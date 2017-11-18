الصديق – عبد المحسن عباس الوائلي

لم تعد كلمة الصديق سهلة بل لها معنى كبير وقيل رب اخ لم تلده امك واصدقاء ايام زمان ليس مثل صديق فاليوم يشوب الصداقة الشكوك والظنون ولكنها كلمة عبارة فلان صديق فالزميل يسمى صديقاً ومن تتعامل معه ببيع او شراء يسمى صديقاً فالصديق له مميزات كثيرة تثير العجب وخاصة في المواقف الصعبة واحيانا من نعتبره صديقا لايستمر بصداقته ان تحسن ظرفه او اصبح وجيها او ذا مركز اجتماعي او موظف كبير في الدولة او صاحب اموال فيتهرب ويتنكر للصداقة ويبدي اعذارا بأنه مشغول وانه كثير المشاكل وانه كذا وكذا.

كنت اقول دائما ان ثروتي الحقيقية في الحياة هم اصدقائي. والثروة هنا لها معنى كبير وجميل مع الاصدقاء احلم. معهم اعيش الماضي الجميل والمستقبل. اجدهم في ساعة الضيق، واجدهم حولي ايضا وانا سعيد اخذت زوجتي سنوات طويلة لكي تفهم هذا المعنى ونشعر به ولكن هل فهمته حقا.

وفي اول الامر كانت ترى انهم يأخذون من وقتي واهتمامي اكثر مما ينبغي. كانت ببساطة تغار منهم. ولم افهم انا ذلك، فهي والاولاد جزء مني، هم حياتي، واهتمامي، وشغلي، مستقبلهم وحياتهم في قلبي وعقلي وعيوني اما الاصدقاء فهم شيء اخر ولا اتصور ان يكون بين الاثنين صراعاً او اختلافاً. حياة الرجل لها مجالات متعددة عمله، وبيته، واصدقاؤه.

وانا اتصور ان الانسان الطبيعي هو من يوازن بين هذه المجالات، ويعطي لكل مجال حقه ووقته ويأخذ من كل مجال ما يجعل حياته الانسانية، غنية، خصبة، ومجدية.

ولكنها كانت تفاجئني احيانا بقولها: الم تعد تريد ان تبقى معنا؟ الم تعد تخرج معنا؟ اليس هناك شيء تستطيع ان نفعله معا.. انا وانت والاولاد؟

بالطبع كنت اعتبر ان الكلمات تخرج عن ضيق عابر، او نقولها بعد يوم طويل من العمل المنزلي الشاق، او احساسها بوحدتها مع دوشة الاولاد وصخبهم. كنت اترك غضبها حتى يهدأ ، وامضي انا في حال سبيلي، فلم اكن اشعر بأنني مهمل في شيء لا في حقها ولا في حق الاولاد، بقدر ما يسمح وقتي وظروفي.

في الفترة الاخيرة لاحظت ان لحظات الغضب هذه تكرر كثيرا، وتأخذ اشكالا اكثر حدة ووضوحا. خاصة عندما تعلم انني خارج لمقابلة صديق معين بالذات من صديقي القديم من ايام الدراسة.

تأكدت من صدق احساسي اكثر من مرة. فهي لاتبدي اية ملاحظة عندما تعرف انني خارج لملاقاة اي صديق اخر، ولكن اذا عرفت اني لملاقاة صديق عمري فهي تبدي غضبها مرة، ومرات تحاول ان تختلق عشرات الاعذار والمبررات التي تحاول بها منعي من الخروج.

فكرت كثيرا بيني بين نفسي في الموضوع. وقلبته على مختلف الوجوه. وصديقي هذا شخص نبيل، وهو من اكثر الناس احتراما لزوجتي، وتقديرا لدورها في حياتي، وغالبا ما يكرر قوله باخلاص انها سبب اساسي في سعادتي وتوفيقي في الحياة. وهو على الرغم من ظروفه المادية الصعبة لايترك مناسبة الا ويسعى لمجاملتنا انا، وهي، والاولاد.

ثم هو قبل كل هذا صديق قديم من ايام الدراسة، واين يمكن ان يجد الانسان في هذا الزمن صداقة لها بهذا العمق وكل تلك المعاني؟

الا ان صديقي هذا – والحق يقال- ليس سعيدا. ليس ظروفه المادية فقط هي المشكلة ولكنه ليــــــــس موفقا لا في زواجـــــــه وفي عــــــــمله. وهـــــــو لايشكو، ولايحمل الناس او الاصدقاء متاعبه وهمومه، انه يتحمل حياته في نبل وكبرياء.

الان همومه تبدو واضحة عليه في وجهه وعيونه. واكاد انا اكون الصديق الذي يعرف داخله، واشاركه فيها قدر ما استطيع، دون كلام او افتعال. فمن اجل هذا خلق الاصدقاء.وانا بالطبع لا اتحدث مع احد عن هذه الهموم. لا احب ان اجعل خصوصيات اصدقائي واسرارهم مادة للحديث او التسلية.

ولكنني فوجئت في الايام الاخيرة بأن زوجتي تعرف كل شيء. تعرف تفاصيل اعرفها. فهمت ان زوجة صديقي تتحدث اليها كثيرا. وان زوجتي تتابع عن بعد كل المتاعب والتطورات.

قلت لها: لم اكن اعرف انك تعرفين كل هذا..؟!

قالت: اعرف هذا، واكثر منه. ولكن كل هذا لايهمني. ما يهمني حقا هو انت. الم تلاحظ انك تظل مكتئبا لعدة ايام بــــعد ان تعود من لقائك معه؟ انا اعـــــذره، واقدر ظروفه، ولكن الا تعرف المثل الذي يقول: من جاور السعيد يسعد.

فكرت في زوجتي، وفي صديقي وفكرت ايضا في معنى السعادة. ولكن ما شغلني حقا هو هل ضاع في زماننا هذا معنى الصداقة؟ وهي شيء مهم في الحياة فما معنى الحياة الخالية من الود والحب والحنان والاخلاص والصدق والامانة.