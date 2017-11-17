رئيس الوزارء يشدد على حرص الحكومة لآ جراء الانتخابات

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كونها استحقاقا دستوريا.وقال بيان أمس إن ( العبادي بحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي الأوضاع السياسية والأمنية وتأكيد حرص الحكومة على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كونها استحقاقا دستوريا), واضاف ان (اللقاء بارك الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على عصابات داعش الإرهابية، والدعم والإشادة بخطوات العبادي التي حفظت وحدة البلاد), وكان أمين عام حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي، وحمودي حذرا، اول امس من أي محاولة لتأجيل الانتخابات وزج العراق بفراغ دستوري، داعين إلى تذويب الخلافات وتنقية الأجواء السياسية لتهيئة الأجواء الانتخابية..