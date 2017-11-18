نائب ضابط ناظم .. الغائب الحاضر – مفيد بدر عبدالله

كثيرا ما أتساءل لماذا علينا أن نعيش منظومة النفاق والتلون والظهور بالمظهر المثالي؟ ولماذا نجامل الاخرين على حساب الحقائق؟ أن الغالبية العظمى لا تتقبل الحقائق وتستسيغ الاكاذيب وتهضمها بسهولة، ربما لأنهم لا يريدون رؤية أوهامهم تتحطم، لم أكن أعي هذه الحقيقة بشكل كامل الا في السنوات الاخيرة، وأن الوذ بالصمت لابتعد عن المشكلات التي وصل بعضها حد العراك.

وحتى وقت قريب كنت أتحدث الى أصدقائي بما اسمع وأشاهد من أخبار، لم تكن الاخبار تلك تبعث على التفاؤل سيما ما يتعلق منها بما يمس حياتنا مساسا مباشرا، الوضع المالي وتدهور البيئة وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها ، وعلى الرغم من دقة المصادر الرسمية وغير الرسمية، الا أنها كانت باعثة للإحباط لدى زملائي، بعضهم يهربون من تلك الحقائق ويغادرون الحديث باحثين عن مناطق الوهم، عن اخبار مفرحة بعضها غير موجودة على ارض الواقع، ويحيطونها بهالة كبيرة . أحد زملائي كان سببا مباشرا في تركي مناقشة المحيطين، يوم شبهني بنائب ضابط ناظم، الذي خدم معه في الوحدة العسكرية أثناء حرب الخليج الثانية، حيث يقول: كان أفراد الوحدة العسكرية ينشغلون وقت فراغهم بأعداد الطعام واحاديثهم البينية التي لا تخلو من الطرف الا نائب ضابط ناظم، يمسك المذياع ويبحث بين المحطات بصعوبة بالغة، أيامها كانت الإشارات الراديوية خاضعة للتشويش، واول ما يتلقف خبرا هاما يأتي راكضا ليتحدث به، فيفسد عليهم مرحهم ويقطع ضحكاتهم، واهم ما كان يتحدث به: حركة حاملات الطائرات العملاقة، وأنواع الصواريخ الفتاكة التي ينوي التحالف الدولي استخدامها لذا أذا تحدث ناظم بما في جعبته صمت الجميع، والقى من كان يأكل ما في يده، وصاروا يترقبون مصيرهم المجهول لمواجهة غير متكافئة القوة، وهنا يتركهم ويذهب يقلب المحطات باحثا عن كل ما هو جديد. استدعى لي زميلي قصة نائب ضابط ناظم لاعتقاده بانه مخطئ، وكان عليه أن يترك متابعة الاخبار تلك ويأتي معهم وقت الاستراحة للهو والمرح، أو أن يحدثهم عن أخبار مفرحة ليمر الوقت عليهم بسلاسة، و وبعيدا عن سوء الفهم أقول : أن صديقي نسي أو تناسى أن مخاوف نائب ضابط ناظم قد تحققت، القوات المتحالفة لم تأت للنزهة، والصواريخ الذكية والغبية انهالت عليهم وحصدت ما حصدت من الارواح . رغبتهم في العيش على وهم الطمأنينة لن يغير من الحقائق شيئا، ورغبتهم في الاستماع لأشخاص لهم قدرات خرافية في الانفصال عن الواقع والتحليق بعيدا عن المنطق لن يوقف زحف القوات، أن التحسب للمستقبل يتطلب منا أن نرى الاشياء بعين نائب ضابط ناظم وان نسمي الاشياء بمسمياتها، ما أسهل الحديث عن الانجازات في ظل غياب كامل للبرهان، السفيه من يؤمن بها والابله من يصدقها. منذ كنت صغيرا وأنا مغرم بالأمثال الشعبية، وحين كبرت كنت أدقق بما يقوله زميلي في الكلية (رعد البهادلي)، الرجل الذي يقول عنه الطلاب أيامها أبو رعود مدرسة، فقد تنسم هواء المبادئ العشائرية، وفي بيوت ميسان تقلب، أذكر أنه قال لي يوما (( امشي ورا اليبجيك ولا تمشي ورة اليضحكك ))، منذ أن سمعت عبارته وأنا أميز بين من يضحكني وهو يضحك علي، وبين من يبكيني حرصا على مصلحتي وهذا ما كان يفعله نائب ضابط ناظم، ولكن من يصغي ويرضى أن تسمى الاشياء بمسمياتها؟