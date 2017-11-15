انقلاب على موغابي .. نهاية اسطورة إفريقية في التمسك بالكرسي

هراري‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أحكم‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬زيمبابوي‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬الاربعاء‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬روبرت‭ ‬موغابي‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬قيد‭ ‬الاقامة‭ ‬الجبرية‮»‬‭ ‬رغم‭ ‬نفي‭ ‬جنرالات‭ ‬الجيش‭ ‬القيام‭ ‬بانقلاب‭ ‬عسكري‭.‬

وتراجعت‭ ‬سلطة‭ ‬موغابي‭ ‬البالغ‭ ‬93‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لعقود‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬المؤدية‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬هراري،‭ ‬وتلا‭ ‬ضباط‭ ‬كبار‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬بيانا‭ ‬الى‭ ‬الامة‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬سيبوسيوي‭ ‬مويو‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاستديو‭ ‬وقد‭ ‬جلس‭ ‬بجانبه‭ ‬ضابط‭ ‬آخر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬انقلابا‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬الحكومة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نود‭ ‬أن‭ ‬نطمئن‭ ‬الامة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ (…) ‬وأسرته‭ ‬بخير‭ ‬وأمان‭ ‬وسلامتهم‭ ‬محفوظة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬البيان‭ ‬العسكري‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الجيش‭ ‬هو‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬للمجرمين‭ ‬المحيطين‮»‬‭ ‬بالرئيس‭ ‬الممسك‭ ‬بزمام‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬37‭ ‬عاما،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حالما‭ ‬تُنجز‭ ‬مهمتنا‭ ‬نتوقع‭ ‬عودة‭ ‬الوضع‭ ‬الى‭ ‬طبيعته‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬التحرك‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الجنرالات‭ ‬يمثل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬لموغابي‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬زيمبابوي‭ ‬منذ‭ ‬استقلالها‭ ‬عن‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬1980‭. ‬بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬جاكوب‭ ‬زوما،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬موغابي،‭ ‬أنه‭ ‬تحدث‭ ‬إلى‭ ‬الزعيم‭ ‬التسعيني‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭. ‬وقالت‭ ‬حكومة‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬زوما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬الرئيس‭ ‬روبرت‭ ‬موغابي‭ ‬الذي‭ ‬المح‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬قيد‭ ‬الاقامة‭ ‬الجبرية‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬بخير‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬جاكوب‭ ‬زوما‭ ‬بوصفه‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬التنمية‭ ‬لافريقيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬سيرسل‭ ‬موفدين‭ ‬خاصين‭ ‬الى‭ ‬زيمبابوي‮»‬‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬والجيش‭. ‬وعبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬تطورات‭ ‬الاحداث‭ ‬في‭ ‬زيمبابوي‭.‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬كاثرين‭ ‬راي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعو‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬للانتقال‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬للحوار‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬سلمي‮»‬‭ ‬للأزمة‭. ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬الحقوق‭ ‬الاساسية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والتمسك‭ ‬بالنظام‭ ‬الدستوري‭ ‬والحكم‭ ‬الديمقراطي‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قارة‭ ‬افريقيا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬لعدم‭ ‬اللجوء‭ ‬للعنف‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭. ‬وقال‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬أهم‭ ‬نقطة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الكل‭ ‬يريد‭ ‬رؤية‭ ‬زيمبابوي‭ ‬مستقرة‭ ‬وناجحة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نطلب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬العنف‭. ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬والجيش‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬حجر‭ ‬الزاوية‭ ‬في‭ ‬نظامه،‭ ‬الى‭ ‬العلن‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬واتهم‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬زانو‭-‬بي‭ ‬اف‮»‬‭ ‬الحاكم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬الجنرال‭ ‬كونستانتينو‭ ‬شيونغا‭ ‬‮«‬بالخيانة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتقد‭ ‬موغابي‭ ‬لاقالته‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ايميرسون‭ ‬منانغاغوا‭.‬

‭ ‬صمت‭ ‬حكومي

إزاحة‭ ‬منانغاغوا‭ ‬أفسحت‭ ‬الطريق‭ ‬امام‭ ‬زوجة‭ ‬موغابي‭ ‬غريس‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬لتكون‭ ‬الرئيسة‭ ‬المقبلة‭ — ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعارضه‭ ‬بشدة‭ ‬ضباط‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬الجيش‭.‬

ووسط‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬ليلا،‭ ‬سمع‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬قرب‭ ‬المقر‭ ‬الخاص‭ ‬للرئيس‭.‬

ودعت‭ ‬السفارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الرعايا‭ ‬الاميركيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الاحتماء‭ ‬حيث‭ ‬هم‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الغموض‮»‬‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬الوضعين‭ ‬السياسي‭ ‬والامني‭. ‬‭**‬فيما‭ ‬طالب‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬مواطنيه‭ ‬‮«‬البقاء‭ ‬سالمين‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬اقامتهم‭ ‬حتى‭ ‬يصبح‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬الطلب‭ ‬الذي‭ ‬كرره‭ ‬القائم‭ ‬باعمال‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬هراري‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬فيديو‭. ‬واثار‭ ‬انتشار‭ ‬المدرعات‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬قلق‭ ‬المواطنين‭ ‬فيما‭ ‬حذر‭ ‬شيونغا‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬عسكري‭ ‬محتمل‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬للتعليق‭.‬

وقال‭ ‬روبرت‭ ‬بيسلينغ‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬ايكس‭ ‬افريكا‮»‬‭ ‬لتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬ومقره‭ ‬لندن‭ ‬‮«‬ان‭ ‬صمت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الجيش‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬موغابي‭ ‬فقد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الوضع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اي‭ ‬انقلاب‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يفرض‭ ‬فيه‭ ‬حظر‭ ‬تجول‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬ان‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬تفجر‭ ‬اكبر‭ ‬للعنف‭ ‬سيكون‭ ‬ردة‭ ‬فعل‭ ‬الحرس‭ ‬الجمهوري‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مواليا‭ ‬للرئيس‭ ‬موغابي‮»‬‭. ‬موغابي‭ ‬اكبر‭ ‬الرؤساء‭ ‬سنا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬تدهور‭ ‬صحته‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬خلافته‭ ‬وتنازع‭ ‬طامحين‭ ‬محتملين‭ ‬بالمركز‭.‬

وفي‭ ‬خطاباته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تلعثم‭ ‬او‭ ‬تمتم‭ ‬الكلمات‭ ‬او‭ ‬توقف‭ ‬برهات‭ ‬طويلة‭.‬

وشهدت‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬الطويلة‭ ‬اجراءات‭ ‬قمع‭ ‬بحق‭ ‬المعارضين‭ ‬وهجرة‭ ‬جماعية‭ ‬وتزوير‭ ‬انتخابات‭ ‬وانهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬منذ‭ ‬تطبيق‭ ‬اصلاحات‭ ‬الاراضي‭ ‬في‭ ‬2000‭. ‬ودعا‭ ‬حزب‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسي‭ ‬‮«‬ام‭ ‬دي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬الحكم‭ ‬المدني‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الظل‭ ‬غيفت‭ ‬شيمانيكيري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬لا‭ ‬احد‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬انقلاب‭ … ‬اذا‭ ‬سيطر‭ ‬الجيش‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬مرغوبا‭ ‬فيه‭. ‬سيؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬توقف‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬

‭- ‬تطلعات‭ ‬غريس‭ -‬

تصاعدت‭ ‬التكهنات‭ ‬في‭ ‬هراري‭ ‬بأن‭ ‬موغابي‭ ‬قد‭ ‬يسعى‭ ‬لازاحة‭ ‬شيونغا‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬حليفا‭ ‬لمنانغاغوا‭ ‬المقال‭.‬

ومنانغاغوا‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬أكثر‭ ‬الضباط‭ ‬ولاء‭ ‬لموغابي،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬لعقود‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬برز‭ ‬خلاف‭ ‬غريب‭ ‬بين‭ ‬غريس‭ ‬ومنانغاغوا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تسميم‭ ‬مفترض‭ ‬للمثلجات‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الاثنين‭.‬

وغريس‭ ‬موغابي‭ ‬التي‭ ‬تصغر‭ ‬زوجها‭ ‬ب41‭ ‬عاما،‭ ‬اصبحت‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬متزايدا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬اعتبره‭ ‬كثيرون‭ ‬وسيلة‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬تبؤ‭ ‬المعقد‭ ‬الرئاسي‭.‬

ومنحت‭ ‬غريس‭ ‬الحصانة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬افريقيا‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اعتدائها‭ ‬على‭ ‬عارضة‭ ‬ازياء‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬فخم‭ ‬في‭ ‬جوهانسبورغ‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬ابني‭ ‬موغابي‭.‬

ووسط‭ ‬انهيار‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬سجلت‭ ‬زيمبابوي‭ ‬تضخما‭ ‬واضطرت‭ ‬الى‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬عملتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬2009‭ ‬واستعاضتها‭ ‬بالدولار‭ ‬الاميركي‭.‬

والدولة‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬فيها‭ ‬90‭ ‬بالمئة،‭ ‬تنظم‭ ‬انتخابات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تعهد‭ ‬موغابي‭ ‬الترشح‭ ‬فيها‭ ‬مجددا‭.‬