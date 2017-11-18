باحث بالشأن السياسي خلال ندوة لوزارة الثقافة :

مفارقة في كتابة الدستور وراء تدهور الأوضاع

بغداد – الزمان

أكد باحث في الشأن السياسي ضرورة مراجعة الدستور العراقي لكونه السبب الاساس في الازمات التي يعيشها المشهد السياسي ، مشيراً الى ان الدستور بحاجة الى اكثر من وقفة لاسيما في ما يتعلق بالمفارقة في كتابة مواده من نخبة سياسية ارادت ان تحــــــ­­­­تكر الدستور لتمرير ما تراه مناسباً.

جاء ذلك خلال ندوة اقامها مركز البحوث والدراسات في وزارة الثقافة والسياحة والآثار المتواصلة لمناقشة القضايا الساخنة في الميدان الثقافي العام بعنوان (الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ودوره في بناء الدولة الاتحادية).

وقد ضيّف المركز الاستاذ المساعد في كلية العلوم السياسية لجامعة النهرين الدكتور حسين علاوي للحديث في هذا الموضوع وقدمه لجمهور الحاضرين الناقد والباحث محمد جبير الذي أشاد بالمحاضر وبجهده الاكاديمي المتميز واسهاماته الجادة في الكتابة عن القضايا الساخنة في الصحف والمجلات المحلية والعربية فضلا عن حوارته في وسائل الاعلام المرئية.

فقد كانت لكتاباته عن الدستور اثر مميز في اشاعة الثقافة الدستورية مع مجموعة من الكتاب الآخرين التي اسهمت في التعريف بالدستور والظروف المحيطة بكتابته واهم النقـــــــاط الخلافية التي اتضحت بعد اقراره اثر التصويت الشعبي بالموافقة عليه في الثامن عشر من تشرين الاول عام 2005.

ودعا جبير الباحث الدكتور حسين علاوي الى المنصة للحديث في موضوع عنوان الندوة في الاطار العام ، حيث قدم الباحث سياحة وخلاصات فكرية متنوعة عن الدستور في ابوابه ومواده ونقاطه الخلافية التي ادت الى تدهور الاوضاع العامة والى الاحتراب السياسي. وانتقد الباحث الكثير من المواد التي لم يتم الاتفاق عليها او حزمة القوانين التي دعا الدستور الى كتابتها مثل قانون النفط والغاز الذي اعدت له صياغات عدة وقدمت الى البرلمان الا انه لم يقر اي صــــــيغة من تلك الـــــــصيغ القانونية .

وعند فتح باب المناقشة للحضور لتقديم مداخلاتهم واسئلتهم ، اجاب المحاضر على الاسئلة الكثيرة التي اثارتها الندوة فانارت اجوبته جوانب اخرى لم يتطرق لها الباحث لانها تحتاج الى وقت اكثر ووقفات خاصة لاسيما ما يتعلق بالمــــــــفارقة في كتابة الدستور من نخبة سياسية ارادت ان تحتكر الدستور لتمرير ما تراه صحيحا على حساب القضايا الوطنية الكبرى او مصالح البلاد العليا ، مما يتطلب ان تتوسع الثقافة في مثل هكذا ندوات لتعريف الجمهور بأهمية الدستور وضرورة مراجعته بإســــــــتمرار وسد الثغرات ومعالجة النقاط الخلافية فيه وإزالة الالغـــــــــام من بين سطوره .

وقدم مدير المركز الدكتور رياض محمد كاظم في ختام هذه الفعالية الثقافية شهادة تقديرية للباحث تثمينا لمشاركته الفاعلة وعرضه السلس والممتع الذي امسك بجمهور الحاضرين وشدهم لمتابعة تفاصيل ما يقال من كلام في الدستور.