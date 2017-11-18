كتاب جديد عن أزمات قديمة

الخطاب الإعلامي وإدارة الأزمات السياسية الدولية – أحمد الربيعي

القسم الاول

يتناول هذا الكتاب الصادر عن دار الكتاب الجامعي العام 2017 بواقع (400 ) صفحة من القطع الكبير لمؤلفه الاستاذ الدكتور جليل وادي التدريسي في جامعة ديالى ، الخطاب الاعلامي العراقي المتزامن مع ادارة النظام السابق للأزمات التي حدثت بين العراق والولايات المتحدة الامريكية التي اتخذت بدورها من مجلس الامن الدولي واجهة تقف خلفها لتحقيق أهدافها المتعلقة بالعراق والمنطقة ابان التسعينيات من القرن الماضي .وقسم الكتاب على بابين وبتسعة فصول ، الفصل الأول والثاني منها كان معنيا بالاطار المرجعي لمصطلحي الخطاب الاعلامي وادارة الازمات ، وبقية الفصول أهتمت بالدراسة التحليلية التي أخضع فيها المؤلف للتحليل الأزمات التي تعرض لها العراق ، وشملت ( أزمة ديفيد كي ،وأزمة تفتيش وزارة الزراعة والري ، وأزمة الكاميرات ، وأزمة تحركات الجيش العراقي قرب الحدود الكويتية ، وأزمة طرد المفتشين الامريكيين ، وأزمة المواقع الرئاسية ) وذلك من خلال التعريف بموضوع كل أزمة من تلك الازمات ، والكيفية التي أدار بها النظام السابق هذه الأزمة ، فضلا عن تحليل الخطابات الاعلامية المرافقة لها وتحديد سماتها الاساسية.وأستهل المؤلف كتابه بمقدمة أشار فيها الى ان عوامل شتى حملته على تأخير نشر هذا الكتاب لمدة تقرب من العقدين ، ذلك ان الكتاب انتهى في حينها الى نتيجة مفادها فشل النظام السابق في ادارته لتلك الأزمات سياسيا واعلاميا ، وما افضى اليه ذلك الفشل من نتائج كارثية أبرزها الاحتلال الاميركي المباشر للعراق في عام 2003 فضلا عن التداعيات التي خلفها ذلك الاحتلال على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية لاحقا والتي تمظهرت بما أطلق عليه بــ(الربيع العربي ) ، الذي يتوقع لنهايته خريطة جديدة للمنطقة على اسس طائفية وعرقية ، وفي أحسن الاحوال دول هشة غير فاعلة في المجتمع الدولي .

وكان حينها نظام الرئيس السابق صدام حسين لظروف تعبوية وطبيعة بنية نظامه وادراكاته للواقع السياسي ، فضلا عن العقلية المقولبة التي يتوافر عليها الفريق الذي كلف بادارة الازمات ، يتعذر معها فهم هذا الفشل بطريقة موضوعية ، ما جعل المؤلف يتحسب كثيرا لذلك ، لان سوء الفهم قد يأتي بعواقب وخيمة عليه ، بينما يريد من النشر تصحيح مسارات الادارة السياسية والاعلام الملازم لها من منظور ان نتائج البحث العلمي تسهم في مساعدة صناع القرار على ترشيد سلوكهم السياسي ، وبخاصة في الأوقات التي تشهد فيها العلاقات الدولية توترات وازمات وصراعات .كما كان من بين اسباب التأخير هو ان المزاج السياسي العربي ظل طوال تلك المدة واقعا تحت تأثير الانفعال بوجهيه الايجابي والسلبي في تعامله مع احداث العراق الماضية على المستوى العربي والعراقي على حد سواء ، وبالتالي فان اصداره لن يشكل اضافة للوعي العربي المتشنج حينها ، بينما يتطلع المؤلف الى قراءة غير متشنجة ، واعية وناقدة بلا انحياز لمضمون الكتاب ، ويظن ان الوقت الآن أصبح مناسبا لصدوره .ولعل من بين الاسئلة التي تتبادر الى ذهن القراء ، تلك التي تذهب الى دواعي نشر هذا الكتاب الذي هو في الاصل أطروحة للدكتوراه مضى عليها أكثر من عقد ونصف ، ويتناول مجموعة من الازمات السياسية الدولية التي حدثت خلال تسعينيات القرن الماضي ، وهم محقون في ذلك تمام الحق ، لكن ذلك لا يبرر الاحجام عن نشره اذا تأملنا تلك الازمات بفكر ثاقب ، وأجرينا المقارنات العلمية بين طبيعتها ونتائجها مع ما آل اليه الراهن العربي ، ويغدو الأمر أكثر حاجة اذا اتسم منظورنا اليها بالشمولية في اطار الادارة الدولية لمنطقتنا ، وبخاصة الادارة الاميركية لأزماتنا الراهنة ، فما زلنا بالرغم من مضي ستة عقود نستلهم الدروس من ادارة الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الاميركية لأزمة الصواريخ الكوبية التي أرست قواعد ومباديء وأساليب ومتطلبات علم ادارة الأزمات .

ادارة الازمات

ومع ان القواعد التي يستند اليها علم ادارة الازمات السياسية الدولية أصبحت من القواعد القارة والراسخة، الا ان هذه القواعد يجري تكييفها مع طبيعة الازمات المستجدة ، ما يعني ان لكل ازمة خصائصها وحيثياتها ، وبالتالي فأنها تقتضي تكيفيات خاصة للتعامل معها ، وعليه فأن ما يتمخض عنه تحليل أزمة جديدة او راهنة ليس بالضرورة ينطبق على أزمات ماضية بصرف النظر عن تاريخ نشوبها ، واستنادا الى ذلك فأن الخطابات والازمات التي جرى تحليلها تختلف تماما عن الازمات الجارية الان ، ذلك ان الازمات الحالية تجري بين دولتين او اكثر ، او ذات طبيعة محلية تتداخل فيها احيانا قوى دولية او اقليمية ، بينما أزمات هذا الكتاب جرت بين العراق كدولة ومجلس الامن الدولي بوصفه أبرز منظمات الأمم المتحدة ، اي ان مجلس الامن كان الواجهة التي وقفت خلفها الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها ، بمعنى كيف جرى توظيف أهم منظمة دولية من وظائفها الاساسية الحفاظ على السلم والامن الدوليين في أزمات انتهت الى احتلال بلد يتمتع بسيادة وعضو في المنظمة ذاتها ، وما افضى اليه هذا الاحتلال من قتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين جراء الاحتلال المباشر والاقتتال الاهلي بسبب تنمية النزعات الدينية والمذهبية والقومية ، فضلا عن تدمير بنيته التحتية .

واذا كان النظام السياسي في العراق آنذاك لا يدرك المخاطر التي تنطوي عليها سياساته والاخطاء الجسيمة لقراراته الانفعالية بضمنها قرار احتلال الكويت ، وما ستجره من ويلات ومآس على الشعب العراقي ، فأن الافتراض يذهب الى ان من صلب واجبات الامم المتحدة تدارك المخاطر المحتملة لما يتمتع به اعضاؤها وبخاصة الأعضاء الدائمين منهم في مجلس الأمن من خبرات وبعد نظر ومسؤوليات أخلاقية وانسانية ورسمية لكونهم مسؤولون بشكل مباشر عما يجري في عالمنا . ان الأزمات التي تناولها الكتاب مفصلية وحاسمة ليس في تاريخ العراق الحديث فحسب ، بل على صعيد المنطقة العربية والاسلامية ، اذ ان التعامل الغربي معها كان بمثابة خطوات اولى أساسية لتحقيق أهداف واعادة رسم خرائط تتماهى مع مخططات مستقبلية يراد للمنطقة ان تتشكل على ضوئها ، وتقتضي هذه المخططات الأنتقاء من بين البلدان العربية ما يتوافر على خصائص جغرافية وطبيعية وبشرية ووزنا اقليميا وعربيا ، فوقع الأختيار على العراق بوصفه الأكثر تأهيلأ من غيره على وفق الأعتبارات المذكورة وليس على وفق طبيعة النظام ، لأداء أدوار فاعلة في القضايا العربية اذا ما توافرت له القيادة الرشيدة ، وبخاصة القضية الفلسطينية . وبالتالي فأن تدمير هذا البلد بنية وبشرا وثروات يسهم بقدر كبير في دفع تلك المخططات الى الامام ، وذلك يؤشر ان المستهدف ليس نظام صدام حسين بذاته وان اتخذ ذريعة في ادارة الأزمات ، بل العراق بكله ، وخلص المؤلف الى ان ذلك قد حصل بدلالة التداعي العربي السريع والذي لا يُعرف تماما الى أين سيفضي ، بينــما لم نتلمس أي رد فعل عربي واضح المعالم على هذا التــداعي المريع .

مفهوم الخطاب

وكشف الفصل الاول من هذا الكتاب عن مفهوم الخطاب في الثقافتين العربية والغربية ، وتطرق بالنسبة للثقافة العربية الى مفهومه في القرآن الكريم ودلالته في المعجم العربي وبعض التعريفات العربية المعاصرة التي منها ان الخطاب (نظام فكري يتضمن منظومة من المفاهيم والمقولات النظرية حول جانب معين من الواقع الاجتماعي ) ، واقتصر بالنسبة لمفهومه في الثقافة الغربية على المنظور الفلسفي واللساني دون التطرق الى مفاهيمه في المجالات الاخرى . كما تضمن الفصل محاولة لتأصيل مفهوم الخطاب الاعلامي على ضوء مقاربتين احدهما كانت مع الخطاب بمفهومه العام والاخرى مع مفهوم الخطاب السياسي ، وذهب ذلك التأصيل الى ان الخطاب الاعلامي ((عملية اتصالية ، يتم من خلالها نقل رسائل الى جمهور كبير غير متجانس وغير معروف شخصياً للقائم بالاتصال ، وتستعين بوسائل لنقل تلك الرسائل كالمذياع والتلفاز والسينما والصحف والكتب ، وتتمثل وظيفتها الاساسية بالاخبار والترفيه والتعليم والاقناع والترويج، وتهدف الى التأثير وليس مجرد ارسال الرسائل ) .

وانتهى الفصل الى ان مصطلح الخطاب لا يثير اية اشكالية دلالية في ثقافتنا الموروثة بل اعطته دلالة واضحة ، الا ان اجتذابه الى حقل جديد خارج حقول نشأته العربية وتحميله بدلالات غريبة عن دلالة المحضن – كما في التعريفات العربية المعاصرة – بخاصة ان هذه الدلالات مستوردة دون ان يكون لأصحابها اية اسهامات جوهرية في نظرية الخطاب ، كل ذلك مثل الاشكالية الاساسية في تداول الثقافة العـــــربية المعاصرة لهذا المصطلح .

وجرت في الفصل الثاني الموسوم ( ادارة الأزمة السياسية الدولية ، مفهومها ، متطلباتها ، أدواتها ومبادئها) مناقشة لمجموعة من التعريفات الموضوعة لمصطلح ادارة الأزمة السياسية الدولية ، تمكن الباحث على ضوئها من صياغة تعريف يشير الى انها ( فن او علم تسوية الأزمات والسيطرة على أحداثها باتخاذ الأجراءات التي تحول دون تصاعدها الى مستوى استخدام القوة العسكرية مع الحفاظ على المصالح القومية ).

واقتصر الفصل في تناوله لادارة الأزمة – التي حددها استنادا الى معطيات علم الادارة – على القيادة واتخاذ القرار والتخطيط ودقة المعلومات وكفايتها ، وتطرق ايضا الى بعض الأدوات المستخدمة في ادارة الأزمة كالتحركات الاعلامية والدبلوماسية والقوة العسكرية المحتملة والضغوط الاقتصادية والمنظمات الدولية ، فضلاً عن تناوله مبادئ ادارة الأزمة كتعزيز الاتصالات ومحدودية الأهداف ووضوحها ومنح الخصم وقتا مناسبا للتدبر وحماية قرار الأزمة من المؤثرات الداخلية وتوسيع قاعدة دعم قرار الأزمة وعدم احراج الخصم واحكام السيطرة على القرار الاستراتيجي والتصعيد المتدرج للضغط او الخيارات المرنة.