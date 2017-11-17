‎محمد نجيب تآمر مع الاخوان والشيوعيين ضد عبد الناصر

‎المؤرخ عاصم الدسوقي في أخطر حوار ‎بعد مناظرته المثيرة مع يوسف زيدان

حرب اكتوبر تمت بترتيبات مصرية أمريكية تمهيداً للاعتراف بإسرائيل ‎

القاهرة -مصطفى عمارة

‎اثارت المناظرة التى جرت مؤخرا بين الكاتب يوسف زيدان والمؤرخ الكبير عاصم الدسوقى حول عدد من القضايا التاريخية التى تمس زعماء تاريخيين كصلاح الدين واحمد عرابى وعبد الناصر وغيرهم جدلا كبيرا على الساحة السياسية والاعلامية وفى ظل الجدل الذى اثير حول هؤلاء الزعماء والقادة كان لنا هذا الحوار مع المؤرخ الكبير عاصم الدسوقى والذى فجر فى حواره معنا اسرارا خطيرة عن هؤلاء الزعماء وفيما يلى نص الحوار ‎فى ظل مرور مائة عام على وعد بلفور المشئوم روجت الدعاية الصهيونية بان الفلسطينيين هم الذين باعوا ارضهم لليهود وهى الدعاية التى اثارت جدلا فى العالم العربى فما هى حقيقة ما روجته الدعاية الصهيونية ؟ ‎قضية بيع الفلسطينيين لارضهم غير حقيقية بالمره صحيح ان عملية البيع قد تمت ولكن المكشكله هى ما وراء البيع فالفلاح الفلسطينى الذى يزرع ارضه كان يحتاج الى قرض مالى لشراء مستلزمات الزراعة وكان يلجئ للاقتراض من اليهود ورغم ان اليهود يحرمون الربى فيما بينهم الا انهم يستحلونه مع غيرهم فكان الفلاح الفلسطينى يرهن ارضه فى مقابل الاقتراض من اليهودى وفى كثير من الاحيان عندما تحدث ظروف ولا ينتج المحصول ويعجز عن السداد يقوم اليهودى بالاستيلاء على ارضة واذا احتاج الامر الى التصدير للحصول على الاموال تضع السلطات البريطانية والتى كان لها سلطة الانتداب على فلسطين وقتئذ العراقيل حتى امام تصدير منتجاته حتى يعجز عن السداد وتاوول الارض الى اليهود اما الجزء الاخر فتم الاستيلاء عليه بالارهاب كما حدث فى دير ياسين وبالتالى فان البيع بالشكل المتعارف عليه لم يحدث وهذه الظاهرة كانت موجوده فى مصر قبل الثورة حيث عمد الاحتلال البريطانى الى اتباع نفس الاسلوب مع الفلاح المصرى الان اسماعيل صدقى رئيس وزراء مصر فطن الى هذا المخطط وقام بنقل ديون الفلاحين على الحكومة المصرية حتى ينقذ مصر من البيع ‎عندما دخلت الجيوش العربية حرب فلسطين فجر الكاتب احسان عبد القدوي قضية الاسلحة الفاسدة متهما الملك وحاشيته بمد الجيش المصرى بتلك الاسلحة وهو ما ادى الى هزيمته فى تلك الحرب فما حقيقة ذلك ؟ ‎الحقيقة التاريخية ان الملك فاروق قام بشراء اسلحة للجيس المصرى قبل حرب فلسطين من خلال وكلاء كانو خربى الذمة والذين قامو بشراء اسلحة من مخلفات الحرب العالمية الثانيى=ة والذى كانت متخلفة اذا ما قورنت بالسلاح اليهودى وكان فاروق يحصل على نصيبه من الصفقات ويقوم بايداعها فى البنك البلجيكى فى مصر وفى عام 1950 قام مصطفى مرعى بتقديم استجواب فى البرلمان حول تلك القضية بعد مقال كتبه الكاتب احسان عبد القدوس طالب فيه بفتح تحقيق حول هذا الموضوع وتم استجواب مدير جهاز الخزانه الا انه تم اغلاق هذا الموضوع وفصل مدير جهاز المحاسبة من منصبه ‎وهل كان يمكن فى ظل امتلاك الجيش المصرى تلك الاسلحة المتخلفة ان يحقق الانتصار على اليهود ؟ ‎كان هذا ممكنا فالجيش المصرى وصل الى بعد 30 كيلو عن تل ابيب بينما وصل الجيش العراقى الى 16 كيلو شرق تل ابيب الا ان الدول الكبرى وعلى راسها الولايات المتحدة تآمرت على الجيوش العربية واصدر مجلس الامن قرار بفرض الهدنه وهو الامر الذى ادى الى تحول فى سير العارك لصالح اليهود وبالقطع فان القوى الدولية لم تكن تسمح لتلك الجيوش بتحقيق النصر لان المشروع الصهيونى مشروع له ابعاد دينية فالمعتقد الانجيلى عند الجماعة السياسية الامريكية تؤمن بعودة المسيح الى الحكم فى مقابل اعادة بناء الهيكل ‎بعد قيام ثورة يوليو تفجر خلاف بين محمد نجيب وعبد الناصر انتهى بعزل نجيب وتحديد اقامته فهل ترى ان محمد نجيب ظلم من قادة الثورة ؟ ‎محمد نجيب ظلم نفسه واساء لها فنجيب لم يكن ضمن الهيئة المؤسسة للضباط الاحرار ولكن استخدمه عبد الناصر كواجهة لاعلان الثورة لان من قاموا بالثورة كانوا شباب صغار كانوا يحتاجون الى رتيه كبيرة فى الجيش ووقع اختياره على محمد نجيب نظرا لتاريخه العسكرى والاخلاقى المشرف وتم اقناعه عام 1951 بخوض انتخابات نادى الضباط امام مرشح الملك فاروق ونجح فى ذلك وهو ما اثار غضب الملك وحل نادى الضباط وفى 18 يوليو عام 52 ذهب عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الى نجيب فى منزله وابلغوه عزمهم على الاستيلاء على السلطة فى 23 يوليو عام 52 وعرضو عليه ان يكون رئيسا لهم بعد اعلان الجمهورية ووافق نجيب على ذلك وعندما نجحت الثورة بدا الخلاف بين عبد الناصر ونجيب بعد ان شعر نجيب انه رئيس بلا سلطات ونصحه مستشاره محمد رياض ان يلجأ الى الاخوان لضرب عبد الناصر وبالفعل حدث ذلك واثناء تنظيم احتفال بجامعة القاهرة بيوم الشهيد تحركت مظاهرة تضم الاخوان والشيوعيين من جامعة القاهرة الى قصر عابدين حيث يتواجد محمد نجيب وخرج اليهم نجيب من الشرفه واشار الى عبد القادر عوده اصدقائه الاخوان بالصعود الى مكتبه ووقف بينه وبين عبد الناصر وهو ما اثار غضب عبد الناصر خاصة ان عبد القادر عوده اشار الى المتظاهرين بالانصراف وهو ما اكد لعبد الناصر تواطئ الاخوان مع نجيب وعندما سافر نجيب مع زكريا محيي الدين الى السودان للاحتفال بالجمعية التأسيسية لوضع دستور السودان فى حالة الاستفتاء باستقلاله امر عبد الناصر باعتقال الاخوان والشيوعيين الذين تظاهروا امام قصر عابدين وحل جماعة الاخوان المسلمين وعندما عاد نجيب طلب منه عبد الناصر ان يصدق على قرار الحل ليقطع خط الرجعه على الاخوان وبالفعل مرشد الاخوان اقناع نجيب بالتراجع عن القرار الذى وقع عليه ومع استمرار الاتصالات والتنسيق بين نجيب والاخوان بدأ نجيب يردد مقولات الاخوان عودة الجيش الى الثكنات واعادة الدستور والاحزاب كما حاول الاخوان تجنييد عناصر من الجيش والشرطة من الصف الثانى للانقباض على الضباط الاحرار ورغم خطورة المعلومات التى حصل عليها عبد الناصر الا انه تجنب الدخول فى مواجهة اثناء المفاوضات مع الانجليز الذين كانوا يتصلون بالاخوان لاثارة الاضطرابات لاعطاء مبرر للانجليز لقطع المفاوضات وهو ما كشفه انتونى ايدن فى مذكراته وابلغ عبد الناصر نجيب بضرورة قطع علاقاته مع الاخوان كما ذهب الى الهطيبى واصطحبه الى قبر حسن البنا ليشهده ان تلك الممارسات لم تكن ترضى حسن البنا لو كان على قيد الحياه وعندما وصلت الازمة بين عبد الناصر ومحمد نجيب الى الذروة فى مارس 54 لمتنع نجيب الذهاب الى مكتبه ودار همس فى الشارع ان نجيب استقال من منصبه ذهب اليه عبد الناصر بحضور الضباط الاحرار لمعرفة مطالبه اخبرهم بانه لابد من عودة الجيش الى الثكنات وعودة الاجزاب والدستور فاقترح عبد الناصر فترة انتقاليه 3 اشعر لتنفيذ ذلك الا ان القوى التى وقفت مع محمد نجيب من الاخوان والشيوعيين حرضته على ضرورة العمل على تحقيق تلك المطالب فورا دون انتظار مهله الثلاثة شهور وكشف الضابط احمد عبدالله طعيمه فى مذكراته ان يوسف صديق وهو عضو فى الحركة الماركسية وتنظيم الضباط الاحرار اتصل محمد نجيب لاخذ جزء من التنظيم لاسقاط الثورة واصطحب رئيس هيئة عمال النقل ويسمى المحمدى وكان من نفس بلدة يوسف صديق ومعه وكيل النقابة لمقابلة محمد نجيب فى منزله وتم الاتفاق على قيام عمال النقل باضراب يوم 29 مارس والقيام بمظاهرة تهتف بسقوط الثورة واعطاهم نجيب بعض الاموال الا انهم ذهبوا بعد ذلك الى الضابط احمد طعيمة وكان مشرفا على مكتب العمال واخبروه بما حدث ونقل طعيمه ماحدث الى عبد الناصر والذى طلب مقابلة هؤلاء القاده واعطاهم اموال اكثر وطلب منهم الهتاف للثورة بدلا من الهتاف ضدها وهنا ادرك عبد الناصر ان العلاقه بينه وبين نجيب وصلت الى مرحلة اللاعودة خاصة بعد محاولة اغتياله فى المنشيه فى اكتوبر 54 والتى اعترف فيها منفذ المؤامرة وكان احد عناصر الاخوان بضلوع الاخوان ونجيب فى تلك المؤامرة فقرر عبد الناصر عزلة وتحديد اقامته وكان يمكن ان يعدمه الا ان احترام عبد الناصر للشرف العسكرى منعه من ذلك على عكس السادات الذى قام باعتقال طاقم عبد الناصر ‎وما هى حقيقة ما قاله وحيد حام بان عبد الناصر كان منتميا للاخوان ؟ ‎عبد الناصر نفسه لم ينكر انه كان منتميا للاخوان فى فترة من الفترات ولكن هناك فرق بين الانتماء الفكرى والتنظيمى فعبد الناصر صاحب مشروع حاول خلاله استكشاف التنظيمات المشابهه فدخل مصر الفتاه وهو طالب ودخل الاخوان ودخل اليسار تحت اسم حركى وهو موريس وهذه التنظيمات متناقضة واكتشف من خلال انضمامه لتلك التنظيمات ان الاخوان اكثر تلك الفصائل انتشارا وتنظيما لانها تعزف على وتر الدين بل انه اقسم على المصحف والسيف اثناء انضمامه للاخوان واعترف ذلك بنفسه فى احدى خطاباته كما قام بتدريب التنظيم الخاص للاخوان على اطلاق النار واخبر الاخوان بموعد الثورة وطلب منهم حراسة المنشأت الحيوية للتصدى لعملاءالانجليز اثناء الثورة وعندما اراد عبد الناصر تشكيل حكومة على ماهر طلب عبد الناصر من الاخوان ترشيح عدد من الاسماء لاختيار بعضهم فى الحكومة الجديدة فرشح المرشد عدد من الاسماء مثل صالح ابو رقيق ومنير الداله الا ان عبد الناصر نظرا لادراكه خطورة تلك الاسماء ورغبة الاخوان السيطره على الحكم استبعدها وقام باختيار احمد حسن الباقورى والذى طلب منه المرشد الاعتذار من المنصب الا انه رفض فقام بفصله ‎وما هى رؤيتك لدور السادات فى الثورة خاصة بعد ما تردد ان السادات كان عميلا للولايات المتحدة فى مصر وهو ما اكده حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية السابق فى حوار اجريته معه قبل وفاته ؟ ‎عندما تم فصل السادات من الجيش بعد ان ثبت تورطه فى الاتصال بعدد من الخابرات الالمانيه فى مصر قام يوسف رشاد المستشار الخاص للملك والذى كانت تربطه صداقه خاصة بالسادات بالتوسط لدى الملك لعودته للجيش وبالفعل قبل الملك ذلك بعد توسلات السادات والحقه بالحرس الحديدى للقيام باغتيال عملاء بريطانيا وعلى رأسهم امين عثمان ومصطفى النحاس كما وافق عبد الناصر انضمام السادات للضباط الاحرار حتى يمكن الاستفاده منه بنقل معلومات عن القصر الملكى الى الضباط الاحرار وعندما تم الاتفاق على موعد الثورة يوم 23 يوليو تعمد السادات دخول السينما وافتعل مشاجرة مع احد الرواد لاثبات انه لم يكن مشاركا فى الثورة فى حالة فشلها اما عن قصة عمالته للولايات المتحدة فهذا الامر قرأته بالفعل اثناء بعثتى فى الولايات المتحدة حيث اكدت بعض المصادر الامريكية انها كانت تحتاج الى عميل لها يكون قريبا من عبد الناصر وعندا تولى السادات الرئاسة فانها فانها اصبحت ليس بحاجه الى عميل وهو ما يدل على ان هناك شبهه فى علاقة السادات بالولايات المتحده اما عن الروايه التى اتهم فيها هيكل السادات بوضع السم فى القهوة لعبد الناصر فى مؤتمر القاهرة الذى عقد فى سبتمبر لوقف القتال بين الجيش الاردنى والفلسطينى فهناك روايه مشايهه سمعتها من احد العاملين فى الهيئة العامة للاستعلامات انه فى اليوم الاخير لعبد الناصر اثناء توديعه امير الكويت شعر بتعب وارهاق شديد واثناء ركوبه سيارته الى المنزل كتب ورقه بيد مرتعشه تفيد بعزل السادات وتعيين زكريا محيي الدين نائب لرئيس الجمهورية بدلا منه وطلب منه ان يعطى تلك الورقة الى محمد امين حماد رئيس الاذاعة الا ان امين حماد اتصل بهيكل وكان وقتئذ وزير للارشاد لاخباره بالامر فطلب منه هيكب احضار الورقه ووضعها فى جيبه ولم يخبر السادات الا فيما بعد وفى الساعه الخامسه من مساء نفس اليوم طلب عبد الناصر سماع نشرة الاخبار وعندما لم يسمع خبرا قاله السادات قال انه لم يسمع الخبر الذى كان يريده ثم اسلم الروح دون ان يخبر احد ما هو هذا الخبر ؟ ‎وما هى رؤيتك حول مااثير على اتفاق السادات مع الامريكان على القيام بحرب محدوده فى اكتوبر تمهيدا لحل منفرد مع اسرائيل ؟ ‎فطبقا لشهادة عبد المنعم واصل احد قادة حرب اكتوبر انه بعد اتمام العبور صدرت الاوامر بالتوقف وهو الامر الذى اصابه بالاندهاش خاصة بعد ان كان الطلايق مفتوح امام الجيش المصرى فى ظل انهيار الجيش الاسرائيلى وهناك كلام اخر سمعته فى احدى الندوات من عبد المنعم سعيد احد قادة الحرب حيث قال ان السادات اخبر قادة الجيش ان المطلوب منهم فقط عبور القناه على ان يتولى هو حل المشكله سياسيا وكشفت وثائق امريكيه اطلعت عليها ان السادات اخبر كيسنجر ان القوات المصريه لن تتقدم بعد خط بارليف وهذا الخبر وصل الى اسرائيل التى ركزت جهدها بعد ذلك على الجبهه السوريه وفيما يثير الشبهات ان خبر الحرب وصل اسرائيل صباح يوم المعركه من اربع عواصم عالميه وعاصمه عربيه يرجح انها الاردن فجمعت جولدا مائير مجلس الحرب حيث عرض ايجال الون توجيه ضربه استباقيه الا ان جولدا مائير رفضت بدعوى ان نيكسون اخبرها ان الولايات المتحده سوف تقف ضد من يبدا الحرب وهو امر يثير الشبهات بوجود ترتيب معين بين الاطراف الثلاثه فيما كشف اشرف غربال والذى كان قائما باعمال السفارة المصريه فى مذكراته انه جاء فى اواخر سبتمبر عام 73 برساله خاصه من امريكا مفادها انه اذا ارادت مصر القيام بحرب فعليها القيام بحرب محدوده فجمع السادات مجلس الامن القومى واطلعهم على الرساله الا ان الفريق محمد صادق وقال انه لا يعرف معنى حرب محدوده فقام السادات بعزله وعين بدلا منه المشير احمد اسماعيل والذى كان عزله عبد الناصر قبل ذلك حتى يضمن ولاءه وعندما حدثت الثغرة رفض السادات اقتراح الشاذلى بسحب جزء من القوات المصريه من الضفه الشرقيه الى الضفه الغربية للقضاء عليها وكان رايا سليما وكان كل ذلك لتهيئة المناخ الى مفاوضات مصريه اسرائيلية تعود بالنهايه بالاعتراف باسرائيل وهو الامر الذى رفضه عبد الناصر عام 68 عندما عرضت عليه جولدا مائير الانسحاب من سيناء مقابل الاعتراف باسرائيل وقال كلمته الشهيرة ما اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة

‎يقال ان المخابرات الامريكيه تخلصت من السادات بعد ان جندت مبارك لتنفيذ تلك المهمه وهو ما اشار اليه طلعت السادات فى احد حواراته فما صحة ذلك ؟ ‎هذا امر وارد فاثناء تواجدى فى الولايات المتحده حصلت على معلومات ان الولايات المتحده ابلغت مبارك اثناء زيارته لها فى سبتمبر ان هناك مؤامرة لاغتيال السادات رغم انه كان بامكانها ابلاغ السادات مباشرة بتلك المعلومات وعندما عاد مبارك وابلغ السادات بتلك المعلومات اقدم على اعتقالات سبتمبر ومما يدب على ذلك ان التقارير افادت ان الرصاصه القاتله للسادات جائت من الخلف وليس من الامام ‎هناك من يرى ان ثورة يناير كانت مؤامرة امريكيه لتقسيم المنطقه.

وتم استخدام قوى سياسيه معينه لتنفيذها فكيف ترى ذلك ؟ ‎هذا امر واضح فمن خلال ربطى للاحداث وهذا مرتبط باعلان الرئيس بوش الاب للنظام العالمى الجديد اثناء الاستعداد لاخراج العراق من الكويت عام 1990 حيث قال بوش ان الامر غير مرتبط بالدفاع عن دوله صغيرة وهى الكويت بقدر ما هو الدفاع عن النظام العالمى الجديد وكانت كلمة مبهمه ولكننا بدانا ندرك حقيقة هذا النظام عندما تم تفكيك الاتحاد السوفيتى وتاييد الولايات المتحده لانفصال تيمور الشرقيه من اندونيسيا حيث قال الرئيس كلينتون ان هذا درس فى نضال الشعوب كما احتجت الولايات المتحده على قيام الحكومه النيجيريه باعدام كاتب نيجيرى يدعى بول سويكا دعا الى اعلان الجزء الشرقى من نيجيريا دوله مستقله تحت زعم الدفاع عن حرية الراى وتدل الشواهد على ان النظام العالمى الجديد قائم على تفكيك الكيانات الكبرى على اسس دينيه وعرقيه ومذهبيه وهو ما كشف عنه شيمون بيريز فى دراسه نشرت فى مجلة الحياة الاردنيه عام 2004 عن ان الشرق الاوسط الجديد قائم على تفكيكه الى 73 دوله وكان مخطط ان يتم تقسيم مصر الى 5 دول دوله مسلمه ودوله للاقباط ودوله للامازيغ فى الغرب ودوله فى سيناء بهدف تبرير اعلان يهودية دولة اسرائيل وفى ظل رفض الحكام العرب تقسيم بلادهم تم التخطيط للتخلص من هؤلاء الحكام وما حدث فى ثورة تونس عندما تم اعدام الشاب محمد بو عزيز وما تلاه من قيام الثورة وكذلك فى مصر من قيام ثورة بعد مقتل خالد سعيد امر يثير الشبهات كما ان الثورات لا تنتقل من دوله الى اخرى بالوراثه والا لنتقلت الثورة الفرنسيه الى دول اخرى والامر اللافت للنظر ان امريكا اطلقت لفظ ربع بودايست على محاولة التمرد على الاتحاد السوفيتى فى المجر وكذلك ربيع براغ فى محاولة التمرد على الاتحاد السوفيتى فى تشسلوفكيا والذى يؤكد ذلك ما يحدث الا ان العراق فى عام 2011 وضع برايمر دستور للعراق يؤكد فيه ان العراق دوله فيدراليه وان العرب احد مكونات تلك الدوله كما حدث تعديل على حدود المدن والاقاليم حيث يتركز السنه فى منطقة والشيعه فى منطقه اخرى

‎وهل يعنى هذا ان ما حدث فى ثورة يناير او 30 يونيو لا يطلق عليها اسم ثورة ؟

‎بالقطع فان الثورة تعنى استيلاء الثوار على الحكم والقيام بتنفيذ القوانيين التى وضعوها كما حدث فى 23 يوليو عام 52 اما فى يناير ويونيو فلقد تم تغيير رأس السلطة بينما بقى النظام على حاله

‎وهل يعنى ذلك ان تاريخ مصر يجب ان يعاد صياغته ؟

‎من الخطئ ان نجعل من السياسه تاريخ فمثلا لا يجب على طلاب المدارس ان يدرس عليهم فترة رئاسة السيسى فيجب التوقف على الاقل عند ثورة 11 يناير عام 2011 ولا بد عند كتابة التاريخ العودة الى المصادر حتى تصبح كتابته علميه والباحث عليه تفسير الاحداث وليسالحكم عليها من خلال دراسه الحركة فى اطار الظروف التى حدثت فيها اما الخطئ ان يفسر الباحث التاريخ على حسب توجهاته عندما يذكر وقائع ويسقط وقائع اخرى كما حدث مع وحيد حامد فى حكمه على انتماءعبد الناصر للاخوان المسلمين

‎مصطفى عمارة