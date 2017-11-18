المصارف الإسلامية .. نشأتها و طبيعتها – محمود ال جمعة المياحي

انبثقت فكرة انشاء المصارف الإسلامية نتيجة لتقاطع ســلوك المصارف الــتجارية الربوية Commercial BANKS مع الشـريعــة الإسلاميــة ، وتحـديدا في تـفــسير وتشريع حــكم الفائدة -Interest اخذا وعطاء والتي تشكل المدخلات الرئيسية للمصارف التجارية اذ تعد الفائدة ثمرة استخدام المال ، اما في المصارف الإسلامية Islamic Banksفتعني بـ الربا وهي محرمة بدليل الاية الكريمة من سورة البقرة 275 وأحّل الله البيع وحّرم الربا ، وقد تنبه المعنيون بان البنوك القائمة تعاكس الشريعة الإسلامية ولا تمتثل لها ، من هنا بدأت فكرة إيجاد بنوك لاربوية تقوم باعمال الصيرفة الشاملة ولكن بقانون وتشريع اسلامي .

لقد ابصرت هذه الفكرة النور في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي وتحديدا في الريف الباكستاني عندما انشئت أول صناديق للادخار بما تسمى الصيرفة المحلية وذلك عندما قام نفر من الموسرين بتسليف المعوزين الفلاحين بدون إضافة أي مبلغ الفائدة سوى بعض المصاريف الإدارية ،ولكن لم تستمر طويلا بسبب الصعوبات والتحديات التي واجهتها ولكنها عاودت الظهور في ماليزيا بداية الاربعينات من القرن الماضي تبعتها الباكستان ودول جنوب شرق اسيا في الخمسينات منه. وبدأت محاولات بسيطة في الدول العربية لتطبيق الشريعة الإسلامية في البنوك الربوية ولم تحصل أي تجربة فاعلة سوى في جمهورية مصرالعربية سنة 1963 عندما قام الدكتور احمد النجار بتاسيس صناديق للادخار في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية المصرية يتبنى عدم العمل بالفائدة اخذا وعطاءا واستمرت التجربة قرابة ثلاث سنوات ولكنها أخفقت وفي عام 1971 تاسس مصرف ناصر الاجتماعي الذي اعتمد في سياسته على الادخار بدل الفائدة ومارس نشاطه الاجتماعي بدل المصرفي نظرا للظروف الصعبة التي تواجة المجتمع المصري آنذاك، وقد نالت التجربتان من الفشل مانالت نتيجة للضغوط المالية والاقتصادية وعدم وجود الكوادر المؤهلة لادارة التمويل الإسلامي الذي يحتاج الى المزيد من التشريعات والقوانين الساندة له و التي يجب ان تتوافق مع التطور الحاصل في المنتجات المصرفية العالمية .

ايجاد بدائل

ان هذه التجربة عكست الحاجة الملحة لايجاد بدائل عن البنوك التجارية خصوصا في العالم العربي والإسلامي ولاسيما ان الإسلام هو اول من شّرع الادخار وانه اول من ابتكر طريقة الإيداع بمنع الاكتناز اذ يسمح للمودع حرية التصرف بأمواله المودعة وقت يشاء وهذه التشريعات تحتاج الى قوانين لتوضيحها واعطاءها الصفة العملية لممارستها على ارض الواقع ، ففي بداية السبعينات من القرن الماضي انعقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في جدة سنة 1972 والذي أورد في احد بنوده ضرورة انشاء مصارف إسلامية في الدول الإسلامية ، ونتيجة لذلك بدأ الاهتمام الحقيقي لاعداد اتفاقية انشاء اول بنك إسلامي فانعقدت نطفة البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وبتوقيع وزراء المالية للدول الإسلامية ، حيث ابصر هذا البنك النور وباشر اعماله عام 1977 وبخاصية الأداء الحكومي مع الحكومات لابنك يتعامل مع الافراد والشركات، بعد ذلك بدا الاتجاه نحو انشاء بنوك إسلامية يأخذ طريقه الى الظهور فأنشئ اول بنك إسلامي هوبنك دبي الإسلامي عام 1975 يقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية لكل القطاعات طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية وعلى غرارذلك ظهرت مصارف إسلامية بعدة طرق فأنشأ بيت التمويل الكويتي وبنك فيصل الإسلامي والبنك الأردني الإسلامي والبنك الإسلامي الفلسطيني وبنك أبو ظبي الإسلامي ، وقد وصلت أصول الادخارفي دولة الامارات العربية المتحدة الى مايقرب البليون دولار..

ان استقطاب المصارف الاسلامية للمصارف التجارية هو دليل نجاح هذه التجربة التي عانت الكثير من الإخفاقات والهفوات حتى استقامت ومعها ظلها ليصبح انتشارها الجغرافي اكثر من ستين دولة في انحاء العالم موزعة على خمس قارات يضم الشرق الأوسط 65 بالمئة من المصارف الإسلامية والخليج العربي بنسبة 81 بالمئة اما جنوب شرق اسيا فـ 41 بالمئة و في اوربا وامريكا فالنسبة كانت الـ 7 بالمئة وتبقى النسب الضعيفة في افريقيا لاتتعدى الـ 3 بالمئة …

ان استحداث نافذة إسلامية في البنوك التجارية في مختلف انحاء العالم سّهل على الكثيرين ممن يعنيهم التشريع الإسلامي التعامل مع هذه البنوك دون تردد ومثلما هو حاصل في بنك HSBC البريطاني الذي استحدث حساب اسماه امانة يخضع لرقابة الهيئة الشرعية ، ومن اللافت ان تتصدر العاصمة البريطانية لندن لتكون مركزا للتعاملات الإسلامية وان تصبح بريطانيا اول دولة اوربية تصدر صكوكا اسلامية سيادية بقيمة 200 مليون جنية إسترليني وهذا يفسر ان المصارف الإسلامية ترتكز على قاعدة كبيرة وثوابت رصينة التي من خلالها كسبت المستثمرين في انحاء العالم ،كذلك ما حققته من توسيعات لضم بعض المصارف المعتمدة مثل مصرف غولدمان ساكس الاستثماري ومصرف ستين جنرال الفرنسي اليها .

منتجات مصرفية

واليوم يوجد اكثر من مئة مصرف إسلامي حول العالم مع ازدياد الطلب على المنتجات المصرفية من البنوك الإسلامية وهذا يعني نجاحها وانتشارها الى جانب ارتفاع أرباحها .

وفي بداية التسعينات من القرن الماضي انشئ اول مصرف إسلامي في العراق سنة 1993 اسمه المصرف العراقي الإسلامي وقد انشأه الدكتور عبد اللطيف هميم وبرأس مال قدره مائتي مليون دينار عراقي ، وبعد السقوط في 2003 بدأت انظار العراقيين تتجه نحو انشاء البنوك الإسلامية حتى وصل عددها الان الى سبعة عشر مصرفا إضافة الى المصارف التجارية والحكومية ، وقد اكد السيد محافظ البنك المركزي العراقي مؤخرا ان هناك اكثر من اربعين رخصة مقدمة لانشاء بنك إسلامي في العراق. ان النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يلقى ترحيبا واسعا من قبل المودعين والمعنيين رغم احتياجه الى المزيد من التطوير والتحديث لكي يحصل على حصص اكبر داخل السوق العراقية ، وقد سمح البنك المركزي العراقي في السنوات الأخيرة تحويل اكثر من تسع شركات تحويل مالي الى مصارف إسلامية لدعم القطاع المصرفي العراقي الذي بدوره يدعم التنمية المستدامة في البلد .

{ مدير الادارة والموارد البشرية/ مصرف العربية الاسلامي

صفقة بيع تحت مسمى زواج القاصرات

قتل وموت للطفولة والبراءة

اماني حياد النداوي

اولا- لنعرف القاصر

القاصر :هو كل شخص دون سن الـ18 غير مدرك لتصرفاته وافعاله ويكون مسوؤلا عنه ولي الامر.

إلا سن المساءلة القانونية يبدأ قبل هذا العمر ومن المعاني الكثيرة لايسعني الا ان اشبه تلك الطفولة المسلوبة بالزرع البرعم الذي يحتاح الى عناية واهتمام بتلك الفترة الحرجة لينمو ويكبر باجمل فتراته ليكبر وينضج وهذا هو الحال من زواج البراعم تلك القاصرات الا يكفي مجتمعنا العراقي مشاكل لتظهر من جديد مشكله اكبر بعد تلك التي تحوم اعوامه كل يوم لتعاود مشكله الكارثه زواج القاصرات بالظهور ومن القوانين ونصوص التي تحتاج الى التعديل والتغير الجذري الملموس والتمعن اليها.

وقد أثار تصويت البرلمان على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2017 ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية التي انتقدت القرار ووصفته بنكسة للمرأة العراقية واضطهادها .

وأكدت المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي، أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية حسب تعبيرها ومن حيث المبدأ على تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال جلسته، يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية.

وقد أثار الأمر ردود أفعال واسعة على الشبكات الاجتماعية ضمن هاشتاغ #كلا_ لقانون_ الأحوال_ الجديد ووصف بأنه (نكسة للمرأة العراقية).

وجاء نص القانون في الدستور العراقي لسنة 2005 لقانون الاحوال المدنية وقانون الاحوال الشخصيه المعدل رقم 1888 لسنة1958 وقررات كثيرة اتخذتها الجمعية العامة للامم المتحدة بشان القضاء على العنف ضد المراة ومن اشكال هذا العنف هو تزويج القاصرات لما له من اثار سلبية على المجتمع ولما له اثار نفسية قبل بلوغها السن القانوني لاتخاذها القرارات بنفسها ففي ذلك تكون غير مدركة ومسؤولة عن اي قرار تتخذه وناهيك عن ان القاصر يكون غير مهيئا جسديا لعدم تكوين نوعيته الجسديه الاي تكون لازالت غير مكتملة النضوج.

وهناك بعض الاعتبارات التي تحدد الزواج منها:سلامة جسم المرأة والبنية لها فإذا كان جسم المرأة حتى وإن بلغت سن البلوغ أو السن الشرعي للزواج ضعيفا أو هزيل البنية منها سلامة جسم المراه حتى تكون قادرة على خوض عمليه الولاده فاذا كان جسمها لازال قيد التكوين فستكون الولادة مميته لها وتعرضت عدد من الفتيات للوفاه اثناء الولادة بسبب عمرهن الصغير وعدم تحمل مضاعفات الولادة.

ربما على القاضي أن يقدر هذا الأمر ويؤخرها بعض الشهور أو السنين. ومن الناحية الفقهية الله سبحانه وتعالى شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ النوع البشري قال تعالى [ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق فيها زوجها وبث فيها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بة والارحام ان الله كان عليكم رقيبآ ]كما وضع ضوابط لتاسيس الاسرة المسلمة تتمثل في اختيار الزوجين اللذين سيقومان ببناء الاسرة ورعايتها فمن هذا المنطلق يجب ان ندرك اهميع زواج القاصر.

تقييد المباح

واتفقوا على جواز تقييد المباح للمصلحة واختلفوا على حكم تحديد سن معينة للزواج على مذهبين.

المذهب الاول :جواز تحديد سن الزواج وتقييده بسن معينة وهو ماذهب اليه تحدد من العلماء والفقهاء والاجلاء منهم فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه الشيخ عبد المحسن العبيكان والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد النجيمي والدكتور ناجي العربي وادلتهم على ما ذهبوا اليه من الكتاب والسنة واثار الصحابة أ-ومن الكتاب :(قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) . والمقصود من قوله عز وجل بلغوا النكاح هو صلاحية كل من الزوج والزوجة للزواج وتحمل مسؤولية وتبعات وهذا ما ذهب اليه العديد من المفسرين كما ذهبو على ان البلوغ يكون بالعلامات الطبيعيه فذلك يكون بالسن.

ب- من السنة النبوية(رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل يارسول الله كيف إذنها ؟ قال :إذا سكتت ) واستدلوا بهذا الحديث على انه لا يجوز تزويج القاصر التي لم تبلغ الخامسة عشرة سنة فلابد انه تكون راشدة بالغة.

حتى يتسنى اخذ أذنها ومشورتها وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ الـ155 سنة من الناحية الشرعية لا يمكن لأحد القول بضرورة رفع سن الزواج إلى حد معين؛ لأنه يتعارض مع فكرة مع عدة دلالات اخرى حثت على تزويج ورغبت فيه دون تحديد سن معين كزواج اليتيمه وهي لم تبلغ سن البلوغ وقوله تعالى عز وجل (ام لهم شركاء شرعوا لهم في الدين مالم يأذن به الله فقد استدلوا بهذه الاية الكريمة على ان الشريعه لم تضع حدا لسن الزواج وهي التي تحث على عدم تحديد سن الزواج للمرأة.

احكام داعية

وهناك احكام داعية إلى رفع سن الزواج لدى الفتاة أحكام وضعية لا علاقة لها بالدين.

وفشل الحياة الزوجية لبعض الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لا علاقة له بالزواج المبكر أو تأخير سن الزواج؛ وإنما يعتمد الأمر بالنجاح أو الفشل على أمرين:إحداهما فسيولوجي والآخر عقلي، فالإنسان يصل إلى النضوج العقلي في سن الرابعة عشر أو السادسة عشر التي تطابق إلى حدٍّ ما سن البلوغ البيولوجي والفسيولوجي، وأن الإنسان ما دام قادراً على التمييز والإدراك الواعي فيمكنه أن يتزوج، ولا يمكن اعتبار الزواج المبكر هنا مشكلة إلا إذا وجد لديه مشكلة عقلية، أي أنه تجاوز سن البلوغ ولم ينضج عقلياً. الوعي والثقافه والتعلم ياتي له الدور الاساسي لتطور الزواج او انعدامه.

واتى موقف الاسلام من زواج القاصرات

ان نعلم ان ديننا الحنيف اتى مكمل للانسانيه والعطف والتسامح والالفة دين محبة وتقديس للانسان وليس للغصب ومن هنا على ولي الامر رعاية رعيته حسب قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم )

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) صدق رسول الله الكريم حمل الحديث الشريف ولي الامر المسؤولية في اتخاذ مايراه من اجراءات تصلح شأن الرعية وتشريع ماهو اسمى لحفظ المصلحه العامه بشرط ان لا يتعارض ذلك مع نص صريح في الكتاب او السنة فيحقق له اصدار قانون تحديد سن معينة للزواج متضمن عدم تزويج القاصرات الصغيرات لانعدام المصلحة من تزويجهن وهن قاصرات وغير مدركات لكل شي لما له من اضرار جسيمة تترتب من زواج القاصرات في المجتمع اضرار لا تحمد عقباها لاحقا فكان لتدخل ولي الامر مطلوبا باعتبار تصرفه منطويا بتحقيق المصلحة الوطنية للرعية والمسلمين كان لهم فضل السبق الحضاري في تحديد سن الزواج قبل الغرب بـأكثر من مئة وخمسين عامًا تقريباً منذ أن أقر الفقهاء في منتصف القرن التاسع عشر تحديد سن الزواج بخمسة عشر عام في المادة986 من مدونة الأحكام العدلية التي وضعها الفقهاء إبان الدولة العثمانية, في حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من مدونة الاحكام العدلية التي وضعها الفقهاء إبان الدولة العثمانية في حين تبنت الجمعية العامه للامم المتحدة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ديسمبر 1979 وأصبحت نافــــــــــــــــذة المفعول في 1سبتمبر 1981 م ,وقد قررت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة: 2 من المادة:16 أن لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني.

وهذا الرأي هو المعمول به في قانون الأحوال الشخصية المصري للمسلمين، فقد نصت المادة: 31 من القانون رقم 1433 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمضافة عام 2008 على الآتي: لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة …. ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

هذا والله أعلم.

ووقف عد من النشطاء المدنين والفنانين ومجموعة من الطبقات الواعية اعتصاما لذلك في المتنبي ونادوا بعدم المتاجرة باروحوا تلك الفتيات والحد من ظاهرة قتل الفئة البريئة وانقاذها من ذلك الدمار المحقق وعن فصل الدين عن السياسة والعيش تحت ظل الدولة المدنية المستقلة الاحكام وعدم تمثـيل قانون الاحوال المدنية الذي لايمثل جميع الافراد والنظر الى تشريع قوانين تفيد المجتمع المدني وتطور وتوعية افراده وجميع طبقاته وتهيئه مجتمع واع على جميع الصعد والنهوض من جو التخلف والمتاجرة بحقوق الاطفال وفرض تكمله التعليم والتوعية واكمال الدراسة وتوفير فرص الدراسة والنهوض من المجتمع آلامي لمجتمع متطور واع ملم لسبل الحياة وتطورها .