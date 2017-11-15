سجن 6 أردنيين روّجوا وحاولوا الالتحاق بداعش

عمان‭- ‬الزمان‭ ‬‭ : ‬حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬اردنيين‭ ‬بالسجن‭ ‬لفترات‭ ‬راوحت‭ ‬بين‭ ‬عامين‭ ‬وثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بتهم‭ ‬راوحت‭ ‬بين‭ ‬‮«‬الترويج‮»‬‭ ‬و»محاولة‭ ‬الالتحاق‮»‬‭ ‬بتنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬توجيهي‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬ادانته‭ ‬ب»محاولة‭ ‬الالتحاق‭ ‬بجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬وتنظيمات‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬تستخدم‭ ‬للاشارة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭. ‬وحكمت‭ ‬على‭ ‬أخوين‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬عامين‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهما‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الترويج‭ ‬لافكار‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬بالاشغال‭ ‬الشاقة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬ادانتهم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الترويج‭ ‬لافكار‭ ‬جماعة‭ ‬ارهابية‮»‬‭. ‬وتنظر‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬اسبوعيا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتصل‭ ‬بالارهاب‭. ‬واغلب‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬تنظيمي‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬او‭ ‬المنضمين‭ ‬اليهما‭.‬

‭ ‬وشدد‭ ‬الاردن‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬على‭ ‬المروجين‭ ‬لافكار‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬الذين‭ ‬يحاولون‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬وبات‭ ‬يترصد‭ ‬كل‭ ‬متعاطف‭ ‬معه‭ ‬حتى‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الازمة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬إجراءاته‭ ‬على‭ ‬حدوده‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬واعتقل‭ ‬وسجن‭ ‬العشرات‭ ‬لمحاولتهم‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المجاور‭ ‬للقتال‭ ‬هناك‭.‬