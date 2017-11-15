الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬يتهم‭ ‬السعودية‭ ‬بـاحتجاز‭ ‬الحريري وتحرك‭ ‬فرنسي‭ ‬لضمان‭ ‬عودته

ماكرون‭:‬الاستقالة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬من‭ ‬لبنان

‭ ‬بيروت‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬تصعيدي‭ ‬لافت،‭ ‬السعودية‭ ‬باحتجاز‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقيل‭ ‬سعد‭ ‬الحريري،‭ ‬رغم‭ ‬تكرار‭ ‬الأخير‭ ‬أنه‭ ‬بخير‭ ‬وينوي‭ ‬العودة‭ ‬قريباً‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬ثابت‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬بدأت‭ ‬فرنسا‭ ‬تحركاً‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬لتوضيح‭ ‬الملابسات‭ ‬المحيطة‭ ‬باستقالة‭ ‬الحريري‭ ‬ومسألة‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬سيلتقي‭ ‬الحريري‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬يبدأها‭ ‬الاربعاء‭. ‬وقدم‭ ‬الحريري‭ ‬استقالته‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬الرياض‭. ‬ومنذ‭ ‬ذاك‭ ‬الحين،‭ ‬يتم‭ ‬التداول‭ ‬بشائعات‭ ‬وسيناريوهات‭ ‬متعددة‭ ‬حول‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإقامة‭ ‬الجبرية‮»‬‭ ‬أو‭ ‬توقيفه،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬أطرافاً‭ ‬خارجية‭ ‬الى‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭. ‬وقال‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬تغريدات‭ ‬نشرها‭ ‬حساب‭ ‬الرئاسة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬يبرر‭ ‬عدم‭ ‬عودة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحريري‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬يوماً،‭ ‬وعليه‭ ‬نعتبره‭ ‬محتجزاً‭ ‬وموقوفاً،‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬وشرعة‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‮»‬‭. ‬و‭ ‬أعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬كريستوف‭ ‬كاستانير‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬‮«‬يتمنى‮»‬‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬المستقيل‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يؤكد‮»‬‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬رغبته‭ ‬في‭ ‬الاستقالة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬خياره‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬متمسكة‭ ‬باستقلال‭ ‬واستقلالية‮»‬‭ ‬لبنان،‭ ‬فيما‭ ‬اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬باحتجاز‮»‬‭ ‬الحريري‭. ‬وتابع‭ ‬المتحدث‭ ‬الفرنسي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬يتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتمكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ (‬اللبناني‭) ‬من‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬ويثبت‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬رغبته‭ ‬بالاستقالة‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬خياره‮»‬‭.‬

وسيلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬المستقيل‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬الاربعاء‭ ‬كما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬منه‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬لودريان‭ ‬يجري‭ ‬محادثات‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬الحريري‭ ‬الخميس‭ ‬مبدئياً،‭ ‬موضحاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬الموعد‭ ‬‮«‬قابل‭ ‬للتعديل‮»‬‭ ‬اذ‭ ‬انه‭ ‬مرتبط‭ ‬بـ»متى‭ ‬يعتزم‭ ‬الحريري‭ ‬مغادرة‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭. ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬موقف‭ ‬عون،‭ ‬جدد‭ ‬الحريري‭ ‬التأكيد‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أنه‭ ‬بخير‭ ‬وسيعود‭ ‬قريباً‭. ‬وكتب‭ ‬باللغة‭ ‬العامية‭ ‬‮«‬بدي‭ ‬كرر‭ ‬وأكد‭ ‬أنا‭ ‬بألف‭ ‬ألف‭ ‬خير‭ ‬وأنا‭ ‬راجع‭ ‬ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬الحبيب‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬وعدتكم،‭ ‬وحا‭ ‬تشوفوا‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬تمنع‭ ‬لقاءات‭ ‬عدة‭ ‬أجراها‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬حرية‭ ‬حركته‭. ‬وعمت‭ ‬التساؤلات‭ ‬والشائعات‭ ‬الشارع‭ ‬اللبناني‭ ‬حول‭ ‬مصيره،‭ ‬واتهم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬السعودية‭ ‬بكتابة‭ ‬نص‭ ‬الاستقالة‭ ‬وبـ»اجباره‮»‬‭ ‬عليها‭. ‬وجدد‭ ‬عون‭ ‬الأربعاء‭ ‬التأكيد‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬البت‭ ‬باستقالة‭ ‬قدمت‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬فليعد‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬لتقديم‭ ‬استقالته‭ ‬أو‭ ‬للرجوع‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬لبحث‭ ‬أسبابها‭ ‬وسبل‭ ‬معالجتها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬اطالة‭ ‬الانتظار‭ ‬وخسارة‭ ‬الوقت،‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إيقاف‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‮»‬‭.‬

‮«‬الوحدة‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‮»‬

وأوضح‭ ‬الحريري‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬استقالته،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬استقالته‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مكونات‭ ‬حكومته،‭ ‬سياسة‭ ‬النأي‭ ‬بالنفس‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬لبنان‭ ‬ازاء‭ ‬الصراعات‭ ‬الاقليمية‭. ‬وانتقد‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬نزاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬سوريا‭ ‬واليمن،‭ ‬متسائلاً‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬تجربتنا،‭ ‬هل‭ ‬حدث‭ ‬نأي‭ ‬بالنفس‭ ‬فعلياً‭ (…) ‬الجواب‭ ‬كلا‮»‬‭.‬‭ ‬وربط‭ ‬الحريري‭ ‬تراجعه‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة‭ ‬‮«‬باحترام‭ ‬النأي‭ ‬بالنفس‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬التدخلات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬وأثارت‭ ‬استقالة‭ ‬الحريري‭ ‬الخشية‭ ‬من‭ ‬تأجيج‭ ‬التوتر‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ومن‭ ‬انعكاسات‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الهش‭ ‬أصلاً‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عون‭ ‬طمأن‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الأربعاء‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تخافوا،‭ ‬لا‭ ‬اقتصادياً‭ ‬ولا‭ ‬مالياً‭ ‬ولا‭ ‬أمنياً،‭ ‬البلد‭ ‬آمن‭ ‬والسوق‭ ‬المالية‭ ‬تعمل‭ ‬كما‭ ‬يجب،‭ ‬والوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‮»‬‭.‬

وشكل‭ ‬الحريري‭ ‬حكومته‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬بموجب‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬أتت‭ ‬بعون،‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬رئيساً‭ ‬للجمهورية‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الفراغ‭ ‬الرئاسي‭. ‬وشهد‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬هدوءاً‭ ‬سياسياً‭ ‬نسبياً‭.‬

اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجيه‭ ‬المصريه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬فى‭ ‬مباحثات‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيه‭ ‬المصرى‭ ‬سامح‭ ‬شكرى‭ ‬وولى‭ ‬العهد‭ ‬السعودى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لتهدئة‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬لتفويت‭ ‬الفرصه‭ ‬على‭ ‬ايران‭ ‬لاشعال‭ ‬حرب‭ ‬فى‭ ‬امنطقه‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاسات‭ ‬خطيره‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقه‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اتهم‭ ‬توفيق‭ ‬هندى‭ ‬المستشار‭ ‬السابق‭ ‬لقائد‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانيه‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬سمير‭ ‬جعجع‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ايران‭ ‬بالسعى‭ ‬لاشعال‭ ‬الفتن‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬ودول‭ ‬المنطقه‭ ‬بهدف‭ ‬بسط‭ ‬نفوذها‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬ونفى‭ ‬الهندى‭ ‬قيام‭ ‬السعودية‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬الحريرى‭ ‬لتقديم‭ ‬استقالته‭ ‬واتهم‭ ‬الهندى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬بالانحياز‭ ‬الى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬نبرة‭ ‬عون‭ ‬تغيرت‭ ‬فى‭ ‬احديث‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فاصبحت‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬المهادنه‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬احتمالات‭ ‬لتزايد‭ ‬نفوذ‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬فى‭ ‬ايمن‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬انكماش‭ ‬داعش‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬تهديد‭ ‬ايرانى‭ ‬للمنطقه‭ ‬العربيه‭ ‬بصفه‭ ‬عامه‭ ‬والخليج‭ ‬بصفه‭ ‬خاصه‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اتهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬واسرائيل‭ ‬بمحاولة‭ ‬اشعال‭ ‬حرب‭ ‬فى‭ ‬المنطقه‭ ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬نصر‭ ‬سالم‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬لاستطلاع‭ ‬بالمخابرات‭ ‬الحربيه‭ ‬الاسبق‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬تحاول‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وهى‭ ‬تسعى‭ ‬لنسج‭ ‬هذه‭ ‬الخيوط‭ ‬مع‭ ‬امريكا‭ ‬وتريد‭ ‬توريط‭ ‬السعودية‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬تحريض‭ ‬السنه‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بهدف‭ ‬اشعال‭ ‬حرب‭ ‬طائفيه‭ ‬وتوقع‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬سيد‭ ‬احمد‭ ‬استاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬السياسى‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬لبنان‭ ‬فى‭ ‬تفويت‭ ‬الفرصه‭ ‬على‭ ‬امريكا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التمسك‭ ‬بعودة‭ ‬سعد‭ ‬الحريرى‭ ‬ورفض‭ ‬قبول‭ ‬استقالته‭ .‬