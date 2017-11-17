التربية تبقي المعيدين من متميزي السادس اعداديفي مدارسهم

بغداد- تمارا عبد الرزاق

قررت وزارة التربية أبقاء الطلبة المعيدين لسنة 2016/2017 من مدارس المتميزين في مدارسهم للعام الحالي 2017/2018 وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان امس ان (قرار هيئة رأي سمح للطلبة المعيدين للعام الدراسي 2016/2017 في الصف السادس الاعدادي في مدارس المتميزين بالبقاء في مدارسهم لهذا العام 2017/2018 واضاف ان (الوزير محمد اقبال اعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلبة في مسيرتهم العلمية وان يجتهدُ لبناء العراق لكون البلاد تحتاج الى همة الشباب لبناء مستقبل واعٍ خالٍ من التخلف والجهل).