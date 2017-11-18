رئيس جمهورية يعجز عن تحقيق طلب طفل – لؤي الشقاقي

الصفة التي جمعت مسؤولي العراق في العهدين الملكي والجمهوري ومنذ تأسيسهما ولغاية منتصف السبعينيات هي النزاهة ونظافه اليد وبياض القلوب وعظم الوازع الانساني والوظيفي لديهم يحكمهم في عدم تصرفهم بأموال الدولة القانون ومن قبلها ضميرهم واخلاقهم، بطل القصة هو الرئيس عبدالسلام عارف مع طفل اسمه لؤي كانت تربط ابيه وعبدالسلام عارف علاقة صداقة وجوار منذ اربعينات القرن المنصرم .

في يوم بغدادي قائظ كان الاطفال لؤي مجيد ومحمد ومحمود ولدي عبدالسلام التوأم يلعبون في حديقة منزل الرئيس عبدالسلام في منطقة الاعظمية وحصل شجار بين الاطفال الثلاثة حول دراجة هوائية “بايسكل ابو ثلاث جروخ وزنجيل وهذا النوع كان غالي جداً بل ونادر في العراق” وعلا صراخهم لدرجة انه جعل الرئيس يستيقظ من النوم حيث انه يحب اخذ “قيلولة” قسط من الراحة وقت الظهيرة كـعادة اغلب العراقيين، وخرج الى حديقة المنزل مستفسراً من الاطفال عن سبب الخلاف والصراخ

فأنبرى لؤي للموقف قائلاً : عمو ولدك ميخلوني اصعد بالبايسكل

فأجابه عبدالسلام :ميخالف عمو عوفهم لخاطري واني اشتريلك بايسكل بعدين

لؤي مستفسراً : ليش بعدين

عبدالسلام : من استلم راتب

لؤي : شنو يعني ليش ماعندك فلوس

عبدالسلام : اي ماعندي لانه بـ 15 دينار

لؤي متعجباً : رئيس وماعندك فلوس

فأنفجر عبدالسلام ضاحكاً واجاب : ليش اني مثل ابوك جيبه ميخلا من الفلوس، الدولة مو مال ابويه اني موظف وعايش على الراتب

لؤي : ماشي عمو بس مو تنسى

عبدالسلام مستمراً بالضحك : لا ما انسى، تعال ادخل دا انطيك فد شي حلو

لؤي : حاضر عمو

عبدالسلام : هاك هاي حلويات سورية بكل فلوس ابوك متكدر تشتري منها

لؤي : شكرا عمو

يقول لؤي بان الرئيس الراحل اهداه علبة حلويات خشبية سورية المنشأ فعلا لم يذق مثلها .

بعد مدة من الزمن طرق باب دار السيد عبدالمجيد ابو لؤي مسؤول حماية الرئيس النقيب شهاب ومعه جندي وسيارة جيب فيها صندوق، فخرج لهم لؤي وسلم على شهاب حيث كان يعرفه سابقا بسبب عمله مع الرئيس ولكون زوجته مديرة المدرسة التي يدرس فيها لؤي، قال شهاب لـ لؤي تعال عمو اخذ هذا البايسكل هدية من عمك ابو احمد .

ومع ان الرئيس يملك صلاحية صرف اي مبلغ ضمن مخصصات خاصة برئاسة الجمهورية وهو ليس ملزم بتقديم اي قوائم او وصولات للصرف او حتى تبويب المبلغ لكنه لم يكن يتصرف بدون حساب او على هواه حيث كان يعد نفسه امنناً على هذه الامــــــــوال كـحال اي موظف اخـــــــــر في الدولة، هكذا كانوا يحــــــــافظون على اموال الدولة وممتلكاتها وعلى هيـــــــــبة الموظف وقدســــية العمل العام وحرمة المـــــــساس بمصالح الناس واموالهم .