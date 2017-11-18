الجبوري لنظيره الأمريكي : العراق بحاجة ماسّة إلى دعم واشنطن والإسناد الدولي

ساكو يطالب بدولة مدنية ويدعو إلى تعديل الدستور لتحقيق المساواة

باريس – الزمان

دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو خلال زيارة الى باريس الى تعديل الدستور العراقي لضمان المساواة بين جميع المواطنين، مشددا على ان الدين خيار شخصي ولا يجوز اقحامه في شؤون الدولة.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في معهد العالم العربي في باريس ان (ما نحن بحاجة اليه هو مساعدة دولية لتحقيق الأمن والاستقرار وايضا مساعدة العراق على النهوض بطريقة صحية وغير طائفية)، وشدد على ان (بناء الحجر لا يكفي اذا لم يترافق مع بناء الإنسان) واوضح ان هذا الامر (يتحقق من خلال التعليم وحرية التعبير والمعتقد).واضاف انه (من اجل تحقيق هذا يجب تعديل الدستور) .وتابع (انا مواطن عراقي، لا يهم اذا كنت مسيحيا ام شيعيا ام سنيا ام كرديا… لا يجوز للدين ان يفصل بين المواطنين)، مضيفاً ان(الدين خيار شخصي: ان اؤمن او لا اؤمن، انا حر ولا يجوز فرض) الايمان بالقوة، مشددا على (وجوب ان يعي الناس في الشرق الاوسط ذلك).ورأى انه (اذا ارادت هذه الدول ان تنعم بمستقبل آمن لا بد من دولة مدنية ولا اجرؤ على القول علمانية)، مشيرا الى انه لا يجوز ان تكون هناك ديانة واحدة أي الاسلام (الديانة الاولى والوحيدة الصحيحة وبقية الديانات تأتي خلفها).وأبدى اسفه لما شهده سهل نينوى من اضطرابات امنية بسبب الازمة الناجمة عن اجراء اقليم كردستان الاستفتاء. وقال (يجب التفكير بالسكان، بالمدنيين، هؤلاء الناس ليسوا بيادق يمكن اللعب بهم)، معربًا عن سروره بـ(عودة 1500 اسرة مسيحية خلال الاسابيع الاخيرة الى بلدتي تللسقف وقراقوش)، كبرى المدن المسيحية في سهل نينوى.وقال ان(المسيحيين عليهم واجب اخلاقي وتاريخي وديني ايضا للعودة والتعاون مع بقية السكان لاعادة اعمار مدنهم).

مكافحة الارهاب

الى جانب اخر بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع نظيره الأمريكي بول رايان سبل التعاون في مجال مكافحة الارهاب ودعم العراق.وقال بيان لمكتب الجبوري ان الجانبين بحثا خلال لقائهما في واشنطن الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة و(سبل ايجاد رؤية موحدة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن التحديات المشتركة واهمها مكافحة الإرهاب).ونقل البيان عن الجبوري تأكيده ان(العراق يوشك على اعلان النصر النهائي على داعش وطي آخر صفحة من صفحاته بعد استكمال تحرير المناطق الغربية)، مشيراً الى انه(كان لسكان المناطق المحررة دور كبير في مساندة القوات المحررة من خلال التعاون الاستخباري والانخراط في حمل السلاح كقوات محلية ساندة).واضاف ان العراق (بحاجة ماسة الى الدعم الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الامريكية التي بقيت صديقا مهما للعراق طوال الأوقات السابقة ومساعدا استثنائيا في مواجهة التحديات الكبيرة التي واجهت العراقيين طوال الـ 14 سنة الماضية وفي مقدمة هذه التحديات الارهاب)، موضحًا انه ( بعد الانتصار الكبير الذي حققته قواتنا الامنية بصنوفها كافة على تنظيم داعش الارهابي فاننا نتجه صوب التحدي الاكبر والمتمثل باعادة اعمار المناطق المحررة واعادة النازحين اليها وهذا يستدعي منا وضع الخطط لاعادتهم وايضا مساعدة الدول الصديقة والمحبّة للعراق).من جانبه، اكد رايان ان(بلاده داعمة اساسية للعراق وان العلاقات بين البلدين في احسن مراحلها)، مشيراً الى ان(العراق بذل جهودا كبيرة في مواجهة الارهاب وتمكن من دحره على الارض في وقت قياسي، ولابد من استمرار الدعم له لتجاوز هذه التحديات خصوصا على الدعم الانساني والاغاثي واعمار المناطق المحررة).