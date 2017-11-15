سجن 6 أردنيين روّجوا وحاولوا الالتحاق بداعش

عمان- الزمان : حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء على ستة اردنيين بالسجن لفترات راوحت بين عامين وثلاثة اعوام بعد ادانتهم بتهم راوحت بين «الترويج» و»محاولة الالتحاق» بتنظيم داعش. وحكمت المحكمة على طالب توجيهي بالاشغال الشاقة عامين بعد ادانته ب»محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية» وهي عبارة تستخدم للاشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية. وحكمت على أخوين في العشرينات من العمر بالاشغال الشاقة عامين بعد ادانتهما بتهمة «الترويج لافكار جماعة ارهابية». فيما حكم على ثلاثة آخرين بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات بعد ادانتهم بتهمة «الترويج لافكار جماعة ارهابية». وتنظر محكمة أمن الدولة اسبوعيا في قضايا تتصل بالارهاب. واغلب المتهمين من مؤيدي تنظيمي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة او المنضمين اليهما.
وشدد الاردن اعتبارا من مطلع العام الحالي العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم داعش او الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم وبات يترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.
كما شدد منذ اندلاع الازمة السورية في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن العشرات لمحاولتهم التسلل إلى البلد المجاور للقتال هناك.