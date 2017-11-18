القيسي: قلة الإطلاقات المائية من دول الجوار وراء شح المياه

الزراعة تناقش مع إتحاد الجمعيات سبل دعم الفلاحين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث وزير الزراعة فلاح حسن زيدان اللهيبي مع وفد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في بغداد والمحافظات كافة واقع القطاع الزراعي في العراق وسبل دعم الفلاحين والمزارعين.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء ناقش عددا من المواضيع المتعلقة في القطاع الزراعي منها سبل النهوض بالواقع الزراعي، وزيادة انتاجية المحاصيل والخضر، ودعم الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، فضلا عن تذليل العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع، وفرص الاستثمار في الاراضي الزراعية).

واضاف ان (اللهيبي اكد ان الوزارة تواصل العمل على قدم وساق تطوير القطاع الزراعي في البلاد ، وزيادة الانتاجية من المحاصيل والخضر والمنتجات الحيوانية وتوفيرها للمواطنين، اضافة الى توفير المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة كيميائية مدعومة ، وادخال التقانات الحديثة).

واوضح البيان انه (تم مناقشة توفير المياه واستصلاح الاراضي الزراعية وتذليل العقبات امام الفلاحين والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني).

على صعيد اخر بحثت الوزارة تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية والاطلاقات المائية المتحققة مع وفد من وزارة الموارد المائية. وتابع البيان ان ( الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي ناقش مع وفد الموارد برئاسة مستشار الوزارة ظافر عبد الله، تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية والاطلاقات المائية المتحققة، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين الجانبين).

واضاف انه (جرى خلال الاجتماع ايضا مناقشة تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية والاطلاقات المائية المتحققة وموعد الرية المقبلة، حيث اكد القيسي انه تم الاتفاق على توفير الكميات المائية الضرورية لتنفيذ الخطة الزراعية الشتوية الموضوعة، فضلا عن التزام الموارد بالتخصيصات المائية المطلوبة).

واضاف البيان ان (القيسي اكد ان العراق يعاني من ازمة مائية بسبب قلة الاطلاقات المائية من دول الجوار، اضافة الى تأثيرات الانحباس الحراري وقلة سقوط الامطار).

وكان وزير الموارد حسن الجنابي قد كشف عن حاجة العراق إلى اتفاقات دولية مائية لتنظيم حركة المياه الداخلة إلى العراق مع دول الجوار.

ضفاف نهر

وقال الجنابي خلال مؤتمر عقده على ضفاف نهر دجلة وبالقرب من سدة الكوت برفقة محافظ واسط مالك وادي، وعدد من المسؤولين المحليين ان (هذه الزيارات إلى محافظة الديوانية تأتي للاطلاع على واقع السدود في المحافظات، حيث كنا في سدة الهندية واطلعنا على واقع عمل السدة ، اليوم نحن في محافظة واسط وعند سدة الكوت التي تعد معلما لكل المحافظات وليس لواسط فقط).

وأضاف ان (آخر أعمال صيانة للسدة كان عام 1986 وهي فترة ليس بالقصيرة وتحتاج إلى أعمال صيانة دورية ليس فقط السدة وإنما حوض أمام وخلف السدة تحتاج إلى أعمال أخرى اتفقنا مع المحافظة على إجرائها).

وتابع الجنابي ( يجب أن نكون مهيئين لأي شح مياه قد تحصل في البلد وان هنالك نوعين من شح المياه أحدهما لا نستطيع السيطرة عليه وهو الذي ينتج من ظروف مناخية طبيعية وأخرى تنتج من تدخل الإنسان بإدارة هذه الموارد، ونحن في داخل العراق قادرين على تنظيمها وما يحدث خارج البلاد غير قادرين على السيطرة عليه ونحن مصممون إلى التوصل لتفاهمات من أجل عدم وقع الضرر على العراق او يكون الضرر الأدنى). واضاف الجنابي (ادعو حتى في أيام الفيضانات، إلى احترام الحماية وعدم تلويثها وعدم رمي الفضلات الصلبة فيها، وأن احترام المياه والمحافظة على نظافتها هي من ثقافة المجتمعات والمدن).مشيرا الى ان (هناك سدودا أنشئت في تركيا وسوريا أثرت على مناسيب المياه في العراق وكذلك إنشاء السدود في داخل العراق سيوثر على حصص المائية للجنوب). وتابع أن “مناسيب المياه داخل العراق مسيطر عليها دون الحاجة إلى السدود توفر المياه وان العراق بحاجة إلى إنشاء اتفاقات مائية طويلة الأمد مع الدول المجاورة بشأن الحصص المائية وضمان استمرارها لفترة أطول دون التعدي عليها).