العلاقة بين الديمقراطية والتنمية المستدامة – خالد محسن الروضان

اذا كانت الحاجة الى الغذاء والدواء والعمل والصحه والتعليم والسكن كأولويات لاغنى عنها.

فهل بالامكان تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تأمين الحقوق المدنية والسياسية والمساواة امام القانون وبين الرجال والنساء، والمواطــــنة والحق في انتخابات دورية وتغيير الحكم عبر صندوق اقتراع والحق في المسألة في اطار سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء وغير ذلك من عناصر الديمقراطية التداولية السلمية للادارة والمسؤولية؟ والجواب بالتأكيد سيكون بالنفي لان مسار الديمقراطية والتنمية واحد، تربطه علاقة عضوية بقضايا التقدم وصيرورة العملية التاريخية.

ان الديمقراطية والثقافة هما ركنان اساسيان في عملية التنمية المستدامة بجميع جوانبها، والشعب العراقي يفتقر لها. وحتى يتأهل هذا الشعب يحتاج الى زمن ليس بالقصير، الامر الذي يتطلب الاهتمام بالتربية والتعليم لاسيما ان هناك اعدادا كبيرة من الاميين غالبيتهم الساحقة من النساء، وانهن لازلن بعيدات عن سوق العمل والتأثير، كما هناك بشكل عام البطـــــالة، وبشكل خاص لدى جيل الشباب المتخرج من الجامعات فضلاً عن معاناة الريف بشكل عام من حالات الفقر الشديد.

ويعاني العراق نسبة عالية من هجرة الكفاءات وتركز الثروات والمداخيل بشكل كبير لدى فئه قليلة من رجال الاعمال وبعض المسؤولين الحكوميين واقاربهم، وغياب اي ابداع في الانتاج السلعي والخدمي، الامر الذي يبرز مساوئ الطابع الريعي للاقتصاد العراقي الذي يشل قدرات المجتمع الكبيرة ويحول دون دخول النهضة العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المطلوبة.

وعلى النشطاء والمعنيين التوجه الى الغالبية الساحقة من الناس الذين هم بعيدون عن فهم اولويات الديمقراطية، ناهيك عن ثقافتها بحكم الموروث والعادات والتقاليد واحياناً بسبب التربية الدينية الخاطئة التي تجعل من الديمقراطية استيراداً غربياً او اختراعاً مشبوهاً. وقد يكون ذلك دور النخب الفكرية والسياسية.

وعلى الرغم من محاولات التشوية والاساءة وبعض التصرفات الخاطئة لدى بعض الكتل السياسية والاحزاب التي غذت الانقسام المجتمعي تارة لاسباب دينية واخرى طائفية او مذهبية او عشائرية او جهوية او اثنية او غيرها بهدف احتفاظها بكرسي الحكم بأي ثمن فالتنوع والتعددية والثقافية هي جوهر الثقافة الديمقراطية، التي تمنع الهوية الجامعة من التصدع وتحفظ حقوق الهويات الفرعية في اطار المجتمع المدني.

وهنا لابد من تفعيل دور دعاة ونشطاء حقوق الانسان المطالبين بالديمـــقراطية لانها تعبير عن الوجدان العام والعقل الجمعي، بالرغم من ان هناك بعض الظواهر السلبيه والتصرفات الخاطئة التي تشوه هذا الدور خصوصاً وقد دخلت تمويل على بعضها التي لم تكن بعيدة عن اصابع بعض الاجندات الغربية وضعف حصانتها.