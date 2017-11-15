أول عملية نوعية لحزب العمال ضد الجيش التركي في عمق كردستان العراق

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

في‭ ‬تطور‭ ‬نوعي‭ ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬نفذ‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬سرسنك‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظة‭ ‬دهوك‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬استهدف‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأتراك‭ ‬المتمركزين‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬محددة‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ .‬

و‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬اخباري‭ ‬كردي‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬موثوق‭ ‬تحدث‭ ‬لـدواڕۆژ‭ ‬الاربعاء‭ ‬قوله‭ ‬ان‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكوردستاني‭ ‬نصبوا‭ ‬كميناً‭ ‬لحافلة‭ ‬تقل‭ ‬جنودا‭ ‬اتراك‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬سرسنك،‭ ‬موضحا،‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬تركي‭ ‬واصابة‭ ‬3‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬متباينة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬نشوان‭ ‬حسني‭ ‬مدير‭ ‬ناحية‭ ‬سرسنك‭ ‬لـلموقع‭ ‬الكردي‭ ‬المعتمد‭ ‬ذاته‭: ‬ان‭ ‬مسلحين‭ ‬اطقلوا‭ ‬نار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬تقل‭ ‬جنودا‭ ‬اتراك،‭ ‬مما‭ ‬اسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬واصابة‭ ‬اثنين‭ ‬اخرين‭. ‬واضاف‭: ‬ان‭ ‬الجرحى‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الى‭ ‬اقرب‭ ‬مستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭. ‬وفي‭ ‬شأن‭ ‬كردي‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬اكد‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي،‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬انجاز‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬والتدقيق‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬وكشوفات‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم‭. ‬وكشف‭ ‬الحديثي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬‮«‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجان‭ ‬متخصصة‭ ‬بالتدقيق‭ ‬والتحقق‭ ‬في‭ ‬اسماء‭ ‬الموظفين‭ ‬واعدادهم‭ ‬والرواتب‭ ‬التي‭ ‬يتقاضونها‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬تطبق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاتحادية‭ ‬والاقليم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يسري‭ ‬عليه‭ ‬ما‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬بقية‭ ‬اجزاء‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬الحديثي،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬والمراجعة‭ ‬امر‭ ‬ضروري‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬ملف‭ ‬او‭ ‬شبهة‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الامر،‭ ‬وايضا‭ ‬ضمان‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬يتقاضاه‭ ‬الموظفون‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬مع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬انحاء‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬الدرجات‭ ‬الوظيفية‭ ‬المتبادلة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬القاعدة‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬بقطر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيارته‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭. ‬وقام‭ ‬أردوغان‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬الجنود‭ ‬الأتراك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬كتيبة‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬زياد‭ ‬العسكرية‭ ‬القطرية،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬الأناضول‭. ‬ورافق‭ ‬أردوغان‭ ‬في‭ ‬زيارته‭ ‬للقاعدة،‭ ‬خالد‭ ‬العطية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬القطري،‭ ‬ورئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬التركية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬الأتراك‭.‬‭ ‬ونشرت‭ ‬تركيا‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬ثكنة‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬زياد‭ ‬بقطر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاقية‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬والدوحة‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ / ‬ديسمبر‭ ‬2014‭.‬