العراق يتفق مع تركيا على التنسيق في مجال المياه

الناصري يتهم أحزاباً بعرقلة رفع التجاوزات عن الأنهر

ذي قار – باسم الركابي

اكد محافظ ذي قار يحيى الناصري ان شخصيات واحزاباً سياسية نافذة تعرقل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التجاوزات على الانهار في المحافظات المجاروة، متهمًا وزارة الموارد المائية بالاستيلاء على حصة المحافظة المائية وتحويلها لمزارع الشلب في محافظة النجف. وقال في بيان تلقته (الزمان) أمس خلال استضافته في جلسة مجلس المحافظة أن (الوزارة وقعت في خطأ كبير حين اقرت خطة زراعية لا تستطيع تأمين كميات المياه المطلوبة لها، ولذا بدأت بأخذ كميات من المياه فوق الحصة المعتادة لتأمين زراعة الشلب في النجف)، كشف عن (عرقلة جهات واحزاب نافذة لحملة قيادة عمليات الرافدين لرفع التجاوزات في نهر الغراف وتحديدًا في محافظة واسط).

إطلاقات مائية

مشددا على (تواصله أولاً بأول مع القيادة لمتابعة ما يجري تنفيذه)، واشار الناصري الى ان (الاطلاقات المائية منخفضة جدًا ووضع المحافظة حرج للغاية الآن). ويذكر ان المجلس عقد جلسة لبحث تداعيات شح المياه التي تضرب المحافظة).وعلى صعيد اخر طالب الناصري بزيادة اعداد شرطة حماية الاثار لتغطي 1200 موقع اثري في مختلف مناطق محافظة .واضاف الناصري ان(الاثار ثروة انسانية والمحافظة عليها واجب وطني وان المحافظة من ابرز المحافظات الاثارية وفيها اليوم اكثر من 1200 موقع اثاري مهم وغير مكتشف لحد الان وهي تحتاج الى حماية ورعاية لغرض الحفاظ على هذه الثروة الانسانية)، وتابع انه (سبق وان خصصت الداخلية 250 شخصا لحماية المواقع الاثارية? وبالتاكيد نحتاج الى جهد استثنائي لتآمينها ونطالب وزارة الداخلية بتحمل المسؤولية بشكل كامل ويجب ان تكون امكانيات وخبرات الشرطة الاثارية بشكل يتناسب مع المسوولية الكبيرة التي تتحملها)، واوضح الناصري(نتمنى من الوزارة ان تاخذ هذا الموضوع على محمل الجد وان تحافظ على هذه الثروة الوطنية?فليس كل المواقع الاثارية المهمة مؤمنة بصورة جيدة). من جهة اخرى قالت مؤسسة الشهداء في المحافظة ان المئات من اسر الشهداء ترفض استلام قطع الاراضي السكنية المخصصة لهم كونها اراضي غير مميزة خلافا للتعليمات الحكومية . ونقل البيان عن مدير المؤسسة في المحافظة عبد الحسين هجر قوله ان (الحكومة كانت تمنح ذوي الشهداء مبلغ بدل سكن قدره 82 مليون دينار الا انها وبسبب الازمة المالية الغت المنحة المالية وقررت تخصيص اراض مميزة لكل اسرة وان ذوي الشهداء فوجئوا بان الاراض غير مميزة خلافا للتعليمات الحومية). ودعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية عن المحافظة عزيز العكيلي الحكومة الاتحادية الى تشكيل خلية أزمة لمنع التجاوز على الحصص المائية في المحافظات. وقال العكيلي في بيان امس ان (الجميع يتحمل مسؤولية شح الماء في المحافظات واولها وزارة الموارد المائية ومجلس الوزراء الذي كان عليه ان يتحرك دبلوماسيا نحو تركيا لحل ازمة المياه خاصة بعد فتح سد اليسو التركي)، وأضاف ان (مجلس النواب قرر في جلسته امس الخميس استضافة وزيري الموارد حسن الجنابي والزراعة فلاح زيدان لبحث شح المياه).

حصص مائية

واوضح العكيلي ان (المزراعين في شمال سدة الكوت يتجاوزن على الحصص المائية وبالتالي تأخذ حصة كبيرة من بغداد الى سدة الكوت من دون نظام)، مشيرا الى ان (المشكلة في عدم عدالة التوزيع وتطبيق القانون في الحصص المائية وان(شح المياه في مناطق الناصرية سببت هجرة كثيرة للمواطنين خاصة في ناحية سيد دخيل والدواية)، داعيا (الحكومة الاتحادية الى انشاء خلية ازمة بقيادة العمليات لمنع التجاوز على الحصص المائية).فيما أعلن الوزير، حسن الجنابي،عن الاتفاق مع تركيا على توقيتات زمنية في ملء سدها (أليسو) الواقع على نهر دجلة. وقال الجنابي الذي يزور أسطنبول حالياً للمشاركة في الدورة الاولى لمجلس وزراء المياه في منظمة التعاون الاسلامي في تصريح امس انه (بحث مع وزير الغابات وشؤون المياه التركي العلاقات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على زيارة سد أليسو في نهاية هذا الشهر والاتفاق على توقيتات ملء السد بما لا يلحق اضراراً بالعراق)، وأضاف (كما التقينا بالوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة الجديد المسؤول عن المياه رضا اردكانيان لمناقشة المياه الحدودية وهور الحويزة والقضايا المشتركة وكان لقاءً مثمرأ) وكان الجنابي قال في تصريح سابق ان(الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلمنا رسمياً خلال اجتماع الوفدين العراقي والتركي في 25 من الشهر الماضي بأن إملاء سد (اليسو الجديد على نهر دجلة سيبدأ في الربيع)، واضاف ان (الخبر متوقع لكنه صاعق).