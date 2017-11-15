الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬يتهم‭ ‬السعودية‭ ‬بـاحتجاز‭ ‬الحريري وتحرك‭ ‬فرنسي‭ ‬لضمان‭ ‬عودته

ماكرون:الاستقالة يجب أن يتم إعلانها من لبنان
بيروت- باريس – الزمان
اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، في موقف تصعيدي لافت، السعودية باحتجاز رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، رغم تكرار الأخير أنه بخير وينوي العودة قريباً الى بيروت من دون تحديد موعد ثابت. في الوقت نفسه، بدأت فرنسا تحركاً دبلوماسياً لتوضيح الملابسات المحيطة باستقالة الحريري ومسألة وجوده في الرياض. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيلتقي الحريري خلال زيارة له الى السعودية يبدأها الاربعاء. وقدم الحريري استقالته بشكل مفاجئ من رئاسة الحكومة في الرابع من الشهر الحالي من الرياض. ومنذ ذاك الحين، يتم التداول بشائعات وسيناريوهات متعددة حول وجوده في «الإقامة الجبرية» أو توقيفه، ما دفع أطرافاً خارجية الى التعبير عن قلقها. وقال عون في سلسلة تغريدات نشرها حساب الرئاسة على موقع تويتر الأربعاء «لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي يوماً، وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان». و أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير الاربعاء في باريس ان الرئيس ايمانويل ماكرون «يتمنى» ان يتمكن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري من ان «يؤكد» من لبنان «رغبته في الاستقالة اذا كان ذلك خياره».
وأضاف المتحدث ان «فرنسا متمسكة باستقلال واستقلالية» لبنان، فيما اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق السعودية «باحتجاز» الحريري. وتابع المتحدث الفرنسي ان «رئيس الجمهورية يتمنى ان يتمكن رئيس الوزراء (اللبناني) من ان يؤكد ويثبت من لبنان رغبته بالاستقالة اذا كان ذلك هو خياره».
وسيلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل خلال زيارته الى السعودية التي تبدأ الاربعاء كما أفاد مصدر مقرب منه. وقال المصدر إن لودريان يجري محادثات مساء الأربعاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ان يلتقي الحريري الخميس مبدئياً، موضحاً في الوقت ذاته أن الموعد «قابل للتعديل» اذ انه مرتبط بـ»متى يعتزم الحريري مغادرة السعودية» للعودة الى لبنان. وبعد أقل من ساعة على صدور موقف عون، جدد الحريري التأكيد في تغريدة على تويتر أنه بخير وسيعود قريباً. وكتب باللغة العامية «بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير وأنا راجع ان شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا». ولم تمنع لقاءات عدة أجراها الحريري في السعودية التساؤلات حول حرية حركته. وعمت التساؤلات والشائعات الشارع اللبناني حول مصيره، واتهم حزب الله السعودية بكتابة نص الاستقالة وبـ»اجباره» عليها. وجدد عون الأربعاء التأكيد بأنه «لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج» مضيفاً «فليعد الى لبنان لتقديم استقالته أو للرجوع عنها أو لبحث أسبابها وسبل معالجتها». وأضاف «لا يمكننا اطالة الانتظار وخسارة الوقت، اذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة».
«الوحدة صمام الأمان»
وأوضح الحريري في مقابلة تلفزيونية ليل الأحد هي الأولى منذ استقالته، أن من أبرز أسباب استقالته عدم احترام حزب الله المدعوم من ايران، أحد أبرز مكونات حكومته، سياسة النأي بالنفس التي يتبعها لبنان ازاء الصراعات الاقليمية. وانتقد الدور الذي يلعبه حزب الله بدعم من ايران في نزاعات مختلفة في المنطقة على رأسها سوريا واليمن، متسائلاً «خلال تجربتنا، هل حدث نأي بالنفس فعلياً (…) الجواب كلا». وربط الحريري تراجعه عن الاستقالة «باحترام النأي بالنفس والابتعاد عن التدخلات التي تحدث في المنطقة» وأثارت استقالة الحريري الخشية من تأجيج التوتر السياسي في البلاد ومن انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي الهش أصلاً. إلا أن عون طمأن اللبنانيين الأربعاء قائلا «لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان».
وشكل الحريري حكومته قبل عام بموجب تسوية سياسية أتت بعون، أبرز حلفاء حزب الله، رئيساً للجمهورية بعد عامين ونصف عام من الفراغ الرئاسي. وشهد لبنان منذ ذلك الحين هدوءاً سياسياً نسبياً.
اكد مصدر بالخارجيه المصريه فى تصريحات خاصه انه تم الاتفاق فى مباحثات وزير الخارجيه المصرى سامح شكرى وولى العهد السعودى محمد بن سلمان على تنسيق الجهود لتهدئة الاوضاع فى لبنان لتفويت الفرصه على ايران لاشعال حرب فى امنطقه سوف يكون لها انعكاسات خطيره على امن واستقرار المنطقه .
فى السياق ذاته اتهم توفيق هندى المستشار السابق لقائد القوات اللبنانيه فى لبنان سمير جعجع فى تصريحات خاصه ايران بالسعى لاشعال الفتن فى لبنان ودول المنطقه بهدف بسط نفوذها فى الشرق الاوسط ونفى الهندى قيام السعودية بالضغط على الحريرى لتقديم استقالته واتهم الهندى رئيس الجمهورية ميشال عون بالانحياز الى حزب الله واضاف ان نبرة عون تغيرت فى احديث عن حزب الله فاصبحت تميل الى المهادنه واكد ان هناك احتمالات لتزايد نفوذ حزب الله فى ايمن مع تزايد انكماش داعش فى سوريا والعراق وان هناك تهديد ايرانى للمنطقه العربيه بصفه عامه والخليج بصفه خاصه فى المقابل اتهم عدد من الخبراء الولايات المتحده واسرائيل بمحاولة اشعال حرب فى المنطقه وقال اللواء نصر سالم رئيس جهاز لاستطلاع بالمخابرات الحربيه الاسبق ان اسرائيل تحاول التخلص من حزب الله وهى تسعى لنسج هذه الخيوط مع امريكا وتريد توريط السعودية فيها كما تعمل تحريض السنه ضد حزب الله بهدف اشعال حرب طائفيه وتوقع د/ محمد سيد احمد استاذ علم الاجتماع السياسى ان ينجح لبنان فى تفويت الفرصه على امريكا من خلال التمسك بعودة سعد الحريرى ورفض قبول استقالته .