بابل تعد تطبيقا للتواصل مع أولياء الطلبة

التربية تتسلم طلبات أداء الإمتحان الخارجي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

باشرت المديريات العامة التابعة لوزارة التربية في بغداد والمحافظات باستلام طلبات المتقدمين لأداء الامتحان الخارجي وفق الشروط والضوابط . وقالت مديرية العلاقات العامة والإعلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية تربية محافظة ميسان بدأت منذ الأحد الماضي باستلام طلبات المتقدمين لاداء الامتحان الخارجي)، مشيرا إلى إن (التقديم يشمل المراحل الدراسية كافة ابتدائي ومتوسط وإعدادي), وأضاف إن (الضوابط والتعليمات حددت عمر المتقدم للدراسة الابتدائية بأن يكون من مواليد 1999 فما دون أما بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والإعدادية فمن حق الطلبة الذين تركوا الدراسة حسب الضوابط الوزارية), واوضح البيان ان (الوزارة قد حددت 20 من الشهر المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات للامتحانات الخارجية), من جانب اخر اكدت تربية المحافظة تزايد أعداد المتطوعون للتدريس بالمجان . وقال البيان إن (تلك المبادرة تنم عن الحس الوطني لدى الملاكات التدريسية والتعليمية الذين تخرجوا حديثا ولم يحصلوا على فرصة للتعيين)، لافتا الى ان (هؤلاء المتطوعين يعملون دون مقابل مادي), وتابع ان (تربية المحافظة وضعت خطة لتوزيع تلك الإعداد على المدارس التي تعاني نقصا في الملاكات), منوها إلى إن (هناك لجنة شكلت لهذا الغرض من اجل تنسيب المتطوعين للمدارس وفق الحاجة), وتابع البيان ان (باب التطوع لا يزال مفتوحا وبدون تخصيصات مالية على إن يكون المتطوع له الأولوية في التعيين حال إطلاق درجات وظيفية من قبل الوزارة).

وفي بابل شرعت إدارة العمل الجماعي في ثانوية الوائلي للمتميزين التابعة إلى المديرية العامة لتربية المحافظة العمل ببرنامج خاص للتواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور. وقال بيان امس ان (تلك التجربة ستتيح لاولياء الامور التعرف على المستوى العلمي والأخلاقي لابنائهم فيما يخص معرفة الدرجات الخاصة بالامتحانات الفصلية في جميع الدروس فضلا عن استقبال المقترحات من قبلهم), وأضاف إن (التطبيق سيتيح أيضا لولي أمر الطالب الاطلاع على الواجب البيتي الذي يعطى من قبل المدرس في حالة عدم تذكر الطالب أو حالة غيابه أو مرضه).

الى ذلك وجهت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في الوزارة رياض الأطفال الحكومية والأهلية للاهتمام بالطفل وجعله محوراً للعملية التربوية . وقال البيان ان (هذه التوجيهات تنص على توجيه معلمة الروضة للاهتمام بالطفل وجعله محوراً للعملية التربوية عن طريق وسائل تعليمية جديدة ومبتكرة ضمن مفردات منهج الأطفال), مبينا إن (من ضمن تلك التوجيهات أيضا تنوع معلمة الروضة بطرق التعليم مع الأطفال بهدف إحداث حالة من التشويق وتقبل المعلومات).