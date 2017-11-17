 نجاح زراعة كبد لطفل في تونس

تونس – الزمان

تمكن فريق طبي في تونس أمس الثلاثاء 14 نوفمبر من زراعة أول كبد في تونس لطفل عمره 6 سنوات وهي العملية الأولى أيضا في شمال إفريقيا. الفريق الطبي المتكون من 20 إطارا طبيا وشبه طبي أعلن نجاح العملية بعد انتظار دام 11 ساعة حيث انقسمت على مرحلتين، أولى لنزع جزء من كبد الأب المتبرع والثانية لزرعها في الطفل، وهما في حالة صحية مستقرة. العملية أجريت في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، تحت إشراف كوادر طبية تونسية بالتعاون مع طبيبين من فرنسا، وقال مدير المستشفى أن التحضيرات لإجراء مثل هذه العمليات بدأت منذ 3 سنوات. ويعتبر الكادر الصحي التونسي من بين الأكفأ في المنطقة العربية والمستشفيات التونسية دائما ما كانت مستقطبة للمرضى من دول عربية عدة على رأسها ليبيا.