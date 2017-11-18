واسط تناقش ظاهرة الزلازل طرق الوقاية من آثارها

باحث يستخدم ضغط الهواء في فك إنغماد الأمعاء لدى الأطفال

بغداد – داليا احمد

توصل تدريسي من كلية الطب في الجامعة المستنصرية الى اعداد بحث علمي بشأن فك انغماد الأمعاء باستخدام ضغط الهواء تحت الأمواج فوق الصوتية .

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (مجلة أمريكية متخصصة نشرت بحثاً علمياً بشأن فك انغماد الأمعاء باستخدام ضغط الهواء تحت الأمواج فوق الصوتية دراسة سريرية أعده التدريسي في الكلية علي عكاب جودة عضو الهيئة التدريسية في فرع الجراحة في الكلية اختصاص جراحة الأطفال).

واضاف ان (دراسة مستقبلية تهدف الى تقويم طريقة استخدام ضغط الهواء في فك انغماد الأمعاء لدى الأطفال والرضع دون اجراء تداخل جراحي وهي دراسة تجرى لأول مرة في بغداد في مستشفى الطفل المركزي التعليمي تم فيها استعمال جهاز بسيط محور من جهاز الضغط العادي).

واشار البيان الى ان (هذه التقنية بسيطة، وآمنة، وسريعة، وفعالة من حيث التكلفة مع نسبة نجاح عالية اذا تم تشخيص المرض مبكرا).

فيما ناقشت كلية الطب في جامعة كربلاء مراحل تشخيص سرطان الثدي بمشاركة عدد من طالبات الجامعة والتدريسيين .

واضاف البيان ان (محاضرة للتدريسية في الكلية فاطمة مكي محمود استعرضت التطورات الطبية العالمية للحد من انتشار الداء، والإجراءات التطبيقية عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض واهم السبل العالمية لعلاج المرض).

كشف مبكر

واوضح ان (المشلركين حددوا كيفية عمل الفحوصات للكشف المبكر عن المرض وأبرز العلاجات المستعملة ودور التغذية وممارسة الرياضة في الوقاية من المرض وعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة فضلاً عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض).

وتابع البيان ان (الندوة،اوصت بضرورة توعية النساء بخطورة المرض، واشتراك المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في حملة التوعية، وتشجيع الرضاعة الطبيعية للأطفال والتغذية السليمة والحفاظ على الوزن المثالي فضلا عن أهم الطرق الفاعلة للوقاية من المرض).

ونظمت كلية العلوم بجامعة واسط، ندوة علمية عن حوادث الزلازل وطرق الوقاية منها، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين .

تحديد محاور

واضاف البيان ان (الندوة، حدد ثلاثة محاور، الأول تناول سبب وإلية حدوث الزلازل وهو وجود ستة صفائح في العالم مسؤولة عن حدوث الزلازل في حاله تحركها بحركات تصادمية، والثاني عن طرق الوقاية منها والاحتماء في حالة حدوثها، فيما ناقش الثالث آلية وعمل الأجهزة التي ترصد وقوع الزلازل وتقييم درجتها باستعمال مقياس رختر).

واوضح ان ( عدم امكانية التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها ولكن من الممكن التخمين عن طريق الإحصاء الزمني بين زلزال وأخر وهذه طريقة معمول بها عالميا ).وبحثت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز,في ورشة عمل بشأن استخراج النفط والغاز من المصادر غير الطبيعية، بمشاركة أساتذة وطلبة الكلية.

واوضح البيان ان (الورشة اشارت الى التعريف باليات استخدام التكسير الهايدروليكي للمكامن غير التقليدية في العالم واستعراض عمليات استخراج النفط والغاز من المصادر غير التقليدية حول العالم، واهم العوامل المؤثرة في اختبار المواد المستخدمة).

واضاف أن ( الورشة استعرضت الاعتبارات التصميمية، وكيفية السيطرة على أداء التصميم واهم السبل التي ينبغي أتباعها للحفاظ على البيئة في عملية استخراج النفط والغاز من المدن العراقية ومن المصادر غير الطبيعية).

وناقشت كلية الزراعة في الجامعة العوامل المؤثرة في خصوبة الدواجن بمشاركة عدد من طلبة وأساتذة الكلية.

وتابع البيان ان (التدريسي في الكلية ارشد طالب محسن, طرح بحثا تناول فيه العوامل المؤثرة في الخصوبة والتي أبرزها درجات الحرارة والإضاءة، فضلاً عن كونها تتأثر بالعوامل الإدارية كنسبة الجنس في ىعملية).

مؤكدا انه (كلما ارتفعت درجات الحرارة انخفضت الخصوبة، وكلما زادت عدد ساعات الإضاءة زاد معدل البيض المخصب).

مشيرا الى (ضرورة وضع النسبة الجنسية الملائمة وعلى اختلاف نوع الطيور بما يسهم للحصول على اعلى نسبة خصوبة في القطيع).