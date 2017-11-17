‎أبو الفتوح يطلب دعم الإخوان لخوض انتخابات الرئاسة

‎الجماعة تسعى لتدويل قضية أعضائها المحبوسين فى السجون

‎القاهرة –مصطفى عمارة

‎كشف مصدر امني فى تصريحات خاصة ان اجهزة الامن المصرية رصدت ‎ مؤخرا اتصالات لعبد المنعم ابو الفتوح بعدد من قيادات جماعة الاخوان فى تركيا لبحث دعمه فى حالة ترشحه للرئاسة ، فضلا عن البحث عن مبادرات جديده لتحريك ملف المصالحة مع الدولة. ‎ واضاف المصدر ان عددا من قيادات الجماعه بالخارج اجرت اتصالات مع عدد من اعضاء الكونجرس لمطالبتهم بممارسة ضغوطهم على الحكومه المصرية من خلال ملف المساعدات المقدمة لمصر . ‎فيما طالب د/ سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون فى تصريحات للزمان جهاز المخابرات المصري بالتحرك لتحقيق المصالحة الوطنية لانه اقدر على التحرك فى هذا الملف بشرط حصوله على الضوء الاخضر من الرئيس السيسي باعتبارانه لابديل عن المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار. ‎ فى السياق ذاته كشف محامى الجماعة محمد الدماطى فى تصريحات لمراسل الزمان انه يسعى بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن قيادي الجماعة الى الاستعانه بعدد من المحامين الدوليين لعرض قضية سجناء الجماعة على منظمات دولية من اجل ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية للافراج عنهم او الاستجابه لبعض مطالبهم المتعلقة بحقوق السجناء الدولية . ‎واضاف ان قياديي الجماعة عصام العريان وعصام سلطان تعرضا للتعذيب الممنهج داخل السجن حيث تعرض الاخير للضغط والترهيب باستخدام الكلاب البوليسية من قبل ادارة السجن، وطالب بالافراج الفوري عنه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي وهو ماينص عليه قانون الجنايات . ‎من جهته اعتبر محمد زراع عضو مركز القاهرة لحقوق الانسان ان الحبس الاحتياطى يجب الغاؤه من القانون المصري لمخالفته للدستور، واضاف ان الحكومة انتهكت القانون بتعديلها فترة الحبس الاحتياطى وجعلها غير مقيدة بمدة معينة .