أخلاق التنازع والخصام – حسن الفتلاوي

بتاريخ 17/11/2017 كنت في كربلاء المقدسة مصادفة كان مروري للمدينة القديمة من جهة طريق مجلس المحافظة (الطريق الذي تمر منه عجلات الحكومة المحلية وأعضاء المجلس) وقد لفت انتباهي علم الولايات المتحدة الأمريكية وعلم دولة إسرائيل مرسوماً وسط الطريق على الأرض تدعس عليهما أقدام المارة والعجلات.تسألت حينها : ما الذي نستفيده نحن كشعب من سحق أو حرق العلم الإسرائيلي والأمريكي ؟ وتسألت أيضا: هل نحن في حرب أو خصومة معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يدعس أعضاء حكومتنا علم الأمريكيين يومياً ؟! وقلت في قرارة نفسي أليس من الأفضل أن نرتقي قليلا في أخلاق التنازع والخصام، نعم قد يكون الغالبية القصوى منا غير محبين للحكومة الأمريكية وسياستها، ولكن ما هكذا تورد الإبل. ولا هكذا نحارب الدول ونتفوق عليها بحرق أو دعس إعلامهم. أليس من الأفضل أن لا ننسى اننا عرب ومسلمين ، ودعوني اذكر قليلا بأخلاق العرب والمسلمين من سولت له نفسه أن يفعل هذا الغعل وأقصد (العرب والمسلمين الحقيقين)..

1- قديما لم يكن العرب يجهزون على جريح ولا يقتلون اسيرا او اعزل ، وقديما كان اجدانا لا يعتدون بالفعل والقول على بيوت العبادة، ولا يقتحمون على غير المقاتلين ملاذاتهم، ولا يقومون بالغارات على اللاجئين في بيوتهم، وليس في بالهم ابدا قتل الطفل والمرأة والشيخ ولا تكاثر على مقاتل، ولا مبالغة في استخدام القوة المفرطة ضده، ولا إهانة ولا احتقار لمقدسات الشعوب وتراثها.

2- قديماً ما كان الفارس العربي ليقاتل راجلاً، فإن عقر حصانه، أو قتل فرسه، فإن مبارزه يترجل من على صهوة جواده، فيقاتل خصمه راجلاً مثله، أو ينتظر حتى يأتي خصمه بفرسٍ أخرى، يمتطيها ويواصل القتال من على ظهرها، فالمبارزةُ نِدٌ لندٍ، وفارسٌ مقابل فارس، وإلا راجلاً مقابل راجلٍ

3- قديما إن كُسِرَ سيف المبارز أو سقط من يد حامله فإن منافسه ينتظر حتى يحمل خصمه سيفاً آخر، أو يلتقط سيفه من الأرض، ولا يبادره في هذه الحالة غدراً بضربةٍ من سيفه، أو طعنةٍ من رمحه، حتى وإن سقط على الأرض، فإنه ينتظر نهوضه، ويستعد لمبارزته من جديد، لينال شرف الانتصار عليه بقوة.

اذا من انتم رجاء ؟

ألستم عربا ام انكم لستم مسلمين ؟ نلتمسكم ان تكونوا واضحين فأما أن ترفضوا امريكا واسرائيل جملة وتفصيلا وتقطعوا علاقاتكم بهما نهائيا ، وأما إن تقولوا نحن على اتفاق أو صلح او هدنة معهما وتبتعدوا عن هكذا خزعبلات ، أو تتخذوا موقف ممن يروج لها …

اقول قولي هذا وأشهد الله اني لم أحب حكومة إسرائيل وحكومة امريكا يوما …

ولكننا يجب أن نرتقي في أخلاق الخصومة ونخاصم بما يليق بتاريخنا وديننا ويجب أن نكون واضحين ونعرف ما نريد .