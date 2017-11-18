الأعرجي يتعهّد بمحاسبة مثيري النعرات الطائفية ويؤكّد إعتقال 75 منهم

كندا ترسل 20 خبيراً في تفكيك العبوات لتدريب القوات الأمنية

بغداد – محمد الصالحي

قالت مواقع اخبارية كندية بأن مجموعة مكونة من 20 خبيرا ومهندسا قتاليا لتدريب القوات الامنية العراقية على كشف وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها عصابات داعش الارهابية على جوانب الطرق .

وذكر موقع بيرنسا لاتينا امس ان (قرار الجيش الكندي بارسال الخبراء يأتي في وقت يشهد فيه تنظيم داعش هزيمة في كل المناطق التي كان يحتلها في العراق وسوريا).

واضاف أن (القرار ياتي ايضا في الوقت الذي تم فيه تعليق مهمة الجيش الكندي التي تضم بعثة استشارية ومساعدة مكونة من 200 عسكري من القوات الخاصة بسبب التوترات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان).

وقال الجنرال دان ماكلاسك من الجيش الكندي إن (هناك الكثير من المناطق الملوثة بشدة بالمتفجرات وتتخلها كميات كبيرة من الحطام).

واضاف أن (الشعب وقوات الامن العراقي مازالت تعاني من خسائر مع عودة السكان الى مناطقهم بسبب تلك المناطق الملغومة”? مشيرا الى أن “برنامج التدريب سيستمر حتى فصل الربيع من العام القادم).

من جانبه كشف وزير الداخلية قاسم الاعرجي عن اعتقال 75 متهما بإثارة النعرات، مشيرا الى ان الهدف من زيارته الى محافظة النجف لبحث الجهود الامنية في خطة وفاة الرسول (ص).

وقال الاعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة النجف مع المحافظ لؤي الياسري امس (بحثنا مع المحافظ جهود النجف في زيارة الاربعين، ومناقشة خطة وفاة الرسول). مبينا (اننا سنطلب من رئيس الوزراء طرح دعم النجف في جلسة مجلس الوزراء).

بادية واسعة

واضاف ان (هنالك بادية واسعة في النجف وسندعم شرطة المحافظة بكل الإمكانيات رغم الازمة المالية).

مشــــيرا الى (اننا سنضرب بيد من حديد كل من يحاول اثارة النعرات الطائفــــــــية من الأجانب، فكما وفرنا لهم كل شي يجب احترام البلد وقوانينه).

وتابع ان (قواتنا اعتقلت 75 متهما بإثارة النعرات الطائفية الذين يحاولون تعكير صفو الحياة في العراق).

لافتا الى (اننا نعمل على تخفيف الإجراءات الامنية التي يعلم المواطن ان القطوعات لصالحه أمنيا).

كشفت وزارة الداخلية عن عزمها تنفيذ خطة امنية قرب الحدود المشتركة مع سوريا بالتزامن مع تحقيق الانتصارات غربي الانبار , مبيـــــــــنة ان تحرير قضاء راوه بات محسوما بسبب الانهيار العاصف لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن لـ (الزمان) امس ان ( احد عوامل نجاح القوات في التقدم السريع في معارك تحرير غربي الانبار هو التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية الحليفة ولاسيما التنسيق مع التحالف الرباعي الاستخباري وكذلك التحالف الدولي ).

وأكد معن ( وجود تنسيق مشترك بين الجانبين السوري والعراقي لمسك الحدود وتحصينها من تسلل الإرهابيين خلال الايام المقبلة).

مبينا أن (الحفاظ على الانتصارات المتحققة تحتم علينا دعم الامن ومسك الحدود ومنع تسلل الدواعش منها الى البلاد وإنهاء اي تهديد إرهابي خارجي).

واشار إلى أن (شرطة الحدود هي من ستتولى مسك الحدود وفي حال الحاجة الى اسناد سيتم اسنادها بقوات جوية او وحدات من الجيش او طيران الجيش بحسب طبيعة العمليات).

وأضاف ان (عناصر داعش الذين سلموا انفسهم لم يطلقوا اي رصاصة وان اتفاقات جرت لإخلاء تلك المناطق من مجرمي داعش).

انتهاء المعارك

مبينا ان (منطقة البو كمال السورية والمناطق القريبة منها اصبحت خالية من عناصر داعش .

وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة مدعومة بغطاء من طيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في حوض المخيسة والذي شمل 8 قرى مع بساتينها المترامية الاطراف).

واضاف ان (العملية تهدف لإنهاء اي وجود لخلايا داعش وتعزيز الاستقرار الامني في منطقة حيوية).