البنتاغون يقدر عدد العسكريين الامريكان في العراق بنحو خمسة الاف

واشنطن – الزمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في أراضي العراق يتجاوز الـ 5 آلاف عسكري.وقال مدير أجهزة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، الفريق كينيت ماكينيزي، خلال موجز صحفي عقده في مقر البنتاغون أمس الخميس، إن (عدد قواتنا في أفغانستان يبلغ حوالي 14 ألف شخص، فيما يخوض نحو 503 عسكريين عمليات في سوريا، و5262 آخرين في العراق).يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا ضد داعش يشن، منذ أيلول 2014، حملة (لعزيمة الصلبة )ضد الارهابيين من تنظيم داعش في العراق وسوريا.