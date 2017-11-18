

الزمان تستطلع بيروت في ظل أزمة إستقالة الحريري1-3

لبنان موحّد والبرودة تلغي السياحة في بلرمانه والروشة والحمرا لابد منها

حمدي العطار

هناك من يترك الوطن ويسافر بعيدا لكي يرتاح من هموم الوطن!وهل هناك وطن بلا هموم؟

والأصعب ان يكون الانسان مهموماً بلا وطن، في رحلتي الاخيرة الى بيروت كان شبح التهديد بحرب داخلية او عدوان خارجي يتداول في وسائل الاعلام في كل العالم عدا وسائل اعلام لبنان وفي الشارع اللبناني، كانوا واثقين بإن العاصفة التي اعتقد البعض إنه قد تجعل لبنان في مهب الريح عدها اللبناني بإنها زوربعة في فنجان، العراقيون وهم يحتلون شوارع بيروت يعطون للسياحة في لبنان شكل آخر في ظل انحسار السياح الخليجين من السفر والاقامة في بيروت! في هذا الاستطلاع هناك تسليط للضوء عن كيفية واجهت بيروت تلك الأزمة.

بلرمانه مزدحمة في الصيف وموحشة في الشتاء

كانت بيروت تقاسمها فصلين الشتاء القادم وفصل الصيف المغادر،فأحــــــــيانا خاصة خلال الظهر تحس بحرارة الجو والرطوبة من المناطق المجاورة للبحر،اما في المساء فيبدأ الجو بالبرودة خاصة في المناطق المرتفعة مثل بلرمانه!

كانت لدينا مشكلة السكن ففي رحلتنا هذه لم نحجز الا يوماً واحداً بالفندق.

كان علينا العثور على فندق آخر لغرض قضاء 3 ايام اخرى،لكن من اين نأتي بغرفة واحدة فارغة في فنادق الحمرا او الروشة فكل ما سألنا الاستعلامات يهزون برأسهم او يرفعون حاجبيهم دليلاً على استحالة الحصول على غرفة في الفندق لغاية 15 /11 ،لأن كما يقولون أصحاب الفنادق بسخرية (العراقيون جاءوا يلطمون في لبنان)!

اخير استطاع صاحب دار النشر بما يملك من علاقات تدبير غرفة لنا في فندق (كومدور)،وبعد الانتهاء من معضلة السكن،كان علينا قضاء بعض الوقت من الليل في الذهاب الى (مدينة الورود) بلرمانه السياحية ،وكان المطر يتحرش بنا في قطرات متنوعة من المطر الناعم، السيارة في شوارع بيروت تسير بأنسيابية في الليل على عكس ما يحدث طيلة النهار! لا تبعد بلرمانه عن بيروت الا 17كم ،كان السائق مع كل منطقة نجتازها يشرح لنا ما مرت به من مصاعب ومشاكل الحرب الاهلية ويبدو لي استقالة الحريري من السعودية خلقت هاجساً غريباً في الشارع اللبناني!كيف يصح ان يقدم رئيس الوزراء استقالته من خارج لبنان الا ان كان مضطرا على ذلك وهي استقالة مسببة اتهم فيها حزب الله وايران بخراب لبنان،شبح الحرب يحوم الان في لبنان لكنهم مثل العراقيين لا يهتمون كثيرا لمرحلة ما قبل الحرب ويتفاعلون حينما تحدث ويستوعبون من ينتج عنها ،كل شيء في وقته!

صعدنا 750 كم فوق سطح البحر لنصل الى مركز مدينة بلرمانه وكانت المطاعم والمقهي فارغة فلا الجو الشتائي يساعد على السياحة هنا ولا الوقت (ليلا) يجعلك تتمتع بمشاهدة مدينة بيروت من الاعلى فما علينا الا التقاط الصور ونجلس في كافيه (زعتر وزيت) لتبادل الاحاديث وتناول القهوة،وغالبا ما يسيطر حدثا ما على كل الاهتمام “سعد الحريري” حتى ان بعض اللبنانيين كلما شاهدوا رتل سيارات حكومية مضللة تسير بسرعة وبأصوات تنبيه صارخــــــــة يتسألون (سعد الحريري رجع الى لبنان)؟

لذلك فلا يصبح الحديث مبررا الا بهذا الموضوع حتى لو كان يثير الشجون!

الروشة والحمرا علامات سياحية مميزة

هاتان المنطقتان هما الاكثر شهرة في بيروت ومركز تجمع السياح العراقيون فيهما ففي الحمر تشاهد اكثر العراقيون يتناولون وجباتهم عند مطعم بربر إضافة الى انتشار المقاهي والاسواق التي تبيع السلع بتنزيلات على الاخص (عقيل أخوان) او في الروشة فمن المعيب ان تزور بيروت ولا تلتقط صوراً تذكارية وخلفك صخرة الروشة ، “الحمرا والروشه” مناطق اماكن لا تموت او يقاطعها الناس مهما مر عليها الزمن وهي ايضا لا تجعلك تشعر بالملل عند تكرار زيارتها.

الا في حالة فقدان هذه الاماكن لهويتها ،كما حدث لنا في بغداد،فشارع الرشيد والسعدون حالهم الان لا يذكرنا بهوية الشارعين في مرحلة ازدهارهما وخصوصيتهما في انتشار المقاهي والمطاعم والمحلات وحتى الناس الذين كانوا يتجولون في هذه الشوارع تختلف عن الذين يرتادون الان شارع الرشيد والسعدون اما لشراء ماطور او مضخة ماء من شارع الرشيد او مستلزمات صحية للمعوقين وكبار السن.

بيروت مهما حاول رجال السياسة واعداؤها من الداخل او المحيط العربي او اسرائيل ان يمحو من ذاكرة اللبناني جمالية وهوية الروشة على كورنيش بيروت التي تحكي قصة العشاق واخلاصهم كما لا يمكن ان تجعل الناس لا يزورن شارع الحمرا على الرغم ما مرت عليهما من مآس.

يتبع