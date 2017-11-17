تطبيق قائمة السعرات الحرارية في المطاعم الإمريكية 

نيويورك – الزمان

أكد مسؤولون في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير الطبية، أن الوكالة وافقت على تطبيق القانون الذي قُدم للرئيس السابق باراك أوباما منذ ثلاث سنوات ويهدف إلى محاربة البدانة في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قائمة بالسعرات الحرارية التي تحتويها أطباق الأطعمة الغذائية التي تقدم في المطاعم الأمريكية مع مطلع مايو 2018. وأوضح سكوت جوتليب عضو الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير الطبية أن القرار جاء بعد أن أصبح ثلث الأمريكيين من البدناء، مشيرا إلى أن هذا القانون سيطبق في جميع المطاعم والمقاهي حتى يتم المحافظة على صحة المواطن الأمريكي.