كلام أبيض

صمت الحصون – جليل وادي

عندما تعذر على الشعب المصري التعبير عن احتجاجه ضد الواقع المرير الذي فرضته نكسة حزيران عام 1967، خوفا وتحسبا من بطش الأجهزة الحكومية، انبرى طلبة جامعة الاسكندرية للتظاهر والتعبير عن مواقفهم ازاء ما حصل، وامتد الاحتجاج للمطالبة بالحريات العامة والخاصة التي يفترض ان تتمتع بها هذه الفئة الكثيرة بوصفها الطليعة المتقدمة في المجتمع، ومثل ذلك حصل في فرنسا ودول اخرى، ولم يكن العراق بعيدا عن ذلك، بل سباقا، اذ قاد الطلبة في خمسينات القرن الماضي العديد من التظاهرات وفي مناسبات سياسية مختلفة.

فالجامعة لم تكن على مدى تاريخها مكانا للعلم فحسب، بل حصنا منيعا للتحديات التي يتعرض لها المجتمع، ومؤسسة شجاعة في التصدي لمحاولات العودة بالأوطان الى الخلف، فهي قائدة التنوير، ومسؤوليتها تكمن في المضي بالمجتمع للامام، والارتقاء به الى ما بلغته المجتمعات المتقدمة من تطورات علمية وثقافية، وليس التقوقع داخل الصف الاكاديمي وكأن ما يجري خارج أسوار الجامعة لا يعنيها بشيء، وهذا ما يجري اليوم في بلادنا، فالجدل محتدم اجتماعيا واعلاميا، والقلق الدولي متسع من منظمات اممية ودول كثيرة عبرت عنه ببيانات تعترض من خلالها على تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يحط من قدر المرأة وانسانيتها، بينما يخيم الصمت على الجامعة العراقية من دون ان يكون لها موقف واضح، ومع ذلك تدعي ان التنوير ينطلق من أروقتها، فأي تنوير هذا الذي تقوم به؟ وهي تبصر النظرة الدونية للمرأة تتجذر، ومحاولات تحجيم دورها تتنامى، والرجوع بها الى زمن الجواري اصبح حديثا مباحا، والنيل من حريتها صار واقعا ملموسا، والتقليل من كرامتها ليس عيبا فاضحا، واغتيال ما تحقق لها من تطلعات سلوكا صريحا، وكأن الكفاح المرير الذي كابدته نساء التنوير أمثال بولينا حسون وصبيحة الشيخ داود ونزيهة الدليمي وأسماء الزهاوي وحسيبة جعفر ذهب سدى.

صمت الجامعة او خنوعها عما يجري بشأن المرأة العراقية، وعدم ادراك الاستاذة الجامعية وطالباتها لمخاطر التلاعب بمصير العراقيات، او اللامبالاة في التعامل مع هذه المخاطر التي تطول حاضرهن ومستقبلهن، بدلالة عدم اعتراض الوسط النسوي الجامعي، يكشف عن فشل المؤسسة الجامعية في وظيفتها التنويرية، وعدم ايمان قادتها بالمساواة بين الجنسين، وهو الشعار الذي رفعه الرجل قبل المرأة في العراق مبكرا.

انه لأمر غريب حقا ان تتراجع الجامعة وتتقدم العشيرة، وتصمت الجامعة وتتعالى أصوات أحزاب وقوى لا هم لها سوى مسك السلطة وان اقتضى ذلك امتطاء ما يفكك المجتمع ويعرض وحدته للتمزق، وان تدير الجامعة ظهرها وتترك الساحة فارغة لفعاليات لا يمكن وصفها الا بالمتخلفة، يلحق العار بها ويفرغها من محتواها الحقيقي.

وعندما يكون المجتمع متخلفا، فالعيب ليس فيه، بل بالمدرسة والجامعة في مقدمتها، فالتخلف لا يعني قلة عدد الأسرة في المستشفيات قياسا الى الدول المتقدمة، او طول الطرق المعبدة، او البنايات الشاهقة فحسب، بل الى أي مدى نحن متنورون ومتحضرون ومواكبون فكرا وسلوكا.

علينا ان ندرك ان التنمية عملية شاملة، وقضايا المرأة من بينها، فمازالت طاقات المرأة غير مفعلة، ولم يجر تمكينها للاسهام في بناء المجتمع، بل هي في حالة تراجع واضح، بينما نريد لها مكانة ودورا مماثلا لما حققته المرأة في العالم، وبعكسه تظل التنمية متعثرة ونموها بطيئا.

في دراسة علمية نشرها الموقع الالكتروني لقناة (bbc ) العربية أكدت ان اوربا بحاجة الى قرنين ونصف لتكون المرأة مساوية للرجل بمختلف شؤون الحياة والعمل، وعند ذاك يمكن الحديث عن نمو اقتصادي نشط في تقدم القارة العجوز، هذه هي أوربا، فكم نحتاج من القرون لتغيير نظرة المجتمع للمرأة، وليس للحديث عن التنمية الاقتصادية الفاعلة، هل تفكر الجامعة بذلك أم تنتظر رأس الشهر فقط؟.

ديالى