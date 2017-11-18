علماء الأنواء يتوقعون موجة أمطار تسبق برد الشتاء

هزة أرضية جديدة تضرب مناطق في إيران والعراق

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت هزة ارضية منطقتي قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمنشاه في إيران، وكرميان في إقليم كردستان. فيما توقع عدد من علماء الانواء الجوية موجة امطار في الجهة الغربية من العراق تسبق برد الشتاء .وقال بيان امس ان (قوة الزلزال دفعت بالمواطنين إلى الخروج من منازلهم تحسباً لحدوث هزات ارتدادية)، واضاف ان (مركز تسجيل الزلزال في إيران اعلنت بأن قوة الزلزال الذي ضرب منطقة قصر شيرين بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر، وشعر به سكان منطقة كرميان في إقليم كردستان)، واوضح البيان ان (زلزالاً عنيفاً بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب مساء الأحد الماضي، الاقليم و إيران، وعدد من المحافظات شعر به سكان دول، عدة خلفت في إيران مصرع نحو 474 شخصاً وإصابة 9388 شخصاً، رغم أن نشطاء يؤكدون أن عدد الضحايا أكبر من الأرقام المعلنة بكثير)، وتابع ان (منظمة الصحة العالمية،كشفت عن أن سكان مدن السليمانية وحلبجة وأربيل ودهوك في كردستان شعروا بالزلزال الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 525 آخرين وان قضاء دربنديخان كان أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال حيث فقد 5 أشخاص حياتهم، كما دمرت العديد من المستشفيات والمدارس وأكثر من 100 منزل، فضلاً عن تعرض سد دربنديخان للكثير من الأضرار). وأعرب محافظ حلبجة عثمان علي عن شكره لرئيس الوزراء حيدر العبادي على الإستجابة لنداءات إغاثة المحافظة بعد الزلزال وذلك خلال لقائه مع وفد من بغداد لتقويم الأضرار. وعلى صعيد اخر رصد عدد من العلماء إصطدام مجرتين كبيرتين في الفضاء البعيد، في حالة فريدة ونادرة الحدوث.وقال مرصد (آلما) في تشيلي في بيان امس ان (العلماء لاحظوا عبر استخدام المرصد بفرصة متابعة الظاهرة الكونية النادرة التي حدثت في الفضاء البعيد، مؤكدين ان رصد مثل هذه الظاهرة يشكل نجاحًا، لأن عمليات تكون النجوم، خاصة بهذا النطاق الواسع، أمر لا يمكن مشاهدته دائمًا).

ظاهرة فريدة

واوضح البيان ان (العلماء يرون ان (إندماج المجرتين في واحدة إهليليجية يمكن تقويمه كظاهرة فريدة من نوعها ولا تكمن أهمية الحدث في ضخامته فقط، بل كذلك في إندماج تركيزات الغاز والغبار الذي يحدث في مكان بعيد جدًا عن الأرض على مسافة 12.7 مليار سنة ضوئية تقريبًا).وتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابع لوزاة النقل ان يكون طقس اليوم الاحد غائما جزئيا يتحول الى غائم ممطر مع انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم السابق .قالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (طقس اليوم الاحد في المنطقة الشمالية سيكون غائما ممطرا مع حدوث زوابع رعدية وحركة الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تنشط احيانا مسببة تصاعد غبار وسيكون مدى الرؤية 8-10وفي الغبار 2-5 كيلو مترات وفي الوسطى والجنوبية سيكون الطقس غائما ما استقرار في درجات الحرارة)،،واضاف ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما ممطرا).وتوقع عدد من خبراء المناخ على تشكل حالة مناخية، تنبئ بأن تشهد معظم مناطق الشرق الاوسط ومن بينها الاجزاء الغربية من العراق هطول أمطار خفيفة ومتوسطة منذ الأسبوع الجاري متأثرة بالمنخفض الجوي الذي يجتاح المنطقة العربية الاسبوع الجاري . وقال بيان امس ان (الحالة المطرية تبدأ من اليوم الاحد وتستمر قرابة أسبوع، يعقب الأمطار موجة باردة في عدد من الدول العربية من بينها العراق خاصة منطقة عرعر الحدودية مع المملكة العربية السعودية).

كوكب بارد

واضاف أن (الحالة الماطرة المنتظرة ما تزال عناصرها ثابتة، ومن المتوقع أن تؤثر على شمال وغرب ووسط المنطقة العربية، بأمطار متأرجحة بين الخفيفة والمتوسطة على أيام عدة متدرجة). من جهة اخرى عثر علماء فلك على كوكب بارد بحجم الأرض، وقريب نسبيا من نظامنا الشمسي، أطلقوا عليه اسم (روس 128 بي)، ومن شأن خصائص هذا الكوكب المكتشف حديثا أن تجعله هدفا رئيسيا في البحث عن الحياة في مكان آخر في الكون.وقال بيان امس ان (هذا الكوكب يقع على بعد 11 سنة ضوئية فقط، ولذا فهو ثاني أقرب كوكب من نوعه للأرض خارج المجموعة الشمسية، بعد كوكب بروكسيما بي)، واضاف ان (اكتشاف هذا الكوكب كان في عام 2016، ويدور حول نجم بروكسيما سينتوري وهو من نوعية النجوم التي يطلق عليها اسم نجم قزم أحمر، وهذا يعني أن انفجارات قوية من الجسيمات المشحونة تضربه بأشعة ضارة بصورة دورية)، واوضح البيان ان (الكوكب الجديد يدور حول نجم لا يختلف عن بروكسيما سينتوري، فهو أيضا نجم قزم أحمر، لكنه أقل نشاطا بكثير)، ونقل البيان عن احد عاماء مرصد جنيف في سويسرا نيكولا أستوديلو ديفرو، ومشاركة في اكتشاف الكوكب الجديد، نجم بروكسيما سينتوري يضرب كوكبه بانفجارات قوية وإشعاع عالي الطاقة، لذا أعتقد أن كوكب روس 128 أكثر ملاءمة بكثير لتطور الحياة).