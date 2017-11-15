ماذا تحب يارا في باريس ؟

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

سافرت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬يارا‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬أجازة‭ ‬للراحة‭ ‬والاستجمام،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬باريس‭ ‬بطقس‭ ‬شتوي‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

و‭ ‬حرصت‭ ‬الفنانة‭ ‬المقلة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الفانز‭ ‬أجواء‭ ‬أجازتها‭ ‬بصور‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬شوراع‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬استمتاعها‭ ‬بأجواء‭ ‬الشتاء‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬البرد‭ ‬والمطر‭ ‬بس‭ ‬بحبّ‭ ‬الشتاء‭ ‬كتير‭ ‬مين‭ ‬بيحبّ‭ ‬الشتاء‭ ‬متلي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬متابعوها‭ ‬على‭ ‬أناقة‭ ‬أزيائها‭ ‬الشتوية‭ ‬متمنيين‭ ‬لها‭ ‬أجازة‭ ‬ممتعة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬طرحت‭ ‬يارا‭ ‬حديثاً‭ ‬ألبومها‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬معذبني‭ ‬الهوى‮»‬‭ ‬ويتضمن‭ ‬9‭ ‬أغنيات‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬باللهجة‭ ‬المصرية‭ ‬و6‭ ‬باللهجة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬تعاونت‭ ‬المطربة‭ ‬من‭ ‬خلالهم‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الملحنين‭ ‬والشعراء‭ ‬والموزّعين‭ ‬منهم‭ ‬نزار‭ ‬فرنسيس،‭ ‬وسام‭ ‬الامير،‭ ‬طارق‭ ‬أبو‭ ‬جودة،‭ ‬أحمد‭ ‬مصطفى،‭ ‬شريف‭ ‬أبو‭ ‬قاسم،‭ ‬هادي‭ ‬شرارة‭ ‬وجان‭ ‬ماري‭ ‬رياشي،‭ ‬كما‭ ‬اطلقت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الألبوم‭ ‬كليب‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬معذبني‭ ‬الهوى‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬صورته‭ ‬بعدسة‭ ‬المخرج‭ ‬ناصيف‭ ‬الريس‭.‬