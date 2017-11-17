العراق يتفق مع تركيا على التنسيق في مجال المياه

بغداد – شيماء عادل

أعلن وزير الموارد المائية، حسن الجنابي،عن الاتفاق مع تركيا على توقيتات زمنية في ملء سدها (أليسو) الواقع على نهر دجلة. وقال الجنابي الذي يزور أسطنبول حالياً للمشاركة في الدورة الاولى لمجلس وزراء المياه في منظمة التعاون الاسلامي في تصريح امس انه (بحث مع وزير الغابات وشؤون المياه التركي العلاقات الثنائية بين البلدين وتم الاتفاق على زيارة سد أليسو في نهاية هذا الشهر والاتفاق على توقيتات ملء السد بما لا يلحق اضراراً بالعراق),وأضاف (كما التقينا بالوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة الجديد المسؤول عن المياه رضا اردكانيان لمناقشة المياه الحدودية وهور الحويزة والقضايا المشتركة وكان لقاءً مثمرأ)وكان الجنابي قال في تصريح سابق ان( الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلمنا رسمياً خلال اجتماع الوفدين العراقي والتركي في 25 من الشهر الماضي بأن إملاء سد (اليسو الجديد على نهر دجلة سيبدأ في الربيع), واضاف ان (الخبر متوقع لكنه صاعق).