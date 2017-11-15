الخرطوم ترد على القاهرة المصالح السودانية تحكم موقفنا من سد النهضة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أدى‭ ‬الموقف‭ ‬السوداني‭ ‬المساند‭ ‬للجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬من‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الى‭ ‬تفجير‭ ‬ازمة‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان،‭ ‬وكشف‭ ‬د‭/ ‬سيد‭ ‬فليفل‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الافريقية‭ ‬بالبرلمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬حاولت‭ ‬اقناع‭ ‬الجانب‭ ‬السودانى‭ ‬بخطورة‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬المائي‭ ‬للبلدين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬السوداني‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬السفير‭ ‬السوداني‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عبدالحليم‭ ‬محمود‭ ‬ان‭ ‬الموقف‭ ‬السوداني‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬تحكمه‭ ‬المصالح‭ ‬السودانية‭ ‬اولاً‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬السودان‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬جولات‭ ‬المفاوضات‭ ‬الماضية‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬انهيارها‭ ‬،ونفى‭ ‬السفير‭ ‬السوداني‭ ‬قيام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬بادخال‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬اكدت‭ ‬مصادرمعنية‭ ‬بملف‭ ‬مياه‭ ‬النيل‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬بدأت‭ ‬تحركا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الافريقيه‭ ‬المعنية‭ ‬بالملف‭ ‬لتوضيح‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬مصر‭ ‬المائى‭ ‬داعيه‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬اثيوبيا‭. ‬ولفتت‭ ‬المصادر‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬حمله‭ ‬اعلاميه‭ ‬دوليه‭ ‬وتحرك‭ ‬دبلوماسى‭ ‬لكشف‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬اثيوبيا‭ ‬بالمواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬المنظمه‭ ‬لعلاقات‭ ‬الدول‭ ‬كما‭ ‬ستعرض‭ ‬مصر‭ ‬موقفها‭ ‬امام‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدولية‭ ‬بالامم‭ ‬المتحده‭ ‬واكد‭ ‬د‭/ ‬مساعد‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولى‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الدولى‭ ‬يعطى‭ ‬لمصر‭ ‬اوراقاً‭ ‬قانونية‭ ‬متعددة‭ ‬لوضع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولى‭ ‬سواء‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬او‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬امام‭ ‬مسئولياتهم‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسية‭ ‬تجاه‭ ‬الازمة،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الملف‭ ‬القانوني‭ ‬لمصر‭ ‬اليات‭ ‬للتحرك‭ .‬