الخرطوم ترد على القاهرة المصالح السودانية تحكم موقفنا من سد النهضة

القاهرة -مصطفى عمارة
أدى الموقف السوداني المساند للجانب الاثيوبي من سد النهضة الى تفجير ازمة جديدة فى العلاقات بين مصر والسودان، وكشف د/ سيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الافريقية بالبرلمان ان مصر حاولت اقناع الجانب السودانى بخطورة المشروع على الامن المائي للبلدين الا ان الجانب السوداني لم يستجب. فى المقابل اكد السفير السوداني بالقاهرة عبدالحليم محمود ان الموقف السوداني من ازمة سد النهضة تحكمه المصالح السودانية اولاً ، وان السودان كان له دور كبير خلال جولات المفاوضات الماضية فى عدم انهيارها ،ونفى السفير السوداني قيام كل من السودان واثيوبيا بادخال تعديلات على تقرير سد النهضة .
فى السياق اكدت مصادرمعنية بملف مياه النيل ان مصر بدأت تحركا في الدول الافريقيه المعنية بالملف لتوضيح ازمة سد النهضة على امن مصر المائى داعيه تلك الدول الى ضرورة التحرك للضغط على اثيوبيا. ولفتت المصادر الى اهمية تنظيم حمله اعلاميه دوليه وتحرك دبلوماسى لكشف عدم التزام اثيوبيا بالمواثيق الدولية المنظمه لعلاقات الدول كما ستعرض مصر موقفها امام الاجتماعات الدولية بالامم المتحده واكد د/ مساعد عبد العاطي عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للقانون الدولى ان القانون الدولى يعطى لمصر اوراقاً قانونية متعددة لوضع المجتمع الدولى سواء مجلس الامن او الجمعية العامة امام مسئولياتهم القانونية والسياسية تجاه الازمة، واضاف ان الملف القانوني لمصر اليات للتحرك .