نصفنا الثاني حي لا يموت – رويدا إبراهيم

الصحراءُ ذلكَ الكائن ُ الذي يتنفّسُ حبّاتِ الرملِ تطاردُها الرياح ُويحمل ُأجزاءها في أوديةِ الغربة ِ،لا تقوى على مقاومةِ شدّةِ الرياح ؛ يقلقُها خطوات ُ الإنسان فوقَ جسدها الذهبيّ يبعثرُ شعرَها المتُسربلَ تحتَ أشعةِ الشّمس ِاللّاهبة ِ تعشقُ وجود َالسّماء في ذاتها الأزليّة تآلفَتْ معها حتى أصبحا كياناً واحداً.
تنتظرُ بلهفةٍ أنْ يزورها المطرُ لتبللَ ريقَها فتزهُر بين شقوقها الزهورُ البريّة وتضيفُ لوحدتها شيئاً من الروِح لهذا الموتِ المُتعمدِ الذي يُحاصرُها، فيبقى ليلُها مُدثّراً بالخوف،ِ فيما السماءُ والنجومُ يحاكيانِ وحدتَها في عُتمةِ ليلٍ طويلٍ فتتلاشى في قاعها وحوش الليل التي لارجاءَ لها سوى البقاء ِفيها.
وفي قساوة ِتلك الحياة تبقى الصحراءُ تنفردُ بعنفوانٍ فلايزيُحها ايّ شيءٍ وبصمتها الأزليّ وكثبانها الشاخصة لايفنيها الوقت ُولاالرياحُ …
ّكلُّ هذهِ الافكارِ راودتني وأنا أتنقّلُ بين الخرابِ في الجزء الأيمن من الموصل وجدتُ صحراءَ بِكراً لم يقلقْها خطواتُ انسانٍ فحسب بل أعادها الى عهدها الأول في الوجود، لابيوتَ ولامعالمَ ولا شوارعَ حتى الرصيفُ لم يسلمْ من الغَدرِ والأبشع لاملامحَ للموصلِ القديمةِ تُسردُ.
الإنسانُ حالهُ ليس بأحسن من تلك الكائناتِ التي تحيا بين الشقوق ِ …..
حزنٌ عميقٌ ينتابُكَ وانت تتجولُ في ازقّةٍ خاليةٍ من الحياةِ ولا تلامسُ انفكَ عطرُ النارنج ِولا تلفتُ أنتباهكَ اوراق الآس بل حفرٌ أوجدَها القصفُ المستمُر وبقايا اوكارٍ محروقةٍ ُُدفِنَ فيها اَهلُها وقضَوا نحبَهم ، ولارائحةَ للخبزِ وهو يخرجُ من الفُرن ،ولا روضةَ للأطفال تسمعُ فيها أناشيدهُم الصباحيّة وموسيقى الإصطفافِ الصباحيّ وهم يتنقلون في حوشها ويزخرفوَن ايامَ طفولتهم على جدرانها ونشاطاتهم الصباحيّة …
.وقد تُلقي التحية َعلى مأذنةِ جامع ارتمت صريعةً او تصنفّها شهيدةً او في احسنِ الأحوالِ او جريحةً لتجدَ أحجارهَا الكسيرةَ وقد تناثرت من هَلعِها.
وتمضي في رحلتكِ الطويلةِ وعليَك أنْ تنهيها وتعود بأدراجكَ حاملاً في جعبتكَ الكثيرَ من الأسى وسوءِ الحالِ والدمارِ والخرابِ عن الجانب الايمن لتصلَ الى قبر البنت ليروي لكَ المحليونَ العديدَ من الرواياتِ بعضها تصدقّها والآخر تهملها لانها تحمل ُبعضاً من الخرافة لتجدَ قبرها سوياً مع أديم ِالارض لأن القبور لايمكن ان تعلو فوقَ الأرِض وتدخلكَ هذه الى متاهاتِ الاقاويلِ والأحاديث،ِ وترى القِبابَ القديمةَ قد هَجرها اليمامُ ،ولاترى اقحوانةً امتلاتْ مثل َكؤوسِ العبير بحباتِ مطرِ أيلول ….
ويودّعك النهرُ الحزينُ ماضياً بأسرارهِ إلى قرينهِ فيما ضّفتاه بعيدتانِ عنه ، والنوارسُ تجيءُ وتذهبُ كأجنحة الملائكة ترجو السلامَ ترشفُ من نزيف النهرِ كأسَ الحياةِ ،وأستلقى الجسرُ الصبورُ فوقَ وجهِ الماءِ كالجسدِ الغريقِ.