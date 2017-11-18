بائعة المناديل الورقية في بلد البترول – حاكم محسن محمد الربيعي

في مساء يوم الاربعاء الموافق 1 تشرين الثاني وفي برنامج اهل المدينة عرضت قناة الشرقية الطفلة مريم وهي بملابس المدرسة ومعها حقيبتها المدرسية والى جانبها والدها المريض والعاجز عن العمل بسبب مرضه وكما عرضت الحالة ليس لديه معيل واصحاب الاعمال والمصالح يرفضون تشغيله باي عمل لكونه ليس بعمر الشباب اضافة الى مرضه ، لقد كانــــت الحالة مأســــــــاوية تماما ، العائلة تتكون من الرجل المريض وثلاثة اطفال اقل عمرا من مريم وبالتالي كان الاب مضطرا لتكليف الطفلة مريم لبيع المناديل الورقية في احد تقاطعات شوارع بغداد ، ورغم الظروف القاسية لهذه العائلة وما يعانيه الاب من الحاجة والعوز المالي اذ يشكل ذلك مرارة عيش بائس . وبيئة محبطة الا ان الطفلة مريم كانت تقف بكل وقار عارضة سلعتها من المناديل الورقية للراغبين في الشراء وهي في ذلك تبذل جهداً مضنياً وعملاً شريفاً تجنبا لطلب الحاجة من احد ، لكن المؤســــــف ان ليس للدولة اي دور في معالجة امور كهذه ، ويبدو انه غير مشمول بالرعاية الاجتماعية ،ففي مثل هذه الحالات في الدول الرأسمالية هناك ما يسمى بالضمان الاجتماعي الذي يمنح للعاطلين عن العمل حيث تقطع عند حصول المشمول بالضمان الاجتماعي على فرصة عمل ، بالمقابل كانت الدول الاشتراكية تعمل وفق مبادئ ضمنت العيش الكريم للناس من حيث توفير فرص العمل للقادرين عليها مع توفير الحاجات لغير القادرين على العمل ، اي مبدأ من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله ، ولكل حسب عمله ولكل حسب حاجاته ، يعزز ذلك ما قاله متسول في شوارع موسكو بعد التغيير الذي حصل في الاتحاد السوفيتي ، حيث سئل من قبل احد الصحفيين.

وكان السؤال اي النظامين افضل ، اجاب بعفوية انه لا يستطيع ان يقول اي النظامين افضل ، لكن قال انا لم اكن متسولاً في السابق اما الان كما تروني متسولا في شوارع موسكو ، اي الحكومات، مسؤولة حسب نظمها عن شعبها في توفير العيش الكريم ، وتوفير فرص العمل للراغبين والقادرين عليها وهذا يحتاج الى ان تقوم الحكومة بدعم قطاعاتها الاقتصادية وحماية منتجا تها زراعيا وصناعيا ، اما في مثل حالة الطفلة مريم موضوع المقال يجب ان لا يكون هناك صمت من الجهات المعنية وتحديدا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، فالعراق بلد البترول وثالث احتياطي للبترول وفيه موارد كبيرة اذا ما احسن ادارة المال العام الذي اهدر دون حساب على مدى اربعة عشر عاما ، نامل من الحكومة ان تضع السياسات الرشيدة لا ادارة الاقتصاد الوطني وان تختار المسؤولين على الخبرة والكفاءة وليس على الولاء الحزبي حيث انهكت الدولة هذه السياسات المتبناة من قبل الماسكين بالسلطة والذين عبثوا وهدروا ويعبثون ويهدرون المال العام ضمن تشكيلة فساد مالي واداري يوحى للكثير كأنها منظومة تعمل وفق اجندة معدة مسبقا ، اذ ان الثروة هي ثروة الشعب ولكل فرد فيها نصيب ومن باب العدالة الاجتماعية يجب مراعاة الناس وتدبير احتياجاتهم وفق هذا المبدأ.