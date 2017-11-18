الخطوط الجوية تتفق مع هيئة الحج على نقل المعتمرين

بغداد – شيماء عادل

وقعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل اتفاقاً مع هيئة الحج والعمرة لنقل معتمري الموسم الجديد.

وقال مدير عام الشركة ميران فريد في تصريح امس خلال خلال الاجتماع الذي عقده مع وفد الهيئة ان (الشركة تسعى لحل الامور الخاصة بالمعتمرين وتهيئة غرفة عمليات مشتركة بين الهيئة والشركة من اجل تفعيل العمل المشترك خدمة للصالح العام) واضاف ان (الاجتماع تضمن ايضاً توقيع اتفاق بين الطرفين ثبتت فيه جميع الامور التي تخص التهيئة للموسم الجديد).

واوضح فريد ان (الشركة اكملت من جانبها جميع استعداداتها لنقل المعتمرين الى الديار المقدسة والخدمات اللازمة لهم), واشار الى انه (من المتوقع ان يشهد العام المقبل زيادة في عدد المعتمرين لاداء العمرة ولاسيما بعد اعادة افتتاح الخط المباشر مع المملكة العربية السعودية بعد انقطاع دام اكثر من سبعة وعشرين عاما).

فيما اعلنت الهيئة فتح باب التسجيل على موسم العمرة الحالي وتوفير برامج متنوعة وباسعار تنافسية لاداء مناسك العمرة، داعية المواطنين الراغبين بالتسجيل الى مراجعة مكاتبها في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان امس ان (الهيئة فتحت باب التسجيل على موسم العمرة الحالي والذي سيبدأ من شهر ربيع الاول المقبل، حيث هيأت برامج متنوعة وخدمات متميزة وباسعار تنافسية الى المعتمرين).

واضاف ان البرامج التي وضعتها الهيئة تشمل مدة الإقامة 4 ليال في المدينة المنورة و6 ليال في مكة المكرمة – السكن في فنادق خمسة واربعة نجوم جوار المسجد النبوي الشريف وقرب الحرم المكي – النقل الداخلي بحافلات حديثه ومكيفة – متعهد ومرشد ديني يمتلكان خبرات طويلة – بوفيه مفتوح لثلاث وجبات يوميا – الالتزام بمواعيد السفر في وقتها المحدد), واوضح الكناني ان (الهيئة تسعى في كل عام الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وعملت على وضع خطة خاصة بموسم العمرة الحالي تضمن من خلالها الالتزام بموعد الرحلات وتقديم فضلى الخدمات الى المعتمرين).