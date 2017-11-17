كتلة الحكمة تدعو الى حل مشكلة شح المياه في الجنوب

بغداد – داليا احمد

دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية عن محافظة ذي قار، عزيز العكيلي الحكومة الاتحادية الى تشكيل خلية أزمة لمنع التجاوز على الحصص المائية في المحافظات.وقال العكيلي في بيان امس ان ( الجميع يتحمل مسؤولية شح الماء في المحافظات واولها وزارة الموارد المائية ومجلس الوزراء الذي كان عليه ان يتحرك دبلوماسيا نحو تركيا لحل ازمة المياه خاصة بعد فتح سد اليسو التركي),وأضاف ان( مجلس النواب قرر في جلسته امس الخميس استضافة وزيري الموارد حسن الجنابي والزراعة فلاح زيدان لبحث شح المياه),واوضح العكيلي ان( المزراعين في شمال سدة الكوت يتجاوزن على الحصص المائية وبالتالي تأخذ حصة كبيرة من بغداد الى سدة الكوت من دون نظام)، مشيرا الى ان ( المشكلة في عدم عدالة التوزيع وتطبيق القانون في الحصص المائية وان(شح المياه في مناطق الناصرية سببت هجرة كثيرة للمواطنين خاصة في ناحية سيد دخيل والدواية)، داعيا( الحكومة الاتحادية الى انشاء خلية ازمة بقيادة العمليات لمنع التجاوز على الحصص المائية).