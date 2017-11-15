ماذا تحب يارا في باريس ؟

باريس – الزمان
سافرت الفنانة اللبنانية يارا إلى فرنسا في أجازة للراحة والاستجمام، حيث تتمتع باريس بطقس شتوي مميز في هذا التوقيت من كل عام.
و حرصت الفنانة المقلة على مشاركة الفانز أجواء أجازتها بصور لها من شوراع العاصمة الفرنسية، معربة عن استمتاعها بأجواء الشتاء هناك في تعليق كتبت فيه: «بالرغم من البرد والمطر بس بحبّ الشتاء كتير مين بيحبّ الشتاء متلي»، حيث أثنى متابعوها على أناقة أزيائها الشتوية متمنيين لها أجازة ممتعة.
من جهة أخرى، طرحت يارا حديثاً ألبومها الجديد «معذبني الهوى» ويتضمن 9 أغنيات ثلاث منها باللهجة المصرية و6 باللهجة اللبنانية، تعاونت المطربة من خلالهم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزّعين منهم نزار فرنسيس، وسام الامير، طارق أبو جودة، أحمد مصطفى، شريف أبو قاسم، هادي شرارة وجان ماري رياشي، كما اطلقت بالتزامن مع الألبوم كليب أغنية «معذبني الهوى»، والذي صورته بعدسة المخرج ناصيف الريس.