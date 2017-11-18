حمل الأثقال – غلام محمد هايس

عندما استقر الانسان وبدأ بالزراعة على طول نهري دجلة والفرات ونهر النيل والسند و يانغ و توشك ان تنهض الحضارات ولكن كان على الانسان اولا ان يتقن شيئا وهي التجارة فكلما تبادلوا البضائع وتعلموا من البقاع الاخرى نمو أسرع ، ويبدو ان التجارة والاتصال عن بعد سابقة ضرورية للسماح بالحضارة المدنية كما هي الْيَوْمَ .

ومن المدهش ان تنهض اول حضارات على ظهر مخلوق قليل المكانة في العالم المعاصر انه الحمار ، فتمثل قافلة الحمير الطريق السريع في زمانها و سوف تضع طرقها أساس العالم الحديث و هي لا تنقل فقط البضائع كالخشب و البرونز و لكنها تحمل ايضاً الأفكار والقصص فهي تشمل حلقة الوصل لتجميع العلوم وإنشاء الحضارات الجديدة.

ولقد دجن الحمار ما يقرب ستة الآلاف سنة و اصبح اهم اداة لحضارات الشرق الأوسط القديمة و يمكن للحمار تحمل ثلاثين بالمائة من وزنه ، كما ان الحمار يوصف بانه دليل في الطرقات الوعرة والتي لو مشي فيها ولو مرة واحدة وكما يتمتع بحدة سمع وقدرة تحمل تفوق

قال تعالى في الآية (8) من سورة النحل (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ? وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُون) ، كما ذكرت الآية التي قبلها حمل الأثقال الى البلد البعيد فقد قال تعالى في الآية (7) من سورة النحل )وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأنفس إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(.