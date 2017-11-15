نصفنا الثاني حي لا يموت – رويدا إبراهيم

الصحراءُ‭ ‬ذلكَ‭ ‬الكائن‭ ‬ُ‭ ‬الذي‭ ‬يتنفّسُ‭ ‬حبّاتِ‭ ‬الرملِ‭ ‬تطاردُها‭ ‬الرياح‭ ‬ُويحمل‭ ‬ُأجزاءها‭ ‬في‭ ‬أوديةِ‭ ‬الغربة‭ ‬ِ،لا‭ ‬تقوى‭ ‬على‭ ‬مقاومةِ‭ ‬شدّةِ‭ ‬الرياح‭ ‬؛‭ ‬يقلقُها‭ ‬خطوات‭ ‬ُ‭ ‬الإنسان‭ ‬فوقَ‭ ‬جسدها‭ ‬الذهبيّ‭ ‬يبعثرُ‭ ‬شعرَها‭ ‬المتُسربلَ‭ ‬تحتَ‭ ‬أشعةِ‭ ‬الشّمس‭ ‬ِاللّاهبة‭ ‬ِ‭ ‬تعشقُ‭ ‬وجود‭ ‬َالسّماء‭ ‬في‭ ‬ذاتها‭ ‬الأزليّة‭ ‬تآلفَتْ‭ ‬معها‭ ‬حتى‭ ‬أصبحا‭ ‬كياناً‭ ‬واحداً‭. ‬

تنتظرُ‭ ‬بلهفةٍ‭ ‬أنْ‭ ‬يزورها‭ ‬المطرُ‭ ‬لتبللَ‭ ‬ريقَها‭ ‬فتزهُر‭ ‬بين‭ ‬شقوقها‭ ‬الزهورُ‭ ‬البريّة‭ ‬وتضيفُ‭ ‬لوحدتها‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬الروِح‭ ‬لهذا‭ ‬الموتِ‭ ‬المُتعمدِ‭ ‬الذي‭ ‬يُحاصرُها،‭ ‬فيبقى‭ ‬ليلُها‭ ‬مُدثّراً‭ ‬بالخوف،ِ‭ ‬فيما‭ ‬السماءُ‭ ‬والنجومُ‭ ‬يحاكيانِ‭ ‬وحدتَها‭ ‬في‭ ‬عُتمةِ‭ ‬ليلٍ‭ ‬طويلٍ‭ ‬فتتلاشى‭ ‬في‭ ‬قاعها‭ ‬وحوش‭ ‬الليل‭ ‬التي‭ ‬لارجاءَ‭ ‬لها‭ ‬سوى‭ ‬البقاء‭ ‬ِفيها‭. ‬

وفي‭ ‬قساوة‭ ‬ِتلك‭ ‬الحياة‭ ‬تبقى‭ ‬الصحراءُ‭ ‬تنفردُ‭ ‬بعنفوانٍ‭ ‬فلايزيُحها‭ ‬ايّ‭ ‬شيءٍ‭ ‬وبصمتها‭ ‬الأزليّ‭ ‬وكثبانها‭ ‬الشاخصة‭ ‬لايفنيها‭ ‬الوقت‭ ‬ُولاالرياحُ‭ …‬

ّكلُّ‭ ‬هذهِ‭ ‬الافكارِ‭ ‬راودتني‭ ‬وأنا‭ ‬أتنقّلُ‭ ‬بين‭ ‬الخرابِ‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأيمن‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬وجدتُ‭ ‬صحراءَ‭ ‬بِكراً‭ ‬لم‭ ‬يقلقْها‭ ‬خطواتُ‭ ‬انسانٍ‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أعادها‭ ‬الى‭ ‬عهدها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الوجود،‭ ‬لابيوتَ‭ ‬ولامعالمَ‭ ‬ولا‭ ‬شوارعَ‭ ‬حتى‭ ‬الرصيفُ‭ ‬لم‭ ‬يسلمْ‭ ‬من‭ ‬الغَدرِ‭ ‬والأبشع‭ ‬لاملامحَ‭ ‬للموصلِ‭ ‬القديمةِ‭ ‬تُسردُ‭.‬

الإنسانُ‭ ‬حالهُ‭ ‬ليس‭ ‬بأحسن‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الكائناتِ‭ ‬التي‭ ‬تحيا‭ ‬بين‭ ‬الشقوق‭ ‬ِ‭ …..‬

حزنٌ‭ ‬عميقٌ‭ ‬ينتابُكَ‭ ‬وانت‭ ‬تتجولُ‭ ‬في‭ ‬ازقّةٍ‭ ‬خاليةٍ‭ ‬من‭ ‬الحياةِ‭ ‬ولا‭ ‬تلامسُ‭ ‬انفكَ‭ ‬عطرُ‭ ‬النارنج‭ ‬ِولا‭ ‬تلفتُ‭ ‬أنتباهكَ‭ ‬اوراق‭ ‬الآس‭ ‬بل‭ ‬حفرٌ‭ ‬أوجدَها‭ ‬القصفُ‭ ‬المستمُر‭ ‬وبقايا‭ ‬اوكارٍ‭ ‬محروقةٍ‭ ‬ُُدفِنَ‭ ‬فيها‭ ‬اَهلُها‭ ‬وقضَوا‭ ‬نحبَهم‭ ‬،‭ ‬ولارائحةَ‭ ‬للخبزِ‭ ‬وهو‭ ‬يخرجُ‭ ‬من‭ ‬الفُرن‭ ‬،ولا‭ ‬روضةَ‭ ‬للأطفال‭ ‬تسمعُ‭ ‬فيها‭ ‬أناشيدهُم‭ ‬الصباحيّة‭ ‬وموسيقى‭ ‬الإصطفافِ‭ ‬الصباحيّ‭ ‬وهم‭ ‬يتنقلون‭ ‬في‭ ‬حوشها‭ ‬ويزخرفوَن‭ ‬ايامَ‭ ‬طفولتهم‭ ‬على‭ ‬جدرانها‭ ‬ونشاطاتهم‭ ‬الصباحيّة‭ …‬

‭.‬وقد‭ ‬تُلقي‭ ‬التحية‭ ‬َعلى‭ ‬مأذنةِ‭ ‬جامع‭ ‬ارتمت‭ ‬صريعةً‭ ‬او‭ ‬تصنفّها‭ ‬شهيدةً‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬احسنِ‭ ‬الأحوالِ‭ ‬او‭ ‬جريحةً‭ ‬لتجدَ‭ ‬أحجارهَا‭ ‬الكسيرةَ‭ ‬وقد‭ ‬تناثرت‭ ‬من‭ ‬هَلعِها‭.‬

وتمضي‭ ‬في‭ ‬رحلتكِ‭ ‬الطويلةِ‭ ‬وعليَك‭ ‬أنْ‭ ‬تنهيها‭ ‬وتعود‭ ‬بأدراجكَ‭ ‬حاملاً‭ ‬في‭ ‬جعبتكَ‭ ‬الكثيرَ‭ ‬من‭ ‬الأسى‭ ‬وسوءِ‭ ‬الحالِ‭ ‬والدمارِ‭ ‬والخرابِ‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬لتصلَ‭ ‬الى‭ ‬قبر‭ ‬البنت‭ ‬ليروي‭ ‬لكَ‭ ‬المحليونَ‭ ‬العديدَ‭ ‬من‭ ‬الرواياتِ‭ ‬بعضها‭ ‬تصدقّها‭ ‬والآخر‭ ‬تهملها‭ ‬لانها‭ ‬تحمل‭ ‬ُبعضاً‭ ‬من‭ ‬الخرافة‭ ‬لتجدَ‭ ‬قبرها‭ ‬سوياً‭ ‬مع‭ ‬أديم‭ ‬ِالارض‭ ‬لأن‭ ‬القبور‭ ‬لايمكن‭ ‬ان‭ ‬تعلو‭ ‬فوقَ‭ ‬الأرِض‭ ‬وتدخلكَ‭ ‬هذه‭ ‬الى‭ ‬متاهاتِ‭ ‬الاقاويلِ‭ ‬والأحاديث،ِ‭ ‬وترى‭ ‬القِبابَ‭ ‬القديمةَ‭ ‬قد‭ ‬هَجرها‭ ‬اليمامُ‭ ‬،ولاترى‭ ‬اقحوانةً‭ ‬امتلاتْ‭ ‬مثل‭ ‬َكؤوسِ‭ ‬العبير‭ ‬بحباتِ‭ ‬مطرِ‭ ‬أيلول‭ ….‬

ويودّعك‭ ‬النهرُ‭ ‬الحزينُ‭ ‬ماضياً‭ ‬بأسرارهِ‭ ‬إلى‭ ‬قرينهِ‭ ‬فيما‭ ‬ضّفتاه‭ ‬بعيدتانِ‭ ‬عنه‭ ‬،‭ ‬والنوارسُ‭ ‬تجيءُ‭ ‬وتذهبُ‭ ‬كأجنحة‭ ‬الملائكة‭ ‬ترجو‭ ‬السلامَ‭ ‬ترشفُ‭ ‬من‭ ‬نزيف‭ ‬النهرِ‭ ‬كأسَ‭ ‬الحياةِ‭ ‬،وأستلقى‭ ‬الجسرُ‭ ‬الصبورُ‭ ‬فوقَ‭ ‬وجهِ‭ ‬الماءِ‭ ‬كالجسدِ‭ ‬الغريقِ‭.‬