبرتوكول المتعامل به منذ سنين في علاقته مع والده وإخوانه وأفراد عائلته.. وربما أذكر ذلك في الخاتمة.

وبعد الاستيلاء على شمالي سورية، وتشكيل حكومة عربية فيها (ملاحظة) أحداث السفر إلى باريز لمؤتمر فرساي.

الاستقبال الرائع في حمص وحماه وحلب وبيروت.

رفع عربة الأمير في بيروت..الخ.

أبحارنا إلى باريز، ونزولنا في منزل سرسق (قائد الفيلق 21 البريطاني)، وتحركنا إلى مرسيليا على ظهر طراد صغير أسمه غلوسستر، وكان بمعية الأمير نوري السعيد كرئيس مرافقين، ورستم حيدر رئيس الديوان، وفائز الغصين سكرتير خاص، والدكتور أخي أحمد قدري.

وصولنا إلى مرسيليا والمنهاج لزيارة ليون والراين..الخ.

تقليد الأمير فيصل وسام الليجيون دونور..الغريب هي حادثة حصلت معي في باريز أوتيل كونتيننتال. (حب نوري السعيد للأوسمة..) حينما أعطى وسام الليجيون دونور قوماندور إلى نوري السعيد، طلب أن أنا أيضا أعطي شيئاً من هذا.

لقد استقبل الأمير فيصل كأمير حجازي، وفرنسا كانت تعارض كثيرا دخول الأمير مؤتمر فرساي. وطلبت من لورانس ترك فرنسا، ولورانس غضب من هذا كثيرا، وذهب محتجاً إلى لندن (ذكر الحوادث في لندن) نزولنا في كارلتون. وأنني ذات يوم ذكرت إلى لورنس هذا وكنت قلقاً للغاية فقلت له أين وعودك يا لورنس؟ أهذا هو نتيجة كفاح العرب معكم… ! فأجابني: أن الأمير سيدخل مؤتمر السلام هذا، إذا كانت الحكومة الإنكليزية لها وجود..

ولسن..هيوز قلونيل..الخ..

والإفرنسيين أكثروا من الاحتفال بالأمير الحجازي، وفكروا أنهم بذلك يؤثرون عليه كما كانوا كانوا يفعلون مع (باي تونس) ويقيمون الولائم الراقصة (باي) من أجمل حسان باريس، ويقدمون الشامبانيا وغيرها من الإغراءات، ولكن خاب أملهم في هذه السياسة. أقاموا له حفلة في بلدية باريز، وبعد رقصة الباليه، كانت العادة أن البنات الراقصات يدخلن قاعة الاحتفال ويقدمون إلى المحتفى به، وهو يلاطف ويشرب مع ما يستحسنه منهن، وكان بمعيته مندوب الخارجية (غو)، وإبن غبريط،، والكابتن بيزاني، وهو جزائري فرنسي. وكان آمر بطارية الجبل الصغيرة الفرنسية في القوة النظامية بالحجاز وقصداً ألحق بالقوة العربية مؤخراً وذلك رمزا للقوة الفرنسية لكي يقال أن الفرنسيين اشتركوا في الاستيلاء على سورية ولبنان.

وفي الاحتفال وجدت الأمير ينهرني ويقول: هيا لنخرج ونذهب من هنا ..! هل الفرنسيين يفكرون أنني جئت إلى هنا للتمتع بالراقصات والونسة..؟ لا..! أنهم يغلطون في ذلك، وكان منفعلا جدا، وترك الاحتفال غاضبا، وقد بهت جميع الحاضرين عندما غادر الأمير الحفل.

كان الأمير كثير الاهتمام في نجاح الثورة العربية، وسماع أول صوت للثورة والأمة العربية في طلب استقلالها. وكان يطلب بإلحاح من الملك حسين أن يزيده من الإيضاح ويرسل له جميع مخابراته مع الإنكليز، وفي باريز تحرى أخي الدكتور عن عوني عبد الهادي (من عائلة عبد الهادي في نابلس بفلسطين) وقدمه إلى الأمير، فالتحق بمعية الأمير. ولقد علمت بريطانيا بأن من العيب والعار أن تترك عهودها إلى الملك حسين وأن تترك الأمير فيصل بدون أن تساعده للدخول إلى مؤتمر السلم، الأمر الذي ربما يؤثر على سمعتها، وبالأخص الجنرال اللنبي كان قد خطب في ” الكيلد هول ” في لندن عن أهمية مساعدة الأمير فيصل، وقواه النظامية والبدوية في ظفره في جبهة القتال . كل هذا كان يحاك في لندن، وكان لورانس يرغب في تطمين مطالب العرب، ودخول الأمير إلى مؤتمر فرساي ظافرا. وكل ذلك كان من أجل أن يلقى الستار على مطالب الملك حسين والأمير فيصل في العهود المعطاة للعرب في استقلال بلادهم بدون أي شرط وطبعا معاهدة سايكس – بيكو كانت موجودة، وكان الفرنسيون يطالبون بتنفيذها بإلحاح.

وأذكر ونحن في باريس، أقام المسيو بيشون وزير الخارجية حفلة غداء على شرف الأمير وسمعته يذكر إلى ممثل بريطانيا : هل أنتم مسرورين الآن ونحن نكرم الأمير فيصل…؟!

الغريب أن الأمير في باريس، لم يمر له زمن إلا واشتغل فيه، ولم يؤثر عليه ظرافة باريس وحسانها ومعالم المدينة فيها، فكل همه كان كيف يتمكن من إفهام الغرب والأمريكان عن مطالب العرب في نيل استقلالهم من بعد ثورتهم الكبرى، وقرر فيصل الذهاب إلى لندن للاتصال بالبريطانيين، وأخذ الوثائق التي كانت معقودة بينهم وبين أبيه الملك حسين..وفي 9 كانون الأول 1918 م، ذهبنا إلى بولوني ومنها إلى دوفر، وجاء لورانس ليكون بمعية الأمير واستقبل استقبالا رسميا، ونزلنا ضيوفا في فندق كارلتون.

وقابل الأمير الملك جورج الخامس بلباسه العربي، وكترجمان كان معه لورانس أيضا بلباسه العربي، كان لورانس يحب الظهور والشهرة ولكن بدون أن يظهرها هو بنفسه، ولقد طالب الأمير الحكومة البريطانية بصور عن عهودها للملك حسين، وكانوا يماطلون بها ولم يجيبوه على مطالبه سوى بالمماطلة، وكان لويد جورج قد توافق مع كليمنصو في إلحاق الموصل بالعراق مقابل حرية العمل لفرنسا في سورية. وقد علم الأمير فيصل بهذه الخدعة الإنكليزية، ولم يريد أن يضيع الفرصة في أيجاد دولة عربية كأساس لاستقلال جميع البلاد العربية في المستقبل، ووضع هذه السياسة أمام مؤتمر الصلح، واتصل بالبريزيدان ولسن وهيوز، وكانوا فعلا يساعدونه على هذه السياسة. ولقد أراد اليهود الاتصال مع الأمير فيصل باعتبار أن لهم نفوذاً كبيراً في إنكلترا وفرنسا وأميركا، وأنهم يرغبون في مساعدة العرب لكي يأخذوا جميع مطالبهم وهم وايزمان وسوكولوف وزير البرق السابق، والبريطاني السير هربرت صموئيل، وأرادوا أن يوقع الأمير على وثيقة مقابل تعهدهم أن يقدموا المساعدات في تشكيل دولة عربية. أن لورانس في الخفاء كان يوحي بذلك، ولكن كان يذكر أن من الجنون ومن المستحيل تشكيل دولة عربية في فلسطين بل وطن قومي لليهود وبدون هجرة، وهذا لا ينافي تشكيل الدولة العربية (ملا98 من مذكرات الدكتور قدري حظة) راجع ص). هكذا وجدت في النص الاصلي)! أن الأمير فيصل كان بين مشاكل جمة..! أولها فرنسا وطلبها الانتداب على سوريا! ثم إنكلترا ووجودها في فلسطي، ثم الدخول لمؤتمر الصلح، ثم نكث الإنكليز للعهود المقدمة للملك حسين، وفي الحقيقة أن الإنكليز والأمريكان رغبوا في إرضاء اليهود، فهم الذين ساعدوهم ماليا في كسب الحرب الأولى.وكان الأمير فيصل تجاه كل هذه المشكلات، يعلم بما يضمره اليهود، ولكن أراد أن يستفيد من هذه المناورة السياسية، ويضع أساس لفكرة القومية العربية واستقلال البلاد العربية. وإلا لكانت الثورة العربية لم تحقق أهدافها التي قامت من أجلها، وشارك العرب من أجلها في الحرب العالمية الأولى. فكان يذكرني شخصياً أنني أريد أن أعمل نواة لجيل المستقبل وهذا الجيل هو يكمل ما بنيته. نعم هذا البناء فيه الكثير من الشوك، وعلى الجيل العربي القادم أن يزيله، وبدون أساس لا يمكن بناء القومية العربية لكي تتأصل في الأجيال القادمة. سياستي أن نستفيد من كل فرصة مناسبة، ورويداً رويداً ستطغى الفكرة العربية، ولا بد من حرب ثانية أو فرصة ثانية، وهكذا سوف تستفيد الأمة العربية، وتبنى مجدها الغابر.

فالإنكليز كانوا يؤكدون أنه لا يمكن أن تكون دولة صهيونية في فلسطين، أما عن يهود فلسطين فهم مواطنون، ولا بأس من ذكر أسم وطنهم ليس إلا: فكتب فيصل بخط يده..الخ

ولقد تقرر اشتراك الأمير بمؤتمر الصلح، ليس بعضو واحد فحسب، ولكن بعضوين أو أكثر. ورجعنا إلى باريز في 6 كانون الثاني، واستأجرنا فيلا 72 أفينيو دو بولوني. اتصل الأمير بقليمنصو، وحين انعقاد مؤتمر فرساي، ألقى الأمير خطابه باللغة العربية، وترجمها لورانس إلى الإنكليزية . لقد أثر خطاب الأمير فيصل في مؤتمر السلم تأثيرا قويا وأشتهر في عالم السياسة الأوربية هو وونزيلوس رئيس وزراء اليونان.

وأتصل الأمير للاستفادة من مبادئ ولسن بواسطة هيوز، ولكن السياسة الفرنسية والإنكليزية كانت تطغى على السياسة الأمريكية، مع ذلك تقرر إرسال هيئة استفتاء دولية إلى سورية.

إستقلال الأمة

لقد بقي الأمير فيصل وأنا بقربه في الطابق الأول، ونوري السعيد في الطابق الثاني، وكنت المسؤول عن تنظيم الإعاشة والمواجهات. وتم استئجار دار في روسبونيتني لسكن رستم حيدر وعوني عبد الهادي وأخي أحمد، ثم ألحق في معية الأمير الأستاذ المرحوم أمين الكسباني وهو لبناني الأصل من قرية كفر شيما في لبنان، وكان في المهجر بأمريكا، وهو من الوطنيين العرب الذين آمنوا باستقلال الأمة العربية، ويجيد اللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية.

أن سياسة الأمير فيصل كانت تميل إلى إتحاد جميع العرب بدون أي تفرقة في ديانتهم، ولجمع شملهم تحت لواء العروبة والقومية العربية. وكان يرمي من وراء ذلك على الأخص لإخراج لبنان من تحت سيطرة واستعمار الفرنسيين، وإدخاله م للحظيرة العربية (المرافق اللبناني الشيخ فريد الخازن)..الخ… لقد كان لشخصية الأمير فيصل وزنها في الأوساط السياسية الأوربية والأمريكية، وكان يرتدي الزي العربي دائماً، وأول بدلة مدنية أوصى عليها من الخياط الشهير لارسن بلاس فاندوم. والرداء الذي أوصى به لكي يلبس تحت العباءة كان يشبه ” الدككلة العراقية”، وكان عوني عبد الهادي يرجوه أن تقصر قدر الإمكان، ولكن هذا لم يطل أمده وتطور بسرعة، وأصبح يلبس اللباس المدني بأناقة فائقة، حيث كانت رشاقته تساعد على أن يكون من أشيك رجال الغرب بالأناقة والرشاقة والذوق السليم.

وكان ينشغل بتحضير المذكرات وغيرها من أمور السياسة من الصباح الباكر إلى المساء، ولا يهتم في أن يريح نفسه من تعب الذهن، وكنت أنجح في بعض الأحيان ليسمح لنا لنذهب إلى أوتيل ريتس لشرب الشاي، وذات يوم حينما كنا هناك قدم له المضيف (الكارسون) رسالة كانت موضوعة في صحن من الفضة، لكنه لم يقبل فتحها وسلمها لي، وهي مرسلة من كونتيسه من الأسر المعروفة في باريس تدعوه فيها لتناول الشاي، لم ترق له هذه الرسالة وتركنا صالة الشاي وخرجنا، وقال لي:

– ” أنني لست الرجل الذي يروق له اللهو.”

أنه لم يكن يعرف الفرنسية إلا القليل جدا منها، وأنا كنت أترجم له،ولكنه بدأ بالاجتهاد في أخذ الدروس الفرنسية بكل جد ونشاط، وكان ينكب لتعلم اللغة إلى منتصف الليل، والغريب أنه بعد مدة قليلة جداً أصبح يتكلم بطلاقة بل ويخطب بها أيضا . وللتعريف بالجيش العربي على الصعيد الخارجي، رغب الأمير فيصل في إدخال الضباط العرب في المسابقة الدولية لضباط الخيالة (سباق أو بيك)، فجلب قسماً من الخيول العربية الأصيلة في اصطبله في دمشق للاشتراك في هذا السباق، وكنا نركب الخيل بجنبه، وهو فارس عربي يحسن الركوب في بوا دو بولوني، وكانت الصحف تذكر هذا بإعجاب، وقد قدم حصانا لكليمنصو هدية وكان وقعها حسن جدا .ً

كان الأمير فيصل عادة ما يدعو الشخصيات السياسية البريطانية والفرنسية وقسم من النواب الفرنسيين للتحدث معهم ولشرح قضايا وأسباب الثورة العربية، كما أنه دعا أناطول فرانس مع جميل مردم بك، وتوجد صورة له عندي وعند زهير مردم بك، وأيضا مع كليمنصو في الفيلا بغابة بولونيا. وتوجد عندي صور لعودتنا إلى سورية، والخطابات واسم الباخرة والتواريخ، تؤخذ من مذكرات أخي الدكتور. السعي في سوريا بلجنة كنج – كرين. الاستقبال العظيم في لبنان وسورية..معاهدة سان ريمو…

لقد أراد الأمير فيصل أن يبدع شيئا لاستمالة لجنة كنج -كرين الأمريكية فأمر بإحضار لباس عربي، عباءة وكفية وعقال لجميع المدعوين، وتلبيسهم حين الدخول إلى حديقة الحفلة كهدية، وكان وقع هذه البدعة شديداً على اللجنة.