مقتل 19 شخصاً بينهم ستة أطفال في الغوطة الشرقية

بيروت- دمشق – الزمان

قتل 19 شخصا بينهم ستة اطفال جراء غارات مكثفة شنها الطيران السوري الجمعة على منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة قرب دمشق، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويشهد هذا التصعيد مرحلة جديدة من اعمال العنف بين النظام السوري والفصائل المقاتلة التي تسيطر على هذا المعقل المحاصر في شرق العاصمة. وادى قصف للمعارضة الجمعة استهدف دمشق الى مقتل ثلاثة مدنيين. واحصى المرصد مقتل 52 مدنيا منذ الثلاثاء لدى الطرفين، غالبيتهم من الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام السوري منذ عام 2013 وحيث الأوضاع الانسانية بالغة السوء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان 13 شخصا بينهم خمسة اطفال وثلاثة عاملين في مجال الاغاثة قتلوا في قصف للنظام وغارات جوية استهدفت دوما البلدة الرئيسية في الغوطة الشرقية.

وقتل ستة آخرون في مواقع اخرى في الغوطة في غارات للنظام، بحسب المرصد. وكانت حركة «أحرار الشام»، المتمركزة في حرستا، شنت الثلاثاء هجوما على قاعدة عسكرية للنظام في المنطقة، وهي من المفترض ان تكون مشمولة باتفاق «مناطق خفض التوتر» الذي تم التوصل اليه بين روسيا وإيران وتركيا للحد من اعمال العنف. وادت المعارك على هذه الجبهة، بحسب المرصد، الى مقتل 37 عنصرا على الاقل في صفوف القوات النظامية. الا ان النظام لم يؤكد هذه الحصيلة.

وقال عبد الرحمن ان «عشرات» من المسلحين الاسلاميين قتلوا ايضا.