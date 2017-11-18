المثقفون وأنصافهم وأشباههم – زيد شحاثة

رغم أن مصطلح الثقافة متعدد المعاني وقابل للتعريف بأكثر من معنى تبعا لمن يفسره ومقاصده..

لكنه في مفهومنا الشعبي العام يستخدم للدلالة على العمل والمعرفة بشؤون الحياة على مختلف إتجهاتها ومتغيراتها بشكل مقبول مع معرفة كاملة بتخصص أو عمل ما. يختلف تطبيق هذا المفهوم بين أمة وأخرى فبعضها يطلق هذا التوصيف على الأدباء والفنانين فيما أمم غيرها تحصره في من يحمل الفكر والفلسفة ويضع لمساته في حياة تلك الأمة.

يختلف عرف ومفهوم أمتنا العربية عن كل ما سبق فأعرافنا حددت المثقفين بانهم من يخرجون عن المألوف.. كأن يطيلون شعرهم ويتكلمون بشكل غريب ويطالبون ” بتحرر” المجتمع عن عاداته وتقاليده ويفضل أن يكونوا من ” اللادينين” وبهذه الصفة الأخيرة سيصبحون من كبار المتنورين المثقفين!

هناك من يملك شيئا من المعرفة وقليلا من الثقافة لكنه توهم إمتلاكه كل الفكر والمعارف رغم أنه نصف مثقف أو أقل..

فهو مشكلة كبيرة فلا يقبل برأي من يعرف أكثر منه ولا يعترف أنه لازال متعلما وليس عالما بعد.

هناك من لا يملك شيئا من المعرفة وتوهم أن ما يتخيله هو المعرفة والثقافة الكاملة أو خدعه أحدهم فزوق له أن الثقافة تعني خروجا عن المألوف ومخالفة كل القيم والمعتقدات فسرح بعيدا في هذا المجال وخصوصا إن كانت له “شلة” تشابهه في الشكل والمضمون فكلهم يقيّم كلهم بأنهم الصواب المطلق وغيرهم هو المتخلف الجاهل.. فهؤلاء أشباه مثقفون بل هم الجهل المركب بعينه.

الثقافة دوما تعني المعرفة وفهم الأمور.. ولا علاقة لها بتوجهات الشخص إســـلاميا كان أو مدنيا متدينا كان م اغير ذلك..

ومن يتصور أن الثقافة تعني شكلا وصورة يرسمها لإنسان لنفسه فهو أحمق. الثقافة علم ومعرفة ينعكس تصرفا وسلوكا حياتيا يوميا.