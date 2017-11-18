المركز العراقي يبحث الأوضاع الأمنية بالعاصمة ما بعد داعش

الربيعي: تحسّن الأداء الإستخباري أحبط الإعتداءات في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الجليل الربيعي سعيه لتطوير المنظومات الاستخبارية وتحسين الاداء لغرض افشال الاعتداءات الإرهابية لداعش , مشيرا الى ان الجهد الاستخباري نجح في احباط هجمات دامية خلال زيارة الأربعينية الاخيرة .وقال الربيعي خلال استضافته في المركز العراقي للتنمية الإعلامية وحضرته ( الزمان) امس ان ( رؤية القيادة بالوضع الأمني في بغداد افضل من العام الماضي وجاءت هذه النتيجة بسبب الجهد المبذول من التشكيلات الامنية العاملة تحت قيادة عمليات بغداد).

اهمية المدينة

واضاف ان ( تنظيم داعش الارهابي يصب جلً اهتمامه على بغداد نظرا لأهمية المدينة وكثافة السكان وتسليط الاضواء من قبل وسائل الاعلام على تلك العمليات لذلك حتم علينا تحديات كبيرة حفزتنا الى شن عمليات واسعة ودقيقة لأنهاء تواجد التنظيم الارهابي في العاصمة ).

واوضح الربيعي ان ( قيادة العمليات بغداد تعمل برؤية ميدانية كبيرة وتمكنت من ايقاف تحرك داعش واصابته في ارباك وتخبط جعله غير قادر تحقيق اهدافه والاستعانة بالنساء في بعض الاحيان لتنفيذ اعتداءاته الارهابية). وتابع ( نسعى بشكل كبير على تطوير المنظومات الاستخبارية بأداء كل الأجهزة الأمنية للوصول الى أفضل النتائج لأفشال العمليات الإرهابية لداعش ). مبينا ان (الأوضاع الامنة في العاصمة افضل بكثر من العام الماضي وقد حققنا اهم الانجازات خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث استبقنا بالتوقع وعلم الاستخباري محاولات داعش لأحداث اعتداءات اجرامية تعكر هذه الزيارة واحبطنا هجوم واسع على الزوار وتمكت قواتنا من القاء القبض على عدد من الإرهابيين المكلفين بتنفيذ جرائمهم في وقت الزيارة ).

واكد الربيعي (سعي قيادة العمليات على تامين بغداد بنسبة 100بالمئة من أي عمليات لداعش) مشيرا الى اننا ( وصلنا الى نسبة 99 بالمئة لغاية الان ونسعى لإنجاز المتبقي ). وبشان اعادة النازحين الى مناطق حزام بغداد ذكر الربيعي ان ( العمل على اعادة النازحين مستمر وقد نجحنا في اعادة خمسة الاف عائلة لغاية الان الا ان بعض المناطق مازالت غير مؤمنة ومطهرة من العبوات الناسفة وهي بحاجة الى جهد هندسي كبير على غرار مناطق في ابو غريب وابراهيم بن علي ).

نصف شهرين

الى ذلك قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج خلال الندوة امس ان ( الاجتماع النصف شهري الوطني للمركز يهدف الى مناقشة (امن بغداد بعد هزيمة داعش) ولأهمية امن العاصمة تم استضافه قائد العمليات للمرة الثانية مرة خلال العام وذلك للتعرف على أهمية دور قيادة العمليات في شل قدرات داعش على القيام بالمزيد من العمليات الإرهابية وتحجيمها والعمل على القضاء على الارهاب وتامين سلامة بغداد وابنائها بأسرع وقت ممكن بالتزامن مع انتصارات قواتنا المسلحة في ساحات القتال).

وتابع ان ( تلبية الربيعي الدعوة تدل على احترام المنظومة الإعلامية والاجتماعية).

واضاف ان ( اللقاء جاء بالتزامن مع انتصارات قواتنا المسلحة على داعش حيث ان هذا الحضور يعد بمثابة دعم كبير للقوات الامنية والدولة باعتبارنا جزء من منظومة الدولة ).