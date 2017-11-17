ماكرون يستقبل الحريري رئيساً لحكومة لبنان و يؤكد الرغبة في الحوار مع ايران

غوتنبرغ (السويد)- باريس —الزمان

اعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة عن استعداده «للحوار» مع ايران التي اتهمت باريس بانها «منحازة» بعد الانتقادات التي تحدثت فيها باريس عن «محاولات الهيمنة» الإيرانية في الشرق الاوسط. وقال ماكرون في غوتنبرغ السويدية ان «رد الفعل الايراني اساء تقدير الموقف الفرنسي»، مضيفا ان «الجميع» لديهم «مصلحة في السعي الى الهدوء». ويستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم السبت في الاليزيه سعد الحريري «بصفته رئيسا لحكومة» لبنان لان «استقالته لم تقبل في بلاده بما انه لم يعد اليها». واوضح ماكرون في حديث صحافي في ختام قمة أوروبية في مدينة غوتبورغ السويدية ان الحريري الذي سيصل الى باريس مساء الجمعة قادما من الرياض «ينوي، على ما اعتقد، العودة الى بلاده في الايام او الاسابيع القادمة». من جهة اخرى ،تتزايد التساؤلات بشأن مصير رجل الأعمال التركي ايراني رضا زراب الذي تبدأ محاكمته الاثنين في نيويورك بتهمة مخالفة العقوبات الأميركية على إيران، في قضية تهدد بأن تطاول السلطات التركية. وأثارت الجلسة الأخيرة التي عقدت الخميس أمام القاضي الفدرالي في نيويورك ريتشارد بيرمان تحضيرا للمحاكمة، الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام الأميركية حول موقف رضا زراب الذي تشتبه بأنه وافق على الإقرار بذنبه والتعاون مع القضاءالأميركي. وأكد المتحدث باسم المدعي العام جيمس مارغولين أن زراب لم يحضر تلك الجلسة كما كان ينبغي، مؤكدا أن رجل الأعمال ما زال «بايدي القضاء الأميركي» .

من غير أن يحدد مكان وجوده. وخلال الجلسة الخميس، سأل محامي مواطن تركي آخر متهم في القضية هو المصرفي محمد حقان أتيلا القاضي عما إذا كان زراب سيحضر المحاكمة، وقال جيمس مارغولين أن ريتشارد بيرمان رد بصورة مبهمة ناصحا المحامي بـ»مراقبة الوثائق الجديدةالتي أضيفت إلى الملف». ورفض بن برافمان محامي رضا زراب التعليق على المسألة ردا على أسئلة الصحافيين. كما أعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء أن سفارتها في واشنطن قدمت «طلبا رسميا إلى السلطات الأميركية للحصول على معلومات بشأن رضا زراب» مضيفة «ما زلنا ننتظر ردا». وفي حال انتقال زراب إلى التعاون مع السلطات الأميركية، فإن ذلك سيشكل تطورا جديدا في هذه القضية المتشعبة التي تقع في صلب التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وتركيا. وأوقف رضا زراب (34 عاما) في كانون الأول/ديسمبر 2013 واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة. وأدت القضية في ذلك الحين إلى استقالة أربعة وزراء أوإقالتهم.

وأثار توقيف زراب في ميامي في اذار/مارس 2016 خلال رحلة إلى الولايات المتحدة وكذلك توقيف نائب الرئيس التنفيذي لمصرف هالكبنك التركي محمد حقان أتيلا في الشهر ذاته غضب الرئيس رجب طيب إردوغان وأجج التوتر بين أنقرة وواشنطن.

وورد اسم رضا زراب في سياق القضية الأخطر في العلاقات التركية الأميركية، وهي تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسيلفانيا والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في تموز/يوليو 2016.

وأفادت تقارير أن مفاوضات سرية جرت بعيد انتخاب دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حول تسليم فتح الله غولن إلى أنقرة بين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين والحكومة التركية، طرحت خلالها قضية إطلاق سراح رضازراب.