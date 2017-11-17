داعش بعد تحرير راوة .. جيوب متناثرة في الصحراء بين العراق وسوريا

بيروت – الانبار – الزمان

استعادت القوات العراقية الجمعة راوة آخر البلدات التي كانت خاضعة لتنظيم داعش في العراق. وتحول التنظيم الى مجرد جيوب متناثرة في الصحراء . وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلن في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان التنظيم خسر 95% من الاراضي التي سيطر عليها في 2014 في العراق وسوريا. وأعلنت القوات العراقية الجمعة فرض كامل سيطرتها على راوة آخر البلدات التيكانت خاضعة لداعش في البلاد غربا بمحاذاة الحدود مع سوريا، حيث يتعرض الجهاديون لهجوم في آخر أكبر معاقلهم. وتعتبر راوة الواقعة في محافظة الأنبار الغربية، آخر منطقة كانت تتواجد فيها هيكلية حاكمة وعسكرية وادارية للتنظيم المتطرف، لكن لا تزال هناك جيوب اخرى فر اليها عناصر التنظيم في المناطق المجاورة. وبذلك، يكون تقلص وجود التنظيم المتطرف الذي احتل في العام 2014 بعد هجوم واسع ما يقارب ثلث مساحة العراق ونحو نصف مساحة سوريا المجاورة وأعلن «الخلافة» منهما، الى أقل من خمسة في المئة من تلك المساحة، بحسب التحالف الدولي ضدالجهاديين. وبعد خسارة راوة، خسر التنظيم إذا موطىء قدمه الثابت الاخير، لكنه يبقى قادرا على شن هجمات على طريقة حرب العصابات من المناطق التي انكفأ اليها، كما كان الأمر عليه قبل العام 2013، وفق ما يقول خبراء. ولا يزال الداعشيون يسيطرون على مدينة البوكمال على الحدود العراقية في سوريا وبعض الجيوب على الحدود الصحراوية بين البلدين. بعد استعادتها راوة الواقعة في محافظة الأنبار الغربية، تواصل القوات العراقية تمشيط مناطق شاسعة في الصحراء على طول الحدود مع سوريا لطرد آخر فلول الجهاديين منها. في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت القوات العراقية على قضاء القائم المقابل لمدينة البوكمال. وكان يتواجد في منطقة القائم وفق التحالف الدولي، نحو 1500 مقاتل في تنظيم داعش فرّ غالبيتهم باتجاه سوريا. ويقول خبير عراقي ان عناصر داعش يسيطرون على اقل من 5% من اراضي العراق. ويوضح المحلل الأمني هشام الهاشمي لوكالة فرانس برس إن «ما يتم تحريره هو فقط الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان». وأضاف أنه بعد استعادة راوة «تبقى الوديان والجزر والصحارى والبوادي التي تشكل 4 في المئة من مساحة العراق ولا تزال تحت سلطة داعش». البوكمال هي المدينة الاخيرة التي لا يزال يسيطر عليها الداعشيون في سوريا وهي تقع بالقرب من الحدود مع العراق. وخسر التنظيم في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر دير الزور كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه . واطلقت القوات السورية الخميس عملية لاستعادة البوكمال حيث المعارك لا تزال مستمرة بينما يقوم الجيش الروسي حليف النظام بقصف جوي على مواقع داعش. وكان الجيش السوري اعلن في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر استعادة البوكمال لكن الجهاديين نجحوا بعدها ببضعة ايام في انتزاع السيطرة عليها مجددا. لا يزال التنظيم المتطرف يسيطر على 25% من محافظة دير الزور الغنية بالنفط بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يقول ان الداعشين لا يزالون منتشرين في العديد من البلدات ويسيطرون على حقل نفطي على الاقل. وفي هذه المحافظة الواقعة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، يشن هجومان منفصلان لطرد التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها. فمن جهة تشن القوات النظامية ومن اخرى قوات سوريا الديمقراطية التي تتكون من فصائل عربية وكردية وتدعمها الولايات المتحدة. ولا يزال التنظيم منتشرا في احياء اليرموك التي تضم مخيما للاجئين الفلسطينيين وفي الحجر الاسود في جنوب العاصمة. كما يسيطر على جيوب صغيرة في حمص (وسط غرب) ودرعا (جنوب).